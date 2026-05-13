हलवाई वाले खस्ता नमकपारे पसंद हैं? ये 5 टिप्स सीख लें, वही दुकान वाला स्वाद आएगा!

Cooking Tips: हलवाई वाले नमकपारे खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। लेकिन जब घर में बनाने की बात आती है, तो उनमें वो खस्तापन नहीं आता। तो चलिए आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करते हैं, जिनसे आपके नमकपारे बिल्कुल ऐसे बनेंगे जैसे दुकान पर मिलते हैं।

चाय के साथ स्नैक्स में खस्ता-करारे नमकपारे मिल जाएं, तो उससे बेहतर कॉम्बिनेशन भला क्या हो सकता है। बच्चे भी अक्सर स्नैक्स में कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं, ऐसे में उनके लिए भी नमकपारे बनाकर रख लेने में ही फायदा है। कम से कम बाहर की चीजें तो कम खाएंगे। खैर, हलवाई की दुकान पर मिलने पर नमकपारे की बात ही अलग होती है। वो इतने खस्ता, कुरकुरे और परतदार बनते हैं कि खा कर मजा आ जाता है। सेम वैसे ही नमकपारे अगर आपको घर पर बनाने हैं तो आज की टिप्स आपके बड़े काम आने वाली हैं। आटा लगाने से ले कर, किन-किन बातों का और ध्यान रखना है, आज हम सभी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए हलवाई जैसे नमकारे बनाने की टिप्स जान लेते हैं।

हलवाई की तरह नमकपारे का आटा ऐसे लगाएं एकदम खस्ता-करारे नमकपारे बनाने के लिए सबसे जरूरी है आटा ठीक से लगाना। खासकर मैदा में मोयन कितना लगाएं, क्या-क्या चीजें एड करें या गूंथे कैसे, यही छोटी-छोटी चीजें काफी मायने रखती हैं। तो फटाफट से नोट कर लीजिए। अगर आप आधा किलो मैदा ले रहे हैं,तो उसमें स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा अजवाइन क्रश कर के एड करें।

मोयन कितना और कैसे लगाएं? अब बारी है मोयन लगाने की। आधा किलो मैदा में लगभग 1/3 कप यानी 70 ml के आसपास देसी घी डलेगा। देसी घी को हमेशा पहले हल्का सा गुनगुना कर लें, उसके बाद ही मैदा में मिलाएं। अब शुरू में एक कप पानी मिलाएं और फिर हाथों से मैदा को अच्छी तरह गूंथें। इसके बाद आप एक कप के लगभग पानी और मिला सकते हैं। मैदा थोड़ी सख्त ही गूंथे, ये जितनी टाइट रहेगा उतने ही खस्ता नमकपारे बनेंगे।

आटे को कितनी देर रेस्ट देना जरूरी है? नमकपारे के लिए डो को रेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बस इसकी बड़ी-बड़ी सी लोइयां बनाकर तैयार कर लें। हलवाई की तरह इन्हें हाथों से दबाकर थोड़ा चपटा गोल शेप दें और आप इन्हें 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। चूंकि मैदा काफी सख्त है इसलिए इसे रेस्ट देना जरूरी है, ताकि बेलने में आसानी हो।

हलवाई जैसे नमकपारे बेलने का तरीका लोई को बेलन की मदद से लंबा-लंबा बेल लें। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें, ताकि बेलन चिपके ना। नीचे की तरफ सूखा आटा ना लगाएं, वरना नमकपारे बनाने में दिक्कत होगी। एक और बात ध्यान रखें कि इन्हें बहुत ज्यादा पतला ना बेलें, वरना ये हलवाई की तरह फूलेंगे नहीं। जितनी पतली आप रोटी बेलते हैं, इन्हें उससे हल्का सा पतला ही बेलें। फिर एक चाकू की मदद से लंबे लंबे नमकपारे काट लें।