सेब और केला कटते ही पड़ जाते हैं काले? ये 5 स्मार्ट हैक्स अपनाएं
कटे हुए फल और सब्जियां थोड़ी ही देर में काली पड़ने लगती हैं। अगर आप इन्हें लंबे समय तक ताजा और सुंदर बनाए रखना चाहते हैं, तो ये आसान किचन हैक्स आपके बहुत काम आएंगे।
कई बार सुबह जल्दी में फल काटकर रख देते हैं या मेहमानों के आने से पहले फ्रूट प्लेट तैयार कर लेते हैं। लेकिन जब दोबारा उन पर नजर पड़ती है, तो सेब भूरा हो चुका होता है और केला भी काला पड़ने लगता है। कुछ देर कटे हुए रखा रहने दें तो आलू, बैंगन या लौकी का रंग भी बदल जाता है। ऐसे में अक्सर लोगों को लगता है कि शायद फल या सब्जी खराब हो गई है, जबकि ऐसा हर बार नहीं होता।
इसके पीछे एक कॉमन नेचुरल प्रोसेस होता है, जो हवा के संपर्क में आते ही शुरू हो जाता है। अच्छी बात यह है कि रसोई में मौजूद कुछ आसान चीजों और सही तरीके से स्टोर करके इस प्रक्रिया को काफी हद तक धीमा किया जा सकता है, जिससे कटे हुए फल और सब्जियां लंबे समय तक ताजा नजर आते हैं।
कटे हुए फल और सब्जियां काली क्यों पड़ जाती हैं?
जब फल या सब्जी को काटा जाता है, तो उसका अंदरूनी हिस्सा हवा के संपर्क में आ जाता है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन के कारण एक प्राकृतिक प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इसी वजह से सेब, केला, आलू और बैंगन जैसी चीजों का रंग धीरे-धीरे भूरा या काला होने लगता है।
1. नींबू का रस लगाएं
नींबू का रस सबसे आसान और असरदार तरीका माना जाता है। इसमें मौजूद नेचुरल एसिड्स ऑक्सीडेशन की रफ्तार को धीमा करने में मदद करता है। सेब, नाशपाती या दूसरे फलों पर थोड़ा-सा नींबू का रस लगा सकते हैं।
2. ठंडे पानी में रखें
आलू, शकरकंद और बैंगन जैसी सब्जियों को काटने के तुरंत बाद ठंडे पानी में डाल दें। इससे उनका हवा के साथ संपर्क कम होता है और रंग जल्दी नहीं बदलता।
3. एयरटाइट डिब्बे में रखें
कटे हुए फल और सब्जियों को खुले में छोड़ने की बजाय अच्छी तरह बंद डिब्बे में रखें। इससे हवा कम पहुंचेगी और वे ज्यादा देर तक ताजा बने रहेंगे।
4. अच्छी तरह ढक दें
एयरटाइट डिब्बे के अलावा कटे हुए हिस्से को प्लास्टिक फूड रैप में अच्छी तरह लपेटकर रख सकते हैं। इससे हवा का संपर्क कम हो जाएगा और रंग जल्दी नहीं बदलेगा।
5. हल्के नमक या शहद वाले पानी का इस्तेमाल करें
कुछ फलों को कुछ मिनट के लिए हल्के नमक या शहद मिले पानी में रखने से भी उनका रंग बदलने की रफ्तार कम हो सकती है। इसके बाद उन्हें निकालकर इस्तेमाल करें।
किन चीजों में यह समस्या सबसे ज्यादा होती है?
- सेब
- केला
- आलू
- बैंगन
- नाशपाती
- शकरकंद
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। बताए गए तरीके कटे हुए फल और सब्जियों का रंग बदलने की प्रक्रिया को कुछ हद तक धीमा करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन हर स्थिति में एक जैसा परिणाम मिलना जरूरी नहीं है। अगर किसी फल या सब्जी में खराब गंध, फफूंदी या सड़न के लक्षण दिखें, तो उसका सेवन ना करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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