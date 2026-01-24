कपड़े जला देती है प्रेस, ये 5 आसान टिप्स बना देंगे नया जैसा

संक्षेप: Tips to clean burnt iron bottom : प्रेस के नीचे चिपके हुए इस जिद्दी कालेपन को साफ करने के लिए आपको ना तो किसी मैकेनिक के चक्कर काटने की जरूरत है और ना ही बाजार से नई प्रेस खरीदने की। आपके किचन में मौजूद कुछ मामूली चीजें आपकी पुरानी प्रेस को फिर से 'मक्खन' जैसी चिकनी और चमकदार बना सकते हैं।

Easy way to remove burnt fabric from an iron : आपकी पसंदीदा शर्ट हो या कीमती साड़ी, जब गर्म प्रेस उस पर चिपक कर काला निशान छोड़ती है या उसे जला देती है, तो दिल का टूटना लाजमी होता है। अक्सर प्रेस के निचले हिस्से पर जमा गंदगी और जला हुआ फैब्रिक न सिर्फ आपके कपड़ों को बर्बाद करता है, बल्कि इस्तरी करते समय आपकी मेहनत भी खराब कर देता है। अच्छी बात यह है कि प्रेस के नीचे चिपके हुए इस जिद्दी कालेपन को साफ करने के लिए आपको ना तो किसी मैकेनिक के चक्कर काटने की जरूरत है और ना ही बाजार से नई प्रेस खरीदने की। आपके किचन में मौजूद कुछ मामूली चीजें आपकी पुरानी प्रेस को फिर से 'मक्खन' जैसी चिकनी और चमकदार बना सकते हैं। आइए कैसे आप कुछ टिप्स और ट्रिक को अपनाकर जली हुई प्रेस को नया जैसा चमका सकते हैं।

जली हुई प्रेस को नया बनाने के 5 आसान टिप्स 1. नींबू और बेकिंग सोडा इस टिप को फॉलो करने के लिए एक कटोरी में 3-4 चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को प्रेस के जले हुए हिस्से पर लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट बाद एक पुराने सूती कपड़े या स्क्रबर से रगड़कर प्रेस को साफ कर लें।

2. टूथपेस्ट और सैंडपेपर अगर प्रेस पर लगे दाग काफी पुराने और गहरे हैं, तो टूथपेस्ट में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाकर जले हुए हिस्से पर लगाकर छोड़ दें। थोड़ी देर बाद, सैंडपेपर से रगड़ते हुए प्रेस को साफ करें।

3. नींबू-पानी और सिरका रूई को नींबू वाले पानी में भिगोकर प्रेस के जले हुए हिस्से पर कुछ देर लगाकर रखें। इससे प्रेस के दाग नरम हो जाएंगे। इसके बाद, सिरके का उपयोग करके आसानी से दाग को पोंछकर साफ किया जा सकता है।

4. पैरासिटामोल यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन प्रेस के दाग साफ करने का यह बेहद असरदार तरीका है। इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए प्रेस को पहले थोड़ा गर्म करें। इसके बाद एक चिमटे की मदद से पैरासिटामोल की एक गोली को प्रेस के जले हुए हिस्से पर रगड़ें। गोली पिघलकर गंदगी को ढीला कर देगी। अब एक मोटे सूती कपड़े से इसे पोंछ लें।