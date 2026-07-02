काम की बात: कूड़े में न फेंकें केले के छिलके! मिनटों में करेंगे घर के ये 5 बड़े काम, पैसों की भी होगी बचत
केले के छिलकों को हम लोग कूड़े में फेंक देते हैं लेकिन ये बड़े काम के होते हैं। आज हम आपको केले के छिलकों का इस्तेमाल करने का सही तरीका बताने जा रहे हैं। इनकी मदद से आप कई बड़े काम कर सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं।
केला खाकर अक्सर हम सभी लोग छिलका डस्टबिन में डाल देते हैं और हमें इसका कोई खास यूज लगता भी नहीं है। लेकिन केले का छिलका बड़े काम का होता है, इससे फेस पैक बन सकता है। साथ ही सफाई से जुड़े भी कई काम केले के छिलके से किए जा सकते हैं, जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। जिस तरह से केला पोषक तत्वों से भरपूर होता है, उसी तरह उसका छिलका भी कई गुणों का खजाना है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और कई जरूरी खनिज पाए जाते हैं, जो इसे घर, बागवानी और स्किन केयर जैसे कई कामों के लिए यूजफुल बनाते हैं। केले का छिलका अगर आप भी फेंक देते हैं, तो ये आर्टिकल पढ़ने के बाद ऐसा नहीं करेंगे। चलिए आपको इससे जुड़े स्मार्ट हैक्स बताते हैं।
1- पौधों की करें सफाई
धूल-मिट्टी के कारण पौधों पर अक्सर गंदगी जमा हो जाती है, जिसे साफ करना मुश्किल होता है। वैसे तो पानी डालकर धूल को हटाया जा सकता है लेकिन अच्छे से ये साफ नहीं होते। अगर आपके घर के पौधों की पत्तियां धूल-मिट्टी की वजह से फीकी और बेजान दिखने लगी हैं, तो उन्हें चमकाने के लिए केमिकल वाले लीफ शाइन प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। बस केले के छिलकों का इस्तेमाल करें। केले के छिलके में मौजूद नेचुरल तेल और इसकी मुलायम बनावट पत्तियों पर जमी धूल को आसानी से हटा देती है और उन पर हल्की चमक छोड़ती है।
2- दांतों को कर देगा सफेद
दांतों की चमक बनाकर रखने के लिए लोग टीथ व्हाइटनिंग का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये काम भी आप केले के छिलके से कर सकते हैं। केले के छिलके में मौजूद पोटैशियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे खनिज दांतों की ऊपरी सतह पर जमे हल्के दाग-धब्बों को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह दांतों को बिना ज्यादा घिसे या नुकसान पहुंचाए धीरे-धीरे उनकी चमक लौटा देता है।
3- लेदर के जूते करें साफ
लेदर के बैग, जूते, बेल्ट को चमकाने के लिए अगर आप पॉलिश नहीं ले पा रहे हैं, तो केले के छिलके से ये काम करें। केले के छिलके की अंदरूनी सतह को चमड़े की चीजों पर हल्के हाथों से रगड़ें और फिर मुलायम कपड़े से पोंछ दें। इससे धूल साफ हो जाएगी और चमक भी आ जाएगी।
4- चांदी के ज्वेलर या बर्तन
अगर आपके चांदी की पायल, बिछिया या फिर बर्तन इस्तेमाल करते हुए काले पड़ चुके हैं, तो उन्हें चमकाने के लिए केले के छिलके का इस्तेमाल करें। केले के छिलके के अंदर वाले हिस्से से इन चीजों को रगड़ें और फिर गुनगुने पानी से साफ करें। ऐसा करे से खोई चमक आ जाती है लेकिन ये स्टेप आपको लगातार 3-4 दिन तक करना होगा।
5- पौधों के लिए खाद्य
केले का छिलका अच्छी खाद्य भी माना जाता है। अगर आपके पौधे सूख रहे हैं या फिर मिट्टी सूख गई है, तो मिट्टी में केले के छिलके के टुकड़े करके डाल दीजिए। ये छिलके मिट्टी में घुस जाएंगे और खाद्य बन जाएंगे। इससे पौधों को मजबूती मिलेगी और पौधे सूखेंगे नहीं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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