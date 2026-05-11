ना बदबू, ना खराब टेस्ट! गर्मी में टिफिन का खाना पूरे दिन रहेगा फ्रेश, अपनाएं ये 5 आसान टिप्स

गर्मियों के मौसम में टिफिन का खाना दोपहर तक महकने लगता है या फिर खराब हो जाता है। खाने से आ रही अजीब से महक पूरा स्वाद और मूड खराब कर देती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो हम आपको 5 आसान टिप्स बताने जा रहे हैं, जो टिफिन के खाने को फ्रेश रखने में मदद करेंगे।

Tiffin Packing Tips In Summer: गर्मियों में सुबह-सुबह बनाया गया ताजा खाना भी दोपहर तक टिफिन में बंद रहने की वजह से अजीब सी बदबू देने लगता है। बच्चे हों, पति हों या फिर आप खुद ऑफिस के लिए टिफिन लेकर जाएं, लंच टाइम पर जैसे ही डिब्बा खुलता है तो कई बार खाने का स्वाद और मूड दोनों खराब हो जाते हैं। हालांकि हर बार खाना खराब नहीं होता, लेकिन तेज गर्मी और बंद पैकिंग की वजह से उसमें से स्मेल आने लगती है। खासकर छोटे बच्चे के टिफिन से स्मेल आएगी या फिर उसने खराब खाना खा लिया तो फूड प्वॉइजनिंग का खतरा भी होता है। ऐसे में कुछ आसान टिफिन पैकिंग टिप्स अपनाकर आप खाने को लंबे समय तक फ्रेश, स्वादिष्ट और बदबू से बचाकर रख सकती हैं।

सही टिफिन चुनें गर्मी के मौसम में हमेशा अच्छी क्वालिटी का एयरटाइट और स्टेनलेस स्टील टिफिन इस्तेमाल करें। स्टील के टिफिन में खाना ज्यादा देर तक फ्रेश रहता है और उसमें प्लास्टिक जैसी बदबू भी नहीं आती। अगर प्लास्टिक टिफिन इस्तेमाल कर रही हैं, तो BPA-free और फूड-ग्रेड क्वालिटी वाला ही चुनें। साथ ही ऐसा टिफिन लें जिसमें ढक्कन अच्छी तरह लॉक हो, ताकि हवा अंदर न जाए और खाना जल्दी खराब या बदबूदार न हो। आजकल इंसुलेटेड टिफिन भी खूब चल रहे हैं, जिनका ढक्कन टाइट रहता है और इनमें खाना फ्रेश बना रहता है। आप जो भी टिफिन चुनें, इन बातों का ध्यान रखें।

टिफिन पैकिंग के दौरान 5 बातों का रखें ध्यान टिफिन पैक करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही ये ऐसा काम है जो किसी को नहीं आता। लेकिन 40-45 डिग्री वाली तेज गर्मी में अक्सर खाना दोपहर तक महकने लगता है या फिर खराब हो जाता है। ऐसे में समझ नहीं आता कि टिफिन की गलती है या फिर हमारे बनाए हुए खाने की। दरअसल, इसमें गलती किसी की नहीं होती बल्कि गर्मी ज्यादा होने के कारण ऐसा होना आम बात है लेकिन कुछ टिप्स को फॉलो करते हुए अगर आप टिफिन पैक करेंगी, तो खाना भी फ्रेश-टेस्टी बना रहेगा और बदबू भी नहीं आएगी।

1- खाना गर्म पैक न करें अक्सर लोग टिफिन में गर्म दाल-चावल, रोटी और सब्जी पैक कर देते हैं। गर्म खाना लंबे समय तक फ्रेश नहीं रहता बल्कि बंद होने की वजह से खराब हो जाता है और पसीज जाता है। हमेशा खाना हल्का ठंडा करें और फिर टिफिन में पैक करें। रोटियों को बटर पेपर में रोल करके पैक करें, फॉइल पेपर में रखने से वो पसीजकर खराब हो जाएंगी।

2- सूखी सब्जी कोशिश करें कि टिफिन में सूखी सब्जी जैसे भिंडी, कद्दू, तुरई या जो भी सब्जी आप सूखी बनाती हों, वही रखें। ग्रेवी या ज्यादा मसालेदार सब्जियां गर्म तापमान के कारण जल्दी खराब हो जाती हैं। टिफिन में ड्राई सब्जी, पराठा, पुलाव या सूखे स्नैक्स रखना बेहतर रहता है।

3- फल-सलाद बॉक्स टिफिन के साथ छोटा डिब्बा भी होता है अगर नहीं है, तो अलग डिब्बी फल और सलाद, अचार के लिए बनाएं। फल-सलाद-अचार की महक टिफिन बंद होने के बाद अंदर ही रह जाती है। फिर ये पूरे खाने को खराब कर देते हैं। सलाद रख रही हैं, तो उसमें नींबू का रस छिड़क दें।

4- दही-रायता अगर आप टिफिन में दही या रायता रखती हैं, तो उसे हमेशा अलग एयरटाइट डिब्बी या ढक्कन वाले गिलास में पैक करें। दही और रायते की हल्की खट्टी महक बाकी खाने में जल्दी फैल जाती है, जिससे पूरे टिफिन से अजीब सी स्मेल आने लगती है। अलग पैक करने से खाना लंबे समय तक फ्रेश और स्वादिष्ट बना रहता है।