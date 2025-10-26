ब्रेकफास्ट में बनाएं 5 तरीके के प्रोटीन युक्त चीला, नोट करें रेसिपी

संक्षेप: हर कोई सुबह का नाश्ता हैवी और हेल्दी करना पसंद करता है। ऐसे में अगर प्रोटीन युक्त और टेस्टी ब्रेकफास्ट मिले तो क्या ही कहने। चलिए आपको 5 अलग तरीके के चीला बनाने की रेसिपी बताते हैं।

नाश्ते में कुछ हेल्दी और हैवी खाने के बारे में हर कोई सोचता है। ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए, जो पेट भरने के साथ सेहतमंद भी हो। अगर आप प्रोटीन से भरपूर नाश्ता करना चाहते हैं, तो 5 अलग तरीके के चीला बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए आपको इन डिफरेंट स्टाइल चीला की रेसिपी बताते हैं।

मूंग दाल चीला मूंग की दाल का चीला स्वाद के साथ सेहत के लिए परफेक्ट होता है। मूंग की दाल प्रोटीन से भरपूर होती है। इसे सुबह नाश्ते में खाने से आप पूरा दिन एनर्जी फील करेंगे।

रेसिपी- मूंग दाल को रातभर भिगोकर रखें। सुबह इसे पीस लें। इसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, चाट मसाला मिलाएं। पैन पर घी या तेल डालकर चीला बनाएं।

ओट्स चीला ओट्स फायबर और प्रोटीन से भरपूर होता है। ओट्स ऐसे भी आप खा सकते हैं और इसका चीला भी बना सकते हैं। ओट्स का चीला बनाना भी काफी आसान है।

कैसे बनाएं- ओट्स का चीला बनाने के लिए आपको ओट्स पीसकर महीन करना है और फिर इसमें प्याज, मिर्च, नमक मिक्स करें। पानी के साथ घोल बनाएं और फिर चीला तैयार करें।

बेसन चीला बेसन का चीला तो ज्यादातर लोग खाते हैं और ये टेस्टी भी लगता है। बेसन भी प्रोटीन युक्त होता है। बेसन नाश्ते में खाने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा और वजन भी कंट्रोल में रहेगा।

बनाने का तरीका- बेसन में पानी मिलाकर घोल तैयार करें। अब इसमें हरी मिर्च, प्याज, हल्दी, नमक, अजवाइन मिक्स करें। फिर पैन पर तेल डालकर चीला बनाएं।

रागी चीला रागी से भी चीला बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको विटामिन्स, प्रोटीन से युक्त नाश्ता करना है, तो रागी का चीला सबसे अच्छा ऑप्शन है।

रेसिपी- रागी के आटे में थोड़ा बेसन और दही मिक्स करें। फिर हल्के पानी के साथ घोल बनाएं। अब इसमें नमक-मिर्च के अलावा सब्जियां मिक्स करें। फिर चीला तैयार करें।

पनीर चीला पनीर चीला भी आप प्रोटीन युक्त नाश्ते में खा सकते हैं। पनीर का चीला टेस्ट में काफी अच्छा होता है और ये हेल्दी भी रहता है।