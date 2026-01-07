सर्दियों में गैस सिलेंडर जल्दी खत्म होने से हैं परेशान? अपनाएं ये 5 जादुई तरीके

संक्षेप: Tips to save gas cylinder : सर्दियों में गैस सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है तो कुछ वायरल किचन हैक्स आपकी परेशानी को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं आखिर कौन से किचन टिप्स अपनाकर आप गैस की बचत करके सिलेंडर को लंबा चला सकते हैं।

सर्दियों के मौसम में सुबह-शाम गरमा-गरम पकौड़ों के साथ ली गईं चाय की चुस्कियां स्वाद तो बढ़ा देती हैं लेकिन इससे गैस की खपत भी बढ़ जाती है। ज्यादातर लोग ठंड में यह शिकायत करते हैं कि बार-बार खाना और पानी जैसी चीजें गर्म करने से उनका गैस सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है। जिसका सीधा असर उनके महीने के बजट पर पड़ता है। अगर आपकी भी यही शिकायत है कि सर्दियों में गैस सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है तो कुछ वायरल किचन हैक्स आपकी परेशानी को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं आखिर कौन से किचन टिप्स अपनाकर आप गैस की बचत करके सिलेंडर को लंबा चला सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गैस सिलेंडर लंबा चलाने के टिप्स ठंड से बचाव सर्दियों में तापमान गिरने से LPG का वेपोराइजेशन (वाष्पीकरण) धीमा हो जाता है, जिससे सिलेंडर से गैस का प्रेशर कम हो जाता है, लौ कमजोर दिखती है और ऐसा लगता है कि सिलेंडर जल्दी खत्म हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गैस को तरल से गैस में बदलने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है, और ठंड में यह प्रक्रिया धीमी होती है, जिससे गैस का फ्लो कम हो जाता है। ऐसे में गैस की बचत करने के लिए सिलेंडर को जूट की बोरी से ढकें या धूप में कुछ देर रखें। इससे जमी हुई गैस पिघल जाती है और फ्लेम अच्छी आती है। सिलेंडर के नीचे लकड़ी या कार्डबोर्ड रखें ताकि जमीन की ठंड न लगे।

खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर का अधिक इस्तेमाल दाल, चावल, सब्जी आदि प्रेशर कुकर में बनाएं। ऐसा करने से खाना जल्दी पकता है और गैस की 30-50 प्रतिशत बचत होती है।

भोजन कम आंच पर ढक्कन लगाकर पकाएं भोजन को लो फ्लेम पर ढककर पकाने से गर्मी अंदर बनी रहती है और भोजन कम गैस में जल्दी पककर तैयार होता है।

बर्नर और स्टोव साफ रखें गंदे बर्नर से लौ कमजोर और गैस अधिक खर्च होती है। हर हफ्ते बर्नर साफ करें। इसके लिए बर्नर को बेकिंग सोडा, सिरका, या डिश सोप और गर्म पानी से भिगोकर पुराने टूथब्रश से साफ करें, ताकि छेद खुलें और गैस का बहाव ठीक हो, जिससे खाना जल्दी पके और गैस बचे।