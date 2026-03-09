Hindustan Hindi News
बिना फ्रिज: गर्मियों में दूध को फटने से बचाएंगे ये 5 'देसी जुगाड़'

Mar 09, 2026 11:06 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Tips to keep milk fresh without fridge in summer : अगर आपके लिए भी यह समस्या अकसर गर्मियां शुरू होते ही सिरदर्द का कारण बन जाती है तो ये 5 स्मार्ट किचन हैक्स आपकी मुश्किल को चुटकियों में आसान करने वाले हैं।

गर्मियों का मौसम आते ही घर की महिलाओं को सबसे ज्यादा टेंशन दूध फटने की होने लगती है। बार-बार होने वाली बिजली की कटौती या फ्रिज की सुविधा ना होने पर यह समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके लिए भी यह समस्या अकसर गर्मियां शुरू होते ही सिरदर्द का कारण बन जाती है तो ये 5 स्मार्ट किचन हैक्स आपकी मुश्किल को चुटकियों में आसान करने वाले हैं। दूध को सुरक्षित रखने के 5 स्मार्ट तरीके घंटों दूध को बिना फ्रिज के भी सुरक्षित बनाए रख सकते हैं।

गर्मियों में दूध फटने से बचाएंगे ये 5 तरीके

1. उबालना

दूध को बैक्टीरिया से बचाने का सबसे पुराना और असरदार तरीका उसे उबालना है। दूध को केवल एक बार उबालकर न छोड़ें। दूध को फटने से बचने के लिए हर 5-6 घंटे के अंतर पर अच्छी तरह उबालें। उबाल आने के बाद आंच धीमी कर दें। यह प्रक्रिया दूध में पनपने वाले बैक्टीरिया को खत्म करके उसके फटने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। उबालने के बाद दूध को तुरंत ढंकने की जगह किसी जालीदार ढक्कन से ढंकें ताकि भाप निकल सके।

2. बेकिंग सोडा का इस्तेमाल

दूध उबालने से पहले, उसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा (मीठा सोडा) डालकर अच्छी तरह मिला दें। बेकिंग सोडा दूध की अम्लता (acidity) को बेअसर करता है, जिससे वह लंबे समय तक फटने से बचा रहता है। लेकिन ऐसा करते हुए इस बात का खास ख्याल रखें कि दूध में बहुत अधिक सोडा डालने से दूध का स्वाद खराब हो सकता है।

3. गीले कपड़े में लपेटकर रखें

दूध को उबालने और ठंडा करने के बाद, बर्तन को एक साफ, गीले सूती कपड़े से अच्छी तरह लपेट दें। अब इस बर्तन को घर की किसी हवादार जगह पर रखें। कपड़े से पानी का वाष्पीकरण (evaporation) होता है, जिससे बर्तन और उसके अंदर का दूध ठंडा रहता है। कपड़े को सूखने न दें और जरूरत पड़ने पर फिर से गीला करते रहें।

4. पानी के बर्तन में रखें

दूध के बर्तन को एक बड़े और गहरे बर्तन में रखें, जिसमें ठंडा पानी भरा हो। यह सुनिश्चित करें कि पानी दूध के बर्तन के आधे हिस्से तक डूबा रहे। गर्मियों में पानी गर्म हो जाता है, इसलिए इसे नियमित अंतराल पर बदलते रहें। यदि संभव हो, तो पानी में बर्फ के कुछ टुकड़े मिला सकते हैं।

5. छांव वाली ठंडी जगह पर रखें

दूध को हमेशा घर की सबसे ठंडी और छायादार जगह पर रखें। इसे सीधे जमीन पर या मिट्टी के फर्श पर रखने से भी ठंडक मिलती है।

Kitchen Tips

