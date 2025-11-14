गोभी में छिपे कीड़े खुद ही निकल आएंगे बाहर, बस अपनाएं ये 5 आसान तरीके

संक्षेप: इस आसान किचन टिप्स को फॉलो करने के बाद आपको गोभी के कीड़े साफ करने की शिकायत बिल्कुल नहीं रहने वाली है। आइए जानते हैं किन आसान घरेलू टिप्स को अपनाकर आप गोभी के सारे कीड़े साफ कर सकते हैं।

सर्दियों का मौसम आते ही गोभी के पराठों से लेकर पकौड़ों तक की खुशबू से ज्यादातर घरों की रसोई महकने लगती है। शायद ही कोई व्यक्ति होगा, जिसे रोटी के साथ आलू-गोभी की सब्जी खाना पसंद ना हो। अगर आप भी गोभी लवर हैं लेकिन उसे पकाने से पहले काटते समय निकलने वाले कीड़ों की वजह से कई बार गोभी खरीदने से परहेज करते हैं तो ये खबर आपकी समस्या दूर कर सकती है। दरअसल, कई बार गोभी में छिपे कीड़े इतनी बारीक और अलग-अलग रंग के होते हैं कि वो आसानी से गोभी खरीदते समय बाहर से नजर नहीं आते हैं। लेकिन इस आसान किचन टिप्स को फॉलो करने के बाद आपको गोभी के कीड़े साफ करने की शिकायत बिल्कुल नहीं रहने वाली है। आइए जानते हैं किन आसान घरेलू टिप्स को अपनाकर आप गोभी के सारे कीड़े साफ कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गोभी के कीड़े साफ करने के टिप्स बेकिंग सोडा का उपाय फूलगोभी हो या पत्तागोभी, दोनों ही सब्जियों में कीड़े इतने अंदर छिपे होते हैं कि ये बाहर से कई बार नजर नहीं आते हैं। ऐसे में आप नींबू का रस और बेकिंग सोडा का यूज करके इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए एक बर्तन में पानी भरकर उसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा और दो चम्मच नींबू का रस डालकर उसमें गोभी डाल दें। इस उपाय को करने से गोभी साफ हो जाएगी और भीतर छिपे कीड़े भी बाहर आ जाएंगे।

नमक वाले पानी का घोल गोभी के कीड़े साफ करने का यह सबसे आसान तरीका है। इस उपाय को करने के लिए एक बड़े बर्तन में गुनगुना पानी लेकर 2-3 चम्मच नमक डालकर अच्छे से घोलें। इसके बाद इस नमक वाले पानी में गोभी या फूलगोभी के टुकड़े 15-20 मिनट तक डुबोकर रखें। कीड़े पानी में नमक के कारण बाहर निकल आएंगे। इसके बाद आप गोभी को साफ पानी से 2-3 बार धोकर यूज करें।

सिरके वाला पानी सिरके वाले पानी की मदद से भी फूलगोभी को साफ किया जा सकता है। सिरका एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होने की वजह से कीटाणुओं और दुर्गंध को दूर करने में मदद कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए गुनगुने पानी में दो बड़े चम्मच सिरका डालकर गोभी को 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। गोभी में मौजूद कीड़े मर जाएंगे और फूलगोभी अच्छी तरह साफ हो जाएगी।

हल्दी और नमक का कॉम्बो इस उपाय को करने के लिए पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच नमक डालकर गोभी को 20 मिनट तक भिगोकर रखें। हल्दी एंटी-बैक्टीरियल होने की वजह से कीड़े को बाहर खींचती है।