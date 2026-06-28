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बिरयानी तो बहुत खाई होगी लेकिन क्या लखनवी और हैदराबादी बिरयानी में अंतर पता है?

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Lucknowi Dum Biryani vs Hyderabadi Dum Biryani: बिरयानी को कई बार खाई होगी और बनाई भी होगी। लेकिन क्या आप जानती है हैदराबादी बिरयानी और लखनवी बिरयानी में कौन से 5 अंतर हैं जो दोनों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं।

बिरयानी तो बहुत खाई होगी लेकिन क्या लखनवी और हैदराबादी बिरयानी में अंतर पता है?

बिरयानी खाने के शौकीन लोगों की लिस्ट अलग है। जिनका खाना इसके बगैर अधूरा होता है। जश्न और त्योहार का कोई भी मौका इसके बिना अधूरा लगता है। लेकिन काफी सारे बिरयानी लवर्स हैदराबादी और लखनवी बिरयानी के बीच के अंतर को जानते ही नहीं। दरअसल, लोगों को लगता है कि दोनों में मसाले तो सेम ही होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बिरयानी बनाने और खाने का शौक रखती हैं तो इन दोनों के बीच के जरूरी अंतर को जरूर जानें। जिससे आप बिरयानी बनाने के बाद बता सकें कि आपने लखनवी बिरयानी बनाई है या फिर हैदराबादी दम बिरयानी।

हैदराबादी दम बिरयानी और लखनवी बिरयानी में अंतर

निजाम और नवाबों का अंतर

बिरयानी की कई सारी वैराइटी होती है और ये राजा-महाराजाओं के समय से बनती आ रही है। हैदराबादी बिरयानी जहां निजामों के शासन में बनती थी वहीं लखनवी बिरयानी अवध के नवाबों के यहां बनती थी। दोनों के बनाने के प्रोसेस से लेकर उनके मसालों में कई अंतर होता है।

कच्ची और पक्की बिरयानी

लखनवी बिरयानी को पक्की बिरयानी बोला जाता है क्योंकि इसमे मीट और चावल दोनों को पूरी तरह पकाने के बाद दम लगाया जाता है। वहीं हैदराबादी बिरयानी कच्ची बिरयानी होती है क्योंकि इसमे मीट और चावल को 70 परसेंट पकाने के बाद साथ में दम लगाया जाता है। बनाने का ये प्रोसेस ही बिरयानी का मेन डिफरेंस है।

मसालों में अंतर

हैदराबादी बिरयानी स्पाइसी और काफी तेज मसालों के साथ तैयार की जाती है। जिसमे मसालों का एक अलग अपना टेस्ट होता है।

वहीं लखनवी बिरयानी में मसाले माइल्ड होते हैं और इनकी खूशबू पर काम किया जाता है। खास तरह की खुशबू लखनवी बिरयानी की पहचान होती है।

खुशबू में अंतर

हैदराबादी बिरयानी में तेज मसालों की महक के साथ फ्राइड अनियन और पुदीना का इस्तेमाल किया जाता है।

वहीं लखनवी बिरयानी में टेस्ट काफी स्मूद होता है और टेस्ट को केवड़े की महक से शाही बनाया जाता है।

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गार्निशिंग भी होती है अलग

हैदराबादी बिरयानी को गार्निश करने का तरीका और लखनवी बिरयानी को गार्निश करने का तरीका बिल्कुल अलग-अलग होता है। हैदराबादी बिरयानी को सजाने के लिए हमेशा फ्राइड अनियन (जिसे बरिस्ता बोला जाता है), हरी फ्रेश धनिया और उबले हुए अंडों का इस्तेमाल किया जाता है।

लखनवी बिरयानी को सजाने के लिए हमेशा केसर वाले दूध, फ्राइड नट्स का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इसमे महक के लिए गुलाब या केवड़े को डालते हैं। जिससे बिरयानी की महक बिल्कुल माइल्ड हो जाती है।

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Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


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