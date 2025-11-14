Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खाना5 easy kitchen remedies to remove worms hidden in cauliflower or cabbage gobhi se keede saaf karne ke upay
गोभी में छिपे कीड़े खुद ही निकल आएंगे बाहर, बस अपनाएं ये 5 आसान तरीके

गोभी में छिपे कीड़े खुद ही निकल आएंगे बाहर, बस अपनाएं ये 5 आसान तरीके

संक्षेप: इस आसान किचन टिप्स को फॉलो करने के बाद आपको गोभी के कीड़े साफ करने की शिकायत बिल्कुल नहीं रहने वाली है। आइए जानते हैं किन आसान घरेलू टिप्स को अपनाकर आप गोभी के सारे कीड़े साफ कर सकते हैं।

Fri, 14 Nov 2025 08:06 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों का मौसम आते ही गोभी के पराठों से लेकर पकौड़ों तक की खुशबू से ज्यादातर घरों की रसोई महकने लगती है। शायद ही कोई व्यक्ति होगा, जिसे रोटी के साथ आलू-गोभी की सब्जी खाना पसंद ना हो। अगर आप भी गोभी लवर हैं लेकिन उसे पकाने से पहले काटते समय निकलने वाले कीड़ों की वजह से कई बार गोभी खरीदने से परहेज करते हैं तो ये खबर आपकी समस्या दूर कर सकती है। दरअसल, कई बार गोभी में छिपे कीड़े इतनी बारीक और अलग-अलग रंग के होते हैं कि वो आसानी से गोभी खरीदते समय बाहर से नजर नहीं आते हैं। लेकिन इस आसान किचन टिप्स को फॉलो करने के बाद आपको गोभी के कीड़े साफ करने की शिकायत बिल्कुल नहीं रहने वाली है। आइए जानते हैं किन आसान घरेलू टिप्स को अपनाकर आप गोभी के सारे कीड़े साफ कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गोभी के कीड़े साफ करने के टिप्स

बेकिंग सोडा का उपाय

फूलगोभी हो या पत्तागोभी, दोनों ही सब्जियों में कीड़े इतने अंदर छिपे होते हैं कि ये बाहर से कई बार नजर नहीं आते हैं। ऐसे में आप नींबू का रस और बेकिंग सोडा का यूज करके इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए एक बर्तन में पानी भरकर उसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा और दो चम्मच नींबू का रस डालकर उसमें गोभी डाल दें। इस उपाय को करने से गोभी साफ हो जाएगी और भीतर छिपे कीड़े भी बाहर आ जाएंगे।

नमक वाले पानी का घोल

गोभी के कीड़े साफ करने का यह सबसे आसान तरीका है। इस उपाय को करने के लिए एक बड़े बर्तन में गुनगुना पानी लेकर 2-3 चम्मच नमक डालकर अच्छे से घोलें। इसके बाद इस नमक वाले पानी में गोभी या फूलगोभी के टुकड़े 15-20 मिनट तक डुबोकर रखें। कीड़े पानी में नमक के कारण बाहर निकल आएंगे। इसके बाद आप गोभी को साफ पानी से 2-3 बार धोकर यूज करें।

सिरके वाला पानी

सिरके वाले पानी की मदद से भी फूलगोभी को साफ किया जा सकता है। सिरका एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होने की वजह से कीटाणुओं और दुर्गंध को दूर करने में मदद कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए गुनगुने पानी में दो बड़े चम्मच सिरका डालकर गोभी को 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। गोभी में मौजूद कीड़े मर जाएंगे और फूलगोभी अच्छी तरह साफ हो जाएगी।

हल्दी और नमक का कॉम्बो

इस उपाय को करने के लिए पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच नमक डालकर गोभी को 20 मिनट तक भिगोकर रखें। हल्दी एंटी-बैक्टीरियल होने की वजह से कीड़े को बाहर खींचती है।

गर्म पानी का शॉक ट्रीटमेंट

उबलते पानी में गोभी डालकर 30 सेकेंड तक छोड़ दें। तय समय बाद गोभी को तुरंत ठंडे पानी में निकालें। इस उपाय को करने से कीड़े बाहर आ जाते हैं लेकिन सब्जी कच्ची बनी रहती है। इस उपाय को करते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि ज्यादा देर गोभी को गर्म पानी में न रखें वरना सब्जी ज्यादा पक जाएगी।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।