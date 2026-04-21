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स्मार्ट किचन ट्रिक्स: खीरा कड़वा निकला? इन 5 आसान हैक्स से तुरंत दूर करें कड़वाहट

Apr 21, 2026 11:16 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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खीरे की कड़वाहट एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन आसान हैक्स की मदद से आप हर बार मीठा और स्वादिष्ट खीरा खा सकते हैं और अपने सलाद या डिश का मजा दोगुना कर सकते हैं।

स्मार्ट किचन ट्रिक्स: खीरा कड़वा निकला? इन 5 आसान हैक्स से तुरंत दूर करें कड़वाहट

खीरा गर्मियों में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला हेल्दी फूड है, लेकिन कई बार इसका स्वाद कड़वा निकल जाता है और पूरा मजा खराब हो जाता है। सलाद हो या रायता, कड़वा खीरा खाने का मन ही नहीं करता। दरअसल, खीरे में मौजूद प्राकृतिक तत्व 'कुकुर्बिटासिन' इसकी कड़वाहट का कारण होता है, जो खासकर सिरों में ज्यादा पाया जाता है। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान किचन हैक्स की मदद से इस कड़वाहट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सही तरीके अपनाकर आप हर बार मीठा और ताजा खीरा खा सकते हैं। इन टिप्स से ना सिर्फ स्वाद बेहतर होगा, बल्कि आपकी डिश भी और ज्यादा मजेदार बन जाएगी।

खीरे की कड़वाहट दूर करने के आसान हैक्स

  1. सिरा काटकर रगड़ने वाला तरीका: खीरे का ऊपर वाला हिस्सा काटकर उसी कटे हुए भाग को खीरे पर गोल-गोल रगड़ें। इससे सफेद झाग निकलता है, जो कड़वाहट पैदा करने वाले तत्व को बाहर निकालने में मदद करता है और स्वाद बेहतर बनाता है।
  2. दोनों सिरे हटाएं: खीरे के ऊपर और नीचे दोनों सिरे काट दें, क्योंकि कड़वाहट सबसे ज्यादा इन्हीं हिस्सों में होती है। इन्हें हटाने से खीरे का स्वाद काफी हद तक मीठा और फ्रेश हो जाता है।
  3. नमक लगाकर रखें: खीरे के टुकड़ों पर थोड़ा नमक छिड़ककर 10–15 मिनट के लिए छोड़ दें। नमक कड़वे तत्व को बाहर खींचता है। बाद में हल्के पानी से धो लें, इससे स्वाद साफ और बेहतर हो जाता है।
  4. ठंडे पानी में भिगोना: कटे हुए खीरे को 10–15 मिनट के लिए ठंडे पानी में भिगो दें। यह तरीका कड़वाहट को कम करने में मदद करता है और खीरे को ज्यादा ताजा और कुरकुरा बनाता है।
  5. छिलका हल्का उतारें: अगर खीरा ज्यादा कड़वा लग रहा है, तो उसका छिलका थोड़ा-सा उतार लें। अक्सर कड़वाहट छिलके में ज्यादा होती है, इसलिए इसे हटाने से भी स्वाद बेहतर हो जाता है।

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खीरा खरीदते समय ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

  • रंग पर ध्यान दें: हमेशा गहरे हरे रंग का खीरा चुनें। हल्का पीला या फीका रंग दिखने वाला खीरा ज्यादा पका हुआ हो सकता है जिसमें कड़वाहट आने की संभावना ज्यादा रहती है।
  • सख्त और टाइट खीरा चुनें: खीरे को हल्का दबाकर देखें। अगर यह सख्त और टाइट महसूस होता है, तो यह ताजा है। बहुत नरम या दबा हुआ खीरा अंदर से खराब या ज्यादा पका हुआ हो सकता है।

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  • आकार और मोटाई देखें: मध्यम आकार का खीरा लेना बेहतर होता है। बहुत मोटा या बहुत बड़ा खीरा अक्सर ज्यादा बीज वाला और कभी-कभी कड़वा हो सकता है। पतला और संतुलित आकार वाला खीरा ज्यादा स्वादिष्ट होता है।
  • ज्यादा पके खीरे से बचें: बहुत ज्यादा पका हुआ खीरा अंदर से स्पंजी हो सकता है और उसका स्वाद भी कड़वा हो सकता है। इसलिए हमेशा फ्रेश और नए खीरे ही खरीदें।

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Shubhangi Gupta

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