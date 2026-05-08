शादी वाला बूंदी का रायता पसंद है? ये 5 टिप्स जान लेंगी तो बिल्कुल हलवाई जैसा बनेगा!

Boondi Ka Raita Tips: शादी-पार्टी में मिलने वाला गाढ़ा बूंदी का रायता हर किसी को पसंद आता है। लेकिन घर पर ऐसा रायता बनाना मुश्किल लगता है। आज हम आपके साथ हलवाई वाली टिप्स शेयर कर रहे हैं, जिससे बिल्कुल वैसा ही रायता बनेगा।

गर्मियों में खाने के साथ ठंडा-ठंडा रायता मिल जाए तो क्या ही कहने। चटपटा सा बूंदी का रायता खाने का स्वाद भी बढ़ा देता है और फिर अगर आप कुछ हेवी खा रहे हैं, तो उसे पचाने में भी मदद करता है। खैर, रायता बनाना तो आसान होता है लेकिन बहुत सी गृहणियां अक्सर शिकायत करती हैं कि उनके रायते में वो हलवाई वाला टेस्ट नहीं आता। कभी रायता जरूरत से ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो कभी पतला। साथ ही पता नहीं हलवाई उसमें कौन से मसाले डालते हैं, जो घर में वैसा रायता बनता ही नहीं है। दरअसल हलवाइयों का रायता बनाने का तरीका ज्यादा अलग नहीं है, बस छोटी-छोटी टिप्स हैं जिन्हें अगर एक बार आप समझ लें तो बिल्कुल वैसा ही रायता बनेगा जैसा शादी पार्टी या रेस्टोरेंट में मिलता है। आइए जानते हैं।

ताजी और गाढ़ी दही का इस्तेमाल करें हलवाई जैसा रायता बनाने के लिए सबसे जरूरी है अच्छी क्वालिटी की दही लेना। आपको हमेशा ताजी और गाढ़ी दही का इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा खट्टी दही से रायते का स्वाद बिगड़ सकता है। एक और बात, रायता बनाने से पहले दही को 1 मिनट के लिए अच्छी तरह फेंट लें, इससे उसका टेक्सचर स्मूद और क्रीमी बनता है।

दही में ठंडा पानी मिलाएं गाढ़ी दही की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी जरूर मिलाएं। बूंदी का रायता ना बहुत गाढ़ा अच्छा लगता है, ना ही बहुत पतला। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इसमें पानी एड करना है।

रायते में कौन-कौन से मसाले मिलाएं हलवाई जैसा चटपटा बूंदी का रायता बनाने के लिए इसमें कौन-कौन से मसाले मिलाएं, ये भी एक काफी कॉमन सवाल रहता है। तो फटाफट नोट कर लीजिए, आपको दही में लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और पुदीने का पाउडर डालकर मिक्स करना है। पुदीना के पत्तों को सुखाकर आप इन्हें पीस सकती हैं और घर पर ही पाउडर तैयार कर सकती हैं। रायते में इसकी खुशबू काफी बढ़िया लगती है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करें। इसमें आप बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी मिला सकती हैं, इससे भी रायते का स्वाद बढ़ जाता है।

बूंदी को पहले भिगोकर जरूर रखें कई लोग बूंदी को सीधे रायते में डाल देते हैं, जिससे वो या तो नर्म हो जाती हैं या रायता पानी छोड़ने लगता है। इसलिए बेहतर होगा कि रायता बनाने से पहले हल्के गर्म पानी में बूंदी को भिगोकर रखें। इससे वो अच्छी तरह फूल जाएंगी। ज्यादा नहीं बस 5 मिनट के लिए रखना काफी होता है। अब थोड़ी-थोड़ी बूंदी लें और इन्हें हाथों से दबाकर सारा पानी बाहर निकाल दें और दही में एड करें। इससे ये दही में जा कर दोबारा फूल जाएंगी और उसे एब्जॉर्ब कर लेंगी।

रायते का स्वाद बढ़ा देगा ये तड़का रायते का असली स्वाद तो तड़के से आता है। इसके लिए आपको एक तड़का पैन में थोड़ा सा तेल गर्म कर लेना है। उसमें जीरा, चुटकी भर हींग और साबुत लाल मिर्च डालकर लगभग 5 सेकेंड के लिए चटका लें। अब इस तड़के को रायते में लगाएं। बिल्कुल हलवाई जैसा खुशबूदार और टेस्टी रायता बनाकर तैयार होगा।