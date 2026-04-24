काम की बात: दूध उबालते वक्त डाल दें ये छोटी सी चीज, खराब होने के झंझट से मिल जाएगी छुट्टी
save milk from curdling in summer 5 hacks to try: गर्मियों में हीट की वजह से अक्सर दूध खराब हो जाता है। इससे बचने के लिए ये सिंपल हैक जरूर जान लें। दूध को उबालने के साथ इन चीजों को डालने से खराब होने का डर कम हो जाता है।
गर्मियों शुरू होते ही खाने-पीने की चीजों के खराब होने का डर बढ़ जाता है। हीट की वजह से बैक्टीरिया तेजी से ग्रोथ करते हैं। खासतौर पर दूध को गर्मी में ज्यादा ध्यान से रखना पड़ता है। जरा सी लापरवाही और आपका पूरा दूध से भरा भगोना बेकार हो जाएगा। दूध में अजीब सी स्मेल आने लगती है या फिर वो बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाता है। और जैसे ही इसे गर्म करें तो ये फट जाता है। अगर आप चाहती हैं कि गर्मियों की वजह से बार-बार उबला दूध खराब ना हो और पैसे की बर्बादी भी ना हो तो उबलते दूध में इन चीजों को मिला दें। इससे दूध के खराब होने का चांस कम हो जाएगा।
उबलते दूध में मिलाएं चुटकीभर बेकिंग सोडा
ये काफी पुराना हैक है। इससे गर्मियों में दूध खराब होने से बच जाता है। बस जब आपका दूध पतीले में उबलना शुरू हो जाए उसी वक्त एक चुटकी बेकिंग सोडा लेकर डाल दें और चम्मच से मिला दें। बेकिंग सोडा दूध के पीएच लेवल को बैलेंस रखेगा और हीट की वजह से जल्दी खराब नहीं होने देगा।
उबलते दूध में मिलाएं चीनी
अगर आप गर्मी में दूध को खराब होने से बचाना चाहती हैं तो इस हैक को ट्राई करके देख सकती हैं। थोड़ी सी चीनी दूध उबलने के टाइम पर डाल दें। ये चीनी भी आपके दूध के टेस्ट को बिगड़ने नहीं देगी और चार से पांच घंटे के बाद भी दूध का टेस्ट गर्मी में सही रहेगा।
उबलते दूध में डालें इलायची
इलायची वाला नुस्खा दूध को स्वाद और महक देने के साथ खराब होने से भी बचाएगा। गर्मियों में दूध का टेस्ट ना बिगड़े तो उबलते वक्त एक से दो इलायची डालकर उबाल दें।
दूध को पकाएं
गर्मी में काफी सारे लोगों की शिकायत रहती है कि दूध फट गया। तो बता दें इसका कारण दूध को कम उबालना भी होता है। अगर आप चाहती हैं कि फ्रिज के बाहर घंटों रखा दूध फटे ना तो एक उबाल में ही दूध को ना उतार लें। दूध में एक उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को धीमा करें और चम्मच से चलाकर उसे करीब पांच से सात मिनट तक पकने दें। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद करें। इससे दूध अच्छी तरह से पॉइश्चराइज हो जाता है और बैक्टीरिया ग्रोथ जल्दी से नहीं होती।
फ्रिज में दूध रखने का सही समय
जब दूध उबल गया तो उसे फ्रिज में रखने का सही समय भी जरूर पता होना चाहिए। अक्सर लोग यहीं गलती करते हैं। दूध उबालने के दो से तीन घंटे बाद फ्रिज में रख दें। अगर तीन घंटे बीत चुके हैं तो उसे फ्रिज में रखने से पहले एक बार फिर से उबालें। नहीं तो फ्रिज में रखने के बाद भी दूध का स्वाद और महक खराब होने के चांस रहते हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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