बदलते मौसम में आटे में लग गए हैं कीड़े? तो निकालने के लिए अपनाएं 5 सरल तरीके और नमी से ऐसे बचाएं

Feb 27, 2026 12:39 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
गेहूं के आटे की रोटी हर कोई खाना पसंद करता है लेकिन अगर आटे को सही से न रखा जाए, तो इसमें कीड़े लग जाते हैं। आटे के डिब्बे में घुसे कीड़ों को निकालना काफी मुश्किल होता है। चलिए बताते हैं इन्हें कैसे निकालें और नमी से कैसे बचाएं।

आटा हर घर में होता ही है और इसकी रोटी बनाकर हर कोई खाता है। ज्यादातर लोगों के घरों में आटा एयरटाइट डिब्बे या किसी ड्रम में रखा जाता है लेकिन इसके बाद भी कई बार इसमें कीड़ लग जाते हैं। आटे में कीड़े लगने का मतलब है पूरा आटा बर्बाद होना। आटे में कीड़े छोटे-छोटे होते हैं, जो आसानी से निकलते नहीं है। इन्हें निकालने में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में आटा फेंकने की नौबत आ जाती है। अगर आपके घर में भी बदलते मौसम में आटे में कीड़े लग गए हैं, तो आटा फेंकने के बजाय उन्हें निकालने के कुछ तरीके अपनाकर देख लें। साथ ही आटे को सीलन (नमी) से बचाने के लिए कुछ टिप्स भी हम आपको बताने जा रहे हैं।

क्यों लगते हैं कीड़े

आटे में कीड़े लगने का मुख्य कारण है नमी या सीलन। अगर आटे के डिब्बे के आस-पास पानी या नमी वाली सतह है, तो ठंडक की तलाश में कीड़े आटे के डिब्बे में घुस जाते हैं। अब मौसम सर्दी से गर्मी में बदल रहा है, ऐसे में कीड़े ठंडक के लिए आटे का डिब्बा खोज लेते हैं और इसमें घुस जाते हैं। ऐसे में आटे को छानकर ही साफ किया जा सकता है, जिसमें समय काफी बर्बाद होता है।

कीड़ों को भगाने के सरल तरीके

अगर आपके घर के आटे में कीड़े लग गए हैं, तो घबराने या आटा फेंकने के बजाय कुछ आसान तरीके ट्राई करके देख लें। इन तरीकों से कीड़े आसानी से निकल सकते हैं-

1- धूप दिखाएं- सबसे पहले आप चेक करें कि आटे में कितने कीड़े लगे हैं। अगर कीड़े ज्यादा है और बदबू आने लगी है, तो आटा फेंकने का ही ऑप्शन बचा है। अगर कीड़े कम है, तो तेज धूप में इसे रखें। गर्मी से कीड़े भाग जाएंगे।

2- बारीक छलनी- आटे के कीड़े निकालने के लिए बारीक छेद वाली छलनी का इस्तेमाल करें। इससे कीड़े और उनके अंडे भी निकल जाएंगे। इससे आपका आटा बिल्कुल साफ हो जाएगा।

3- फ्रिज वाला तरीका- फ्रिज वाला तरीका भी असरदार है। आटे को पन्नी में बांधकर फ्रिज में रख दें और कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से ठंडक से कीड़े और अंडे सब मर जाते हैं।

4- गर्म करें- अगर कीड़े कम है और धूप-फ्रिज वाला तरीका नहीं अपनाना है, तो रोटी बनाने से पहले गैस पर थोड़ा गर्म करें। गर्माहट से कीड़े भाग जाएंगे और फिर अंडे-बच्चे भी नहीं बचेंगे।

5- तेजपत्ता-सूखी लाल मिर्च- आटे के डिब्बे में तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च डालकर बंद करें। इन दोनों की तेज महक से भी कीड़े भाग जाते हैं। अगर आप इन्हें लगातार पड़ा रहने देंगी तो दोबारा कीड़े नहीं होंगे।

नमी से आटे को कैसे बचाएं

आटे को नमी से बचाकर रखेंगे तो कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। जब आप आटा साफ कर लें, तब इसे नमी से बचाने के लिए कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करें। इससे दोबारा कीड़े लगने का स्कोप खत्म हो जाता है। चलिए आपको तरीका बताते हैं।

-आटे के डिब्बे को हमेशा अच्छे से बंद करें, ताकि उसमें कीड़े-मकोड़े को घूसने की जगह न मिलें।

-घर में नमी ज्यादा है, तो आटे के डिब्बे में चावल के दाने, नमक की कटोरी रख दें। ये दोनों चीजें नमी सोख लेगी।

-हफ्ते में एक बार आटे के डिब्बे को धूप जरूर दिखाएं। इससे गर्माहट बनी रहेगी और आटे में कीड़े नहीं लगेंगे।

-आटा ज्यादा स्टोर न करें, कम लाएं और उसे खत्म करें। फिर नया खरीदें। ज्यादा पुराने आटे में भी कीड़े लग सकते हैं।

