महंगे उपाय छोड़िए, चावल में कीड़े रोकने के लिए काफी हैं ये 5 चीजें
Storage Hacks in Kitchen: अगर चावल के डिब्बे में बार-बार कीड़े पड़ जाते हैं, तो कुछ आसान घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। रसोई में मौजूद ये 5 साधारण चीजें चावल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सहायक हो सकती हैं।
सोचिए, आपने नया चावल खरीदकर बड़े प्यार से डिब्बे में भरकर रखा। कुछ हफ्तों बाद जब उसे निकालने के लिए ढक्कन खोला, तो अंदर छोटे-छोटे काले या सफेद कीड़े रेंगते हुए दिखाई दिए। बरसात के मौसम में यह परेशानी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि नमी की वजह से कीड़े जल्दी पनपने लगते हैं।
कई लोग इससे बचने के लिए तरह-तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खाने के सामान के साथ ऐसा करना ठीक नहीं रहता। अच्छी बात यह है कि आपकी रसोई में ही ऐसी कई चीजें मौजूद हैं, जिनकी खुशबू कीड़ों को दूर रखने में मदद कर सकती है। आइए जानते हैं वे आसान उपाय, जिनसे चावल लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं।
चावल में कीड़े क्यों पड़ जाते हैं?
बरसात के मौसम में हवा में नमी बढ़ जाती है। अगर चावल लंबे समय तक बंद डिब्बे में रखे रहें या डिब्बे में थोड़ी भी नमी पहुंच जाए, तो कीड़े लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सही तरीके से चावल को रखना जरूरी है।
1. नीम की पत्तियां रखें
अगर दादी-नानी के पुराने नुस्खों की बात करें, तो नीम सबसे पहले याद आती है। चावल के डिब्बे में कुछ सूखी और साफ नीम की पत्तियां रख दें। नीम की तेज खुशबू कीड़ों को दूर रखने में मदद करती है। हर डेढ़ से दो महीने में पत्तियां बदल देना बेहतर रहता है।
2. तेज पत्ता रख दें
रसोई में मसाले के रूप में इस्तेमाल होने वाला तेज पत्ता भी इस काम आ सकता है। तीन या चार तेज पत्ते चावल के अलग-अलग हिस्सों में रख दें। इसकी खुशबू कीड़ों को डिब्बे से दूर रखने में मदद करती है।
3. बिना छीले लहसुन की कलियां डालें
अगर आपके घर में लहसुन है, तो यह भी आसान उपाय है। चार या पांच बिना छीली कलियां चावल के बीच में रख दें। लहसुन की तेज गंध कीड़ों को पनपने से रोकने में मदद कर सकती है। जब कलियां सूख जाएं, तो नई रख दें।
4. साबुत लाल मिर्च रखें
यह तरीका भी कई घरों में सालों से अपनाया जाता है। छह से आठ साबुत सूखी लाल मिर्च चावल के डिब्बे में रख दें। इनकी तेज गंध कीड़ों को दूर रखने में सहायक होती है। ध्यान रखें कि मिर्च में बिल्कुल भी नमी ना हो।
5. दालचीनी की स्टिक्स रखें
दालचीनी सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि इसकी खुशबू भी काफी तेज होती है। तीन या चार दालचीनी की डंडियां चावल के डिब्बे में रख दें।
सिर्फ ये उपाय ही काफी नहीं, इन बातों का भी रखें ध्यान
- चावल हमेशा पूरी तरह सूखे डिब्बे में ही भरें।
- चावल निकालने के लिए हमेशा सूखा चम्मच या कटोरी इस्तेमाल करें।
- महीने में एक बार डिब्बे को खाली करके अच्छी तरह साफ करें।
- अगर संभव हो, तो डिब्बे को धूप भी दिखाएं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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