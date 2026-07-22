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फ्रिज में रखने से खराब हो जाती हैं ये 5 चीजें, एक्सपर्ट भी देते हैं इससे बचने की सलाह

By Deepali Srivastava
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किचन के जरूरी सामानों में से एक है फ्रिज, जिसमें हम खाने-पीने की चीजों को स्टोर कर देते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें फ्रिज में रखना आपकी गलत आदत हो सकती है। साथ ही इससे स्वाद और सेहत पर फर्क पड़ेगा।

फ्रिज में रखने से खराब हो जाती हैं ये 5 चीजें, एक्सपर्ट भी देते हैं इससे बचने की सलाह

किचन में फ्रिज सबसे जरूरी उपकरणों में से एक है। हम अक्सर खाने-पीने की ज्यादातर चीजों को फ्रिज में रख देते हैं और मान लेते हैं कि अब वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन हर खाने की चीज को फ्रिज में रखना सही नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जिन्हें फ्रिज में स्टोर करने से उनका स्वाद, टेक्सचर और पोषण खराब हो सकता है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में इसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है। कई लोग खाने की कुछ चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सीधे फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो अब अपनी इस आदत को बदलने का समय आ गया है।

कौन सी चीजें फ्रिज में नहीं करनी चाहिए स्टोर?

1- आलू हो जाएगा बेस्वाद

आलू बाहर खराब न हो जाए, इसलिए कई लोग उसे पन्नी में बांधकर फ्रिज की बास्केट में डाल देते हैं। ठंडे तापमान में आलू का स्टार्च तेजी से शुगर में बदलने लगता है, जिससे उसका स्वाद बदल जाता है। साथ ही पकाने पर रंग भी गहरा हो सकता है। फ्रिज में रखे आलू को खाने से शुगर बढ़ेगी, इसलिए आलू को बाहर ही रखें।

2- प्याज रखने की न करें गलती

प्याज भी फ्रिज में रखने की गलती न करें। अगर आप फ्रिज में प्याज स्टोर करते हैं, तो उसमें नमी बढ़ जाती है, जिसके कारण वह जल्दी नरम हो सकता है और फफूंदी लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में प्याज के पोषक तत्व बिल्कुल खत्म हो जाते हैं।

3- टमाटर बाहर ही सही रहेगा

बहुत से लोग फ्रिज में टमाटर स्टोर कर देते हैं, जिससे वह जल्दी गले नहीं। आप टमाटर को सड़ने से बचाने के लिए फ्रिज में रख रहे हैं लेकिन वहां वह और ज्यादा खराब हो सकता है। ठंडा तापमान टमाटर की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जिससे वह नरम और बेस्वाद हो सकता है। टमाटर को हमेशा कमरे के सामान्य तापमान में रखें।

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4- ब्रेड तो नहीं रखते हैं आप

कई लोग ब्रेड भी फ्रिज में रख देते हैं, जिससे वह ताजी बनी रहे। लेकिन ब्रेड फ्रिज में रखने से वह जल्दी सूख जाती है और उसका ताजापन खत्म हो जाता है। अगर ब्रेड को कुछ दिनों में इस्तेमाल करना है, तो उसे कमरे के तापमान पर रखें।

5- फ्रिज में न रखें शहद

शहद को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में न रखें। फ्रिज में अगर आप शहद रखते हैं, तो उसके पोषक तत्वों पर असर पड़ता है। साथ ही फ्रिज में रखने से शहद क्रिस्टल जैसा जम सकता है और उसे निकालना मुश्किल हो जाता है।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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