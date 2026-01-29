साफ किचन में भी ये 5 चीजें होती हैं सबसे गंदी, क्लीन करने के लिए बड़े काम के हैं ये हैक्स

संक्षेप: हमारा किचन भले ही काफी साफ दिख रहा हो, लेकिन वहां रखी कुछ चीजें काफी गंदगी से भरी हो सकती है। इन्हें अगर साफ न किया जाए, तो कीटाणु खाने तक पहुंच सकते हैं। चलिए क्लीनिंग हैक्स बताते हैं।

किचन घर का ऐसा हिस्सा होता है, जहां अगर खराब चीजें या गंदगी जमा हो जाए। तो वो आपके खाने के जरिए सीधा शरीर पर बुरा असर डालेगी। गंदी रसोई में पका खाना खाने से पेट में इंफेक्शन, उल्टी-मतली की समस्या हो सकती है। इसलिए हमेशा किचन को साफ रखने की सलाह दी जाती है। वैसे तो ज्यादातर लोगों का किचन साफ ही रहता है लेकिन कुछ चीजें हैं, जो सबसे ज्यादा गंदी होती हैं। इन चीजों को अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं और इन्हे छूने के बाद खाना पकाने से वही बैक्टीरिया खाने में पहुंच जाते हैं। फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है, खाना पेट में गया है और गट हेल्थ बिगड़ गई। अगर आप इंफेक्शन से बचना चाहते हैं, तो किचन की गंदी चीजों को साफ करने के लिए कुछ हैक्स जान लें।

कौन सी गंदी चीजें 1- चॉपर बोर्ड- चॉपर बोर्ड पर आप रोजाना सब्जियां-फल काटते होंगे और कई बार उसे बिना धोएं की रख देते होंगे। अगर बिना धोएं बोर्ड को रख रहे हैं, तो गलत है। ये सबसे गंदा हो जाता है। इस पर बार-बार फल-सब्जियां काटने पर बैक्टीरिया उस पर चिपक जाएंगे और फिर वही खाने में पहुंचेंगे।

कैसे साफ करें- चॉपर बोर्ड को आप डिशवॉशर या फिर नींबू का रस लगाकर साफ करें। इससे वह बिल्कुल साफ हो जाएगा।

2- सिंक पाइप- किचन का सिंक और उसका पाइप सबसे ज्यादा गंदा होता है। इसमें खाने की जूठन पहुंचती है और फिर वह कई दिनों तक फंसी रहती है और सड़ जाती है। फिर उसके कीटाणु सिंक तक आते हैं और फिर वही बर्तनों पर चिपकते हैं। इसलिए रोजाना सिंक साफ करें।

पाइप कैसे क्लीन करें- पाइप को क्लीन करने के लिए बेकिंग सोडा-नींंबू का रस मिलाकर घोल बनाएं और उसमें रात में डालकर छोड़ दें। सुबह गुनगुना पानी डालें।

3- फ्रिज का हैंडल- आप गंदे, मैले हाथों को कई बार फ्रिज का हैंडल कोई सामान निकालने के लिए पकड़ लेते हैं। कई बार वही हाथ किचन के कामों में लग जाते हैं और गंदगी खाने तक पहुंच जाती है।

क्लीनिंग टिप्स- फ्रिज के हैंडल को रोजाना साफ करें। इसे साफ करने के लिए आप क्लीनिंग स्प्रे या फिर आर्टिफिशियल सोप पेपर का इस्तेमाल करें। सैनिटाइजर छिड़कने के बाद भी कपड़े से साफ कर सकते हैं।

4- डिशवॉशर स्पॉन्ज- बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज भी काफी गंदा होता है। अक्सर बर्तन धोने के बाद लोग इसे ऐसे ही रख देते हैं, जबकि इसे पानी से धोकर रखना चाहिए। ऐसे ही रखने पर ये गंदा रहता है और फिर अगले बर्तन धोने पर गंदगी उसमें आ जाती है। स्पॉन्ज को साफ पानी से 2-3 बार धोएं।

5- तेल की शीशी- तेल की शीशी, अचार के जार भी सबसे ज्यादा गंदे होते हैं। चिपचिपे हाथ बार-बार लगने से बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं और फिर वही अंदर घुस जाते हैं। इन्हें हमेशा साफ करना चाहिए।