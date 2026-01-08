Hindustan Hindi News
बाजार से मीठे और बिना रेशे वाले शकरकंद खरीदने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स, नहीं होगा एक भी पैसा खराब

संक्षेप:

Tips To Buy Sweet Shakarkand : अच्छी शकरकंद खरीदने के लिए आपको उसकी बाहरी चमक से ज्यादा उसकी बनावट और रंगत पर ध्यान देना होता है। अगर आप भी इस सीजन शकरकंद की चाट या हलवे के लिए रसीले और मीठे शकरकंद खरीदना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके काम आ सकते हैं।

Jan 08, 2026 03:17 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों की गुनगुनी धूप में अंगीठी पर भुने हुए शकरकंद की सोंधी खुशबू और स्वाद रूह तक सुकून पहुंचाता है। लेकिन बाजार से खरीदी हुई यही शकरकंद अगर खाने में फीकी और रेशेदार निकल जाए तो मूड और पैसे दोनों खराब हो जाते हैं। अच्छी-मीठी शकरकंद खरीदना किसी कला से कम नहीं है। जहां आपको उसकी बाहरी चमक से ज्यादा उसकी बनावट और रंगत पर ध्यान देना होता है। अगर आप भी इस सीजन शकरकंद की चाट या हलवे के लिए रसीले और मीठे शकरकंद खरीदना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके काम आ सकते हैं।

बाजार से मीठे और रसीले शकरकंद खरीदने के टिप्स

रंग पर दें ध्यान- गहरे लाल या थोड़े बैंगनी रंग वाले शकरकंद आमतौर पर ज्यादा मीठे और मलाईदार होते हैं। सफेद या हल्के पीले छिलके वाले शकरकंद अक्सर भीतर से थोड़े सूखे और स्वाद में कम मीठे निकलते हैं।

आकार और बनावट- बाजार से हमेशा मीडियम आकार वाले ही शकरकंद खरीदें। बहुत बड़े शकरकंद अकसर छीलने पर 'रेशेदार' होते हैं, जबकि छोटे और मीडियम साइज वाले शकरकंद एक समान पकते हैं और खाने में ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं।

शकरकंद

ऊपरी सतह की जांच- शकरकंद की ऊपरी सतह एकदम चिकनी और कड़क होनी चाहिए। अगर वह छूने पर कहीं से दबे हुए महसूस हों या उन पर कोई काले धब्बे या छेद नजर आएं तो उन्हें खरीदने से बचें। ऐसे शकरकंद अंदर से खराब या कड़वे निकल सकते हैं।

सिर की जांच- शकरकंद के दोनों सिरे सूखे होने चाहिए। अगर सिरों से नमी या गीलापन लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वे सड़ना शुरू हो चुके हैं। ऐसे शकरकंद खरीदने से बचें।

खास टिप्स

शकरकंद को कभी भी फ्रिज में न रखें। ऐसा करने से शकरकंद से उनका प्राकृतिक स्टार्च खराब हो जाता है और वे अपनी असली मिठास खो देते हैं। शकरकंद को हमेशा किसी सूखी और अंधेरी जगह पर रखना सही रहता है।

