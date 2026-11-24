ठंड के दिनों में ताजी मेथी का इस्तेमाल करके आप पराठे बना सकते हैं। यहां हम 5 चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनका इस्तेमाल आपको मेथी पराठे का आटा तैयार करने के लिए करना चाहिए। इन 5 चीजों से मेथी के पराठे स्वाद में लाजवाब बनते हैं।

सर्दियों के मौसम में गरमागरम मेथी पराठे खाने का मजा ही अलग होता है। ताजी मेथी की खुशबू और मसालों का हल्का तीखापन इसके स्वाद को और भी खास बना देता है। हालांकि, कई बार घर पर मेथी पराठे बनाते समय वह उतने टेस्टी नहीं बनते हैं, जो ढाबे या रेस्टोरेंट के पराठों में आता है।अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बनाए मेथी पराठे नरम, टेस्टी और खुशबूदार बनें, तो आटा गूंथते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मेथी पराठे का आटा लगाते समय इसमें कुछ चीजों को मिलाने से पराठों के स्वाद को कई गुना बढ़ा सकता है। अगर आप रोजाना के नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो इस बार मेथी के पराठे बनाएं और इस बार आटा लगाते समय यहां बताई 5 चीजों को जरूर मिलाएं।

मेथी पराठे के आटे में किन 5 चीजों को मिलाएं बेसन- मेथी पराठे के आटे में थोड़ा सा बेसन मिलाने से इसका स्वाद काफी बढ़ जाता है। बेसन पराठे को हल्का सा देसी और सोंधा स्वाद देता है। साथ ही, मेथी की खुशबू के साथ इसका स्वाद अच्छी तरह से आता है। बेसन मिलाने से पराठे की बनावट भी थोड़ी बेहतर हो सकती है। इसके लिए 2 कप गेहूं के आटे में 2 बड़े चम्मच बेसन मिलाएं।

अदरक- अदरक मेथी पराठे में हल्की तीखी और ताजगी भरी खुशबू मिलाता है। इसका स्वाद मेथी के साथ बहुत अच्छा लगता है। आटा गूंथते समय इसमें बारीक कद्दूकस किया हुआ या कुटा हुआ अदरक मिलाएं। 2 कप आटे के लिए लगभग 1 छोटा चम्मच अदरक काफी रहेगा। इससे पराठे का स्वाद और भी चटपटा हो जाएगा।

मलाई- अगर आप चाहते हैं कि मेथी पराठे नरम और मुलायम बनें, तो आटे में थोड़ी सी ताजी मलाई मिलाएं। इससे पराठे सूखे नहीं लगते और उनका स्वाद भी बढ़ जाता है। 2 कप गेहूं के आटे में 1 से 2 बड़े चम्मच मलाई डाल सकते हैं। मलाई मिलाने के बाद पानी धीरे-धीरे डालें, क्योंकि मलाई में पहले से नमी होती है। इससे आटा सही तरीके से गूंथेगा।

हरी मिर्च- मेथी पराठे में हल्का तीखापन पसंद है, तो हरी मिर्च जरूर मिलाएं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च पराठे के स्वाद को चटपटा बनाती है। मेथी के हल्के कड़वे स्वाद के साथ हरी मिर्च का तीखापन अच्छा बैलेंस बनाता है। 2 कप आटे के लिए 1 से 2 बारीक कटी हरी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए पराठे बना रहे हैं, तो मिर्च की मात्रा कम रखें।

हरा धनिया- हरा धनिया मेथी पराठे के स्वाद और खुशबू को और भी बढ़ा देता है। इसकी ताजी खुशबू पराठे को एक अलग ही स्वाद देती है। मेथी और हरे धनिये का कॉम्बिनेशन काफी लाजवाब होता है। आटा गूंथते समय 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिलाएं। इससे पराठे देखने में भी अच्छे लगते हैं और हर बाइट में ताजगी का एहसास होता है।

टिप

मेथी को सही तरीके से साफ करना, बारीक काटना और आटे में अच्छी तरह मिलाना भी जरूरी है। इसके अलावा आटे की बनावट को सही रखें तभी पराठे अच्छे बनते हैं।