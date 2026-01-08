बाजार से मीठे और बिना रेशे वाले शकरकंद खरीदने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स, नहीं होगा एक भी पैसा खराब

संक्षेप: Tips To Buy Sweet Shakarkand : अच्छी शकरकंद खरीदने के लिए आपको उसकी बाहरी चमक से ज्यादा उसकी बनावट और रंगत पर ध्यान देना होता है। अगर आप भी इस सीजन शकरकंद की चाट या हलवे के लिए रसीले और मीठे शकरकंद खरीदना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके काम आ सकते हैं।

सर्दियों की गुनगुनी धूप में अंगीठी पर भुने हुए शकरकंद की सोंधी खुशबू और स्वाद रूह तक सुकून पहुंचाता है। लेकिन बाजार से खरीदी हुई यही शकरकंद अगर खाने में फीकी और रेशेदार निकल जाए तो मूड और पैसे दोनों खराब हो जाते हैं। अच्छी-मीठी शकरकंद खरीदना किसी कला से कम नहीं है। जहां आपको उसकी बाहरी चमक से ज्यादा उसकी बनावट और रंगत पर ध्यान देना होता है। अगर आप भी इस सीजन शकरकंद की चाट या हलवे के लिए रसीले और मीठे शकरकंद खरीदना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके काम आ सकते हैं।

बाजार से मीठे और रसीले शकरकंद खरीदने के टिप्स रंग पर दें ध्यान- गहरे लाल या थोड़े बैंगनी रंग वाले शकरकंद आमतौर पर ज्यादा मीठे और मलाईदार होते हैं। सफेद या हल्के पीले छिलके वाले शकरकंद अक्सर भीतर से थोड़े सूखे और स्वाद में कम मीठे निकलते हैं।

आकार और बनावट- बाजार से हमेशा मीडियम आकार वाले ही शकरकंद खरीदें। बहुत बड़े शकरकंद अकसर छीलने पर 'रेशेदार' होते हैं, जबकि छोटे और मीडियम साइज वाले शकरकंद एक समान पकते हैं और खाने में ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं।

ऊपरी सतह की जांच- शकरकंद की ऊपरी सतह एकदम चिकनी और कड़क होनी चाहिए। अगर वह छूने पर कहीं से दबे हुए महसूस हों या उन पर कोई काले धब्बे या छेद नजर आएं तो उन्हें खरीदने से बचें। ऐसे शकरकंद अंदर से खराब या कड़वे निकल सकते हैं।

सिर की जांच- शकरकंद के दोनों सिरे सूखे होने चाहिए। अगर सिरों से नमी या गीलापन लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वे सड़ना शुरू हो चुके हैं। ऐसे शकरकंद खरीदने से बचें।