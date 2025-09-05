खाने में तेल का इस्तेमाल कैसे घटाएं? ये 5 टिप्स रखेंगी आपके स्वाद और सेहत का ध्यान
घर के खाने को हेल्दी माना जाता है, लेकिन अक्सर इसमें ज्यादा तेल इस्तेमाल हो जाता है। लोग सोचते हैं कि तेल ज्यादा होने पर ही सब्जी स्वादिष्ट लगेगी। यहां कुछ टिप्स दी गई हैं, जिनकी मदद से आप खाने में तेल कम कर सकते हैं।
अक्सर कहा जाता है कि हेल्दी रहना है, तो घर का खाना शुरू कर दो। लेकिन क्या घर का खाना वाकई हेल्दी होता है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि घर में भी कई बार खाना बनाते हुए बहुत सारे तेल का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को लगता है कि ज्यादा तेल डालने से ही सब्जी में स्वाद आता है, इसलिए कई घरों की सब्जी में तेल अलग ही तैरता हुआ दिखता है। कई गृहणियां यह भी शिकायत करती हैं कि कम तेल डालें तो सब्जी किसी को पसंद ही नहीं आती और फिर कम तेल में कुकिंग होगी कैसे? अगर आपके भी कुछ यही सवाल हैं, तो हम आज आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ले कर आए हैं। इनकी मदद से आप खाने में तेल भी कम कर पाएंगे और स्वाद से कोई समझौता भी नहीं करना होगा।
तेल का इस्तेमाल यों होगा कम
1) खाने में तेल की मात्रा को कम करने के लिए कुकिंग के अपने तरीके को बदलें। मसलन, खाने को डीप-फ्राई करने के बजाय एयर फ्राई करें। इसके अलावा खाना बनाने में बेकिंग, ग्रिलिंग या स्टीमिंग का भी सहारा लें। इससे भी खाने में तेल कम होगा और स्वाद के साथ समझौता भी नहीं करना पड़ेगा।
2) कड़ाही में बोतल से तेल डालने की जगह ऑयल स्प्रे या ब्रश का इस्तेमाल करें। अगर आप परांठा आदि बना रही हैं, तो तीन-चार चम्मच तेल डालने के बजाय एक चम्मच तेल मिलाएं। धीरे-धीरे आपके बनाए खाने में तेल की मात्रा कम हो जाएगी।
3) खाद्य पदार्थ को तेल में भूनने की जगह सब्जी का शोरबा या फिर डेयरी प्रोडक्ट के साथ भूनें। सब्जी का शोरबा खाने को स्वादिष्ट बनाता है। दही या छाछ बिना तेल के करी को मलाईदार बनावट देते हैं। साउथ इंडियन डिश बनाते वक्त तेल और घी की जगह नारियल के दूध का इस्तेमाल करें।
4) तड़के में ज्यादा तेल डालने की जगह पानी के छींटे डालें। सरसों या जीरा को तेल में डालकर तड़का लगाएं। उसमें थोड़ा पानी डालें और फिर अदरक, लहसुन, प्याज या मसाले डालें। तड़का अच्छे से पकेगा और कम तेल में भी स्वाद बरकरार रहेगा।
5) अगर तैयार डिश में तेल अलग से नजर आए तो उसे चम्मच की मदद से बाहर निकाल दें। यह अतिरिक्त तेल न केवल खाने को ऑयली बनाता है, बल्कि शरीर में वसा की मात्रा भी बढ़ाता है। पकने के बाद अगर सब्जी के ऊपर तेल तैरता दिखाई दे, तो उसे चम्मच या टिशू पेपर की मदद से अलग कर लें।
