सिर्फ बर्तन धोना काफी नहीं! जानें साफ रसोई में किन 5 जगह छिपकर बैठती है बदबू और बीमारियां
5 Things to clean to keep kitchen smell amazing : अक्सर हम किचन की सफाई काउंटरटॉप और बर्तनों को साफ करना मान लेते हैं, पर असली 'विलेन' उन कोनों में छिपे होते हैं जिन्हें हमारी नजरें अक्सर अनदेखा कर देती हैं।
साफ-सुथरी रसोई भोजन पकाने की सही जगह होने के साथ परिवार के सदस्यों की सेहत और खुशियों की भी गारंटी मानी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि रसोई में सब कुछ चकाचक साफ दिखने के बावजूद, किचन में घुसते ही एक अजीब सी भारीपन वाली गंध आने लगती है? अक्सर हम किचन की सफाई काउंटरटॉप और बर्तनों को साफ करना मान लेते हैं, पर असली 'विलेन' उन कोनों में छिपे होते हैं जिन्हें हमारी नजरें अक्सर अनदेखा कर देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रसोई बासी खाने की दुर्गंध से ना महके तो किचन के इन 5 छिपे हुए कोनों को साफ करना बिल्कुल ना भूलें।
रेफ्रिजरेटर
भोजन को सुरक्षित रखने के लिए उसे फ्रिज में स्टोर करके रखा जाता है। लेकिन ऐसा करते समय कई बार भोजन के कण फ्रिज में ही गिरकर सड़ने लगते हैं। जिसकी वजह से फ्रिज से बदबू आना स्वाभाविक है। ऐसे में फ्रिज की नियमित सफाई और सलीके से रखी हुई चीजें, बदबू पैदा होने से रोकती हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदरूनी हिस्से को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा या सिरके का इस्तेमाल करें। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि फ्रिज की सफाई के लिए कभी भी केमिकल उत्पादों का इस्तेमाल ना करें। ऐसे उत्पाद फ्रिज में रखें खाने पर हानिकारक पदार्थ छोड़ सकते हैं।
रसोई की सिंक
अगर आप अपनी रसोई की सिंक को हमेशा साफ-सुथरा रखते हैं। बावजूद इसके किचन की बदबू को लेकर परेशान हैं, तो इसकी वजह आपका कूड़ेदान हो सकता है। कई बार नियमित अंतराल में डस्टबिन साफ ना करने से खाने के कुछ कण उसी में लगे रह जाते हैं। जिनके सड़ने पर किचन से बदबू आने लगती है। ऐसे में रसोई की सफाई से पहले, गार्बेज डिस्पोजल के स्प्लैश गार्ड को ध्यान से देखें, क्योंकि बदबू वहीं से आती है। बेकिंग सोडा, नींबू और सिरके का इस्तेमाल करके गहरी सफाई करें, जिससे कठोर रसायनों का इस्तेमाल करने से बचा जा सके।
डिशवॉशर
कई लोगों को लगता है कि डिशवॉशर को साफ करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यह सच नहीं है। दुर्गंध से बचने और बर्तनों को चमकदार बनाए रखने के लिए इसे नियमित रूप से अच्छी तरह साफ करना जरूरी है। डिशवॉशर को जल्दी गंदा होने से बचाने के लिए, बर्तनों को धोने से पहले प्लेटों और कटोरियों से बचा हुआ खाना हटा देना सबसे अच्छा उपाय है। ऐसा करने से डिशवॉशर जाम नहीं होता, जो दुर्गंध का मुख्य कारण बन सकता है। महीने में एक बार सिरके से साफ करने से भी दुर्गंध और खाने के अवशेष दूर हो जाते हैं।
ओवन
घंटों का काम मिनटों में निपटाने वाला ओवन अकसर किचन की सफाई का सबसे नजरअंदाज किया जाने वाला उपकरण है। जबकि खाना पकाते या गर्म करते समय इसमें गिरे भोजन के कण गंदगी पैदा करते हैं। जिससे यह न सिर्फ गंदा हो जाता है बल्कि रसोई में दुर्गंध फैलाने का कारण भी बनता है। ओवन को साफ खासकर अंदरूनी हिस्से की सफाई के लिए सुरक्षित क्लीनर का इस्तेमाल करना चाहिए।
किचन के छिपे हुए स्थान
आप भले ही अपने किचन काउंटरटॉप्स और अन्य जगहों की नियमित सफाई करते हों, लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ जगहें जैसे कि गैस के नीचे अक्सर सफाई के लिए छूट ही जाती हैं। ऐसी जगहों को वैक्यूम क्लीनर, झाड़ू या डस्टर से साफ करें। काउंटर गैप कवर भी उपलब्ध हैं जो खाने के टुकड़ों और गंदगी को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। अपने किचन काउंटरटॉप्स और सिंक को साफ रखना भी अच्छा रहता है। इसे अलावा किचन से बदबू की समस्या दूर करने के लिए सिंक की पाइप लीकेज की भी नियमित रूप से जांच करनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
