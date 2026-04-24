Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: दूध उबालते वक्त डाल दें ये छोटी सी चीज, खराब होने के झंझट से मिल जाएगी छुट्टी

Apr 24, 2026 12:03 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share

save milk from curdling in summer 5 hacks to try: गर्मियों में हीट की वजह से अक्सर दूध खराब हो जाता है। इससे बचने के लिए  ये सिंपल हैक जरूर जान लें। दूध को उबालने के साथ इन चीजों को डालने से खराब होने का डर कम हो जाता है।

दूध उबालते वक्त डाल दें ये छोटी सी चीज, खराब होने के झंझट से मिल जाएगी छुट्टी

गर्मियों शुरू होते ही खाने-पीने की चीजों के खराब होने का डर बढ़ जाता है। हीट की वजह से बैक्टीरिया तेजी से ग्रोथ करते हैं। खासतौर पर दूध को गर्मी में ज्यादा ध्यान से रखना पड़ता है। जरा सी लापरवाही और आपका पूरा दूध से भरा भगोना बेकार हो जाएगा। दूध में अजीब सी स्मेल आने लगती है या फिर वो बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाता है। और जैसे ही इसे गर्म करें तो ये फट जाता है। अगर आप चाहती हैं कि गर्मियों की वजह से बार-बार उबला दूध खराब ना हो और पैसे की बर्बादी भी ना हो तो उबलते दूध में इन चीजों को मिला दें। इससे दूध के खराब होने का चांस कम हो जाएगा।

उबलते दूध में मिलाएं चुटकीभर बेकिंग सोडा

ये काफी पुराना हैक है। इससे गर्मियों में दूध खराब होने से बच जाता है। बस जब आपका दूध पतीले में उबलना शुरू हो जाए उसी वक्त एक चुटकी बेकिंग सोडा लेकर डाल दें और चम्मच से मिला दें। बेकिंग सोडा दूध के पीएच लेवल को बैलेंस रखेगा और हीट की वजह से जल्दी खराब नहीं होने देगा।

उबलते दूध में मिलाएं चीनी

अगर आप गर्मी में दूध को खराब होने से बचाना चाहती हैं तो इस हैक को ट्राई करके देख सकती हैं। थोड़ी सी चीनी दूध उबलने के टाइम पर डाल दें। ये चीनी भी आपके दूध के टेस्ट को बिगड़ने नहीं देगी और चार से पांच घंटे के बाद भी दूध का टेस्ट गर्मी में सही रहेगा।

उबलते दूध में डालें इलायची

इलायची वाला नुस्खा दूध को स्वाद और महक देने के साथ खराब होने से भी बचाएगा। गर्मियों में दूध का टेस्ट ना बिगड़े तो उबलते वक्त एक से दो इलायची डालकर उबाल दें।

ये भी पढ़ें:पके आम को धोने का सही तरीका है 7 स्टेप, बाजार से लाएं तो जरूर फॉलो करें

दूध को पकाएं

गर्मी में काफी सारे लोगों की शिकायत रहती है कि दूध फट गया। तो बता दें इसका कारण दूध को कम उबालना भी होता है। अगर आप चाहती हैं कि फ्रिज के बाहर घंटों रखा दूध फटे ना तो एक उबाल में ही दूध को ना उतार लें। दूध में एक उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को धीमा करें और चम्मच से चलाकर उसे करीब पांच से सात मिनट तक पकने दें। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद करें। इससे दूध अच्छी तरह से पॉइश्चराइज हो जाता है और बैक्टीरिया ग्रोथ जल्दी से नहीं होती।

ये भी पढ़ें:होममेड कर्ड या पैकेट वाला, कौन सा दही है हेल्थ के लिए बेस्ट

फ्रिज में दूध रखने का सही समय

जब दूध उबल गया तो उसे फ्रिज में रखने का सही समय भी जरूर पता होना चाहिए। अक्सर लोग यहीं गलती करते हैं। दूध उबालने के दो से तीन घंटे बाद फ्रिज में रख दें। अगर तीन घंटे बीत चुके हैं तो उसे फ्रिज में रखने से पहले एक बार फिर से उबालें। नहीं तो फ्रिज में रखने के बाद भी दूध का स्वाद और महक खराब होने के चांस रहते हैं।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
kaam ki baat Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।