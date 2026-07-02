Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: कूड़े में न फेंकें केले के छिलके! मिनटों में करेंगे घर के ये 5 बड़े काम, पैसों की भी होगी बचत

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

केले के छिलकों को हम लोग कूड़े में फेंक देते हैं लेकिन ये बड़े काम के होते हैं। आज हम आपको केले के छिलकों का इस्तेमाल करने का सही तरीका बताने जा रहे हैं। इनकी मदद से आप कई बड़े काम कर सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं।

कूड़े में न फेंकें केले के छिलके! मिनटों में करेंगे घर के ये 5 बड़े काम, पैसों की भी होगी बचत

केला खाकर अक्सर हम सभी लोग छिलका डस्टबिन में डाल देते हैं और हमें इसका कोई खास यूज लगता भी नहीं है। लेकिन केले का छिलका बड़े काम का होता है, इससे फेस पैक बन सकता है। साथ ही सफाई से जुड़े भी कई काम केले के छिलके से किए जा सकते हैं, जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। जिस तरह से केला पोषक तत्वों से भरपूर होता है, उसी तरह उसका छिलका भी कई गुणों का खजाना है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और कई जरूरी खनिज पाए जाते हैं, जो इसे घर, बागवानी और स्किन केयर जैसे कई कामों के लिए यूजफुल बनाते हैं। केले का छिलका अगर आप भी फेंक देते हैं, तो ये आर्टिकल पढ़ने के बाद ऐसा नहीं करेंगे। चलिए आपको इससे जुड़े स्मार्ट हैक्स बताते हैं।

केले का छिलका

1- पौधों की करें सफाई

धूल-मिट्टी के कारण पौधों पर अक्सर गंदगी जमा हो जाती है, जिसे साफ करना मुश्किल होता है। वैसे तो पानी डालकर धूल को हटाया जा सकता है लेकिन अच्छे से ये साफ नहीं होते। अगर आपके घर के पौधों की पत्तियां धूल-मिट्टी की वजह से फीकी और बेजान दिखने लगी हैं, तो उन्हें चमकाने के लिए केमिकल वाले लीफ शाइन प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। बस केले के छिलकों का इस्तेमाल करें। केले के छिलके में मौजूद नेचुरल तेल और इसकी मुलायम बनावट पत्तियों पर जमी धूल को आसानी से हटा देती है और उन पर हल्की चमक छोड़ती है।

2- दांतों को कर देगा सफेद

दांतों की चमक बनाकर रखने के लिए लोग टीथ व्हाइटनिंग का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये काम भी आप केले के छिलके से कर सकते हैं। केले के छिलके में मौजूद पोटैशियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे खनिज दांतों की ऊपरी सतह पर जमे हल्के दाग-धब्बों को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह दांतों को बिना ज्यादा घिसे या नुकसान पहुंचाए धीरे-धीरे उनकी चमक लौटा देता है।

3- लेदर के जूते करें साफ

लेदर के बैग, जूते, बेल्ट को चमकाने के लिए अगर आप पॉलिश नहीं ले पा रहे हैं, तो केले के छिलके से ये काम करें। केले के छिलके की अंदरूनी सतह को चमड़े की चीजों पर हल्के हाथों से रगड़ें और फिर मुलायम कपड़े से पोंछ दें। इससे धूल साफ हो जाएगी और चमक भी आ जाएगी।

4- चांदी के ज्वेलर या बर्तन

अगर आपके चांदी की पायल, बिछिया या फिर बर्तन इस्तेमाल करते हुए काले पड़ चुके हैं, तो उन्हें चमकाने के लिए केले के छिलके का इस्तेमाल करें। केले के छिलके के अंदर वाले हिस्से से इन चीजों को रगड़ें और फिर गुनगुने पानी से साफ करें। ऐसा करे से खोई चमक आ जाती है लेकिन ये स्टेप आपको लगातार 3-4 दिन तक करना होगा।

ये भी पढ़ें:बारिश में अदरक सड़ जा रही तो फ्रिज में रखने का ये तरीका जान लें

5- पौधों के लिए खाद्य

पौधों के लिए खाद्य

केले का छिलका अच्छी खाद्य भी माना जाता है। अगर आपके पौधे सूख रहे हैं या फिर मिट्टी सूख गई है, तो मिट्टी में केले के छिलके के टुकड़े करके डाल दीजिए। ये छिलके मिट्टी में घुस जाएंगे और खाद्य बन जाएंगे। इससे पौधों को मजबूती मिलेगी और पौधे सूखेंगे नहीं।

ये भी पढ़ें:बाजार से कीड़े लगे आम तो नहीं खरीद रहे आप? इन 3 तरीकों से करें पहचान
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
kaam ki baat Kaam Ki Khabar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।