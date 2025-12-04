Hindustan Hindi News
ब्रेड के बगैर बनाएं मजेदार सैंडविच, ब्रेकफास्ट के लिए है हेल्दी ऑप्शन

संक्षेप:

Healthy Breakfast Without Bread: ब्रेकफास्ट में सैंडविच खाना पसंद है। लेकिन हेल्दी और प्रोटीन रिच फूड लिस्ट में सैंडविच नहीं शामिल है तो सीख लें घर में मजेदार प्रोटीन रिच सैंडिविच बगैर ब्रेड के बनाने की ये आसान सी रेसिपी।

Dec 04, 2025 06:04 pm IST
ब्रेकफास्ट में हेल्दी और न्यूट्रिशस फूड खाना जरूरी होता है। वेट लॉस डाइट पर हैं या फिर केवल हेल्दी रहना है। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन काफी सारे लोगों को ब्रेकफास्ट में सैंडविच खाना पसंद होता है। ऐसे में हेल्दी डाइट के साथ कंप्रोमाइज करके ब्रेड वाले सैंडविच खाने की बजाय इन मजेदार, टेस्टी बिना ब्रेड वाले ब्रेकफास्ट ऑप्शन को बनाएं। जो हेल्थ के लिए भी फायदेमंद हैं।

पनीर स्टैक

प्रोटीन से भरपूर पनीर स्टैक बनाने में आसान है और ये बिना ब्रेड के तैयार होने वाला बेस्ट ब्रेड सैंडविच है। बेसन और दही का गाढ़ा घोल बनाकर उसे सैंडविच मेकर पर फैलाएं। उसके ऊपर पनीर की स्टफिंग डालकर ऊपर से एक लेयर और बेसन के घोल की डालें। लो फ्लेम पर इसे पकाएं। तैयार है मजेदार बिना ब्रेड वाले पनीर स्टैक सैंडविच।

लेटस पनीर रोल

सलाद के पत्तों की मदद से हेल्दी और टेस्टी सैंडविच तैयार करें। पनीर को क्रम्बल करके उसमे नमक, काली मिर्च, नींबू का रस डालकर मिक्स करें। साथ ही गाजर और चुकंदर को घिस लें। अब सलाद के पत्तों यानी लेटस लीव्स के ऊपर इन पनीर के मिक्सचर को फैलाएं और रोल करें। तैयार है टेस्टी फाइबर और प्रोटीन से भरपूर सैंडविच।

ओट्स वेज सैंडविच

गाजर और पालक को हल्का सा उबालकर रख लें। साथ ही पनीर को क्रम्बल कर लें। अब इन तीनों चीज को मिक्स करें और नमक, काली मिर्च के साथ ही सिजनिंग मिक्स डालें। ओट्स को दही के साथ मिलाकर घोल तैयार करें। सैंडविच मेकर पर एक लेयर ओट्स की डालकर ऊपर से वेज फिलिंग को डालें और ऊपर से एक लेयर ओट्स के घोल की डालकर पकाएं। तैयार है क्रिस्पी ओट्स सैंडविच।

ग्रीन सैंडविच

पालक को पीसकर इस बैटर को बेसन में मिलाएं और घोल तैयार करें। इस घोल को सैंडविच मेकर में डालकर फिलिंग भरें। तैयार है मजेदार ग्रीन सैंडविच।

मूंगलेट सैंडविच

मूंग की दाल को भिगोकर बैटर तैयार करें। इस बैटर में लहसुन, अदरक मिर्च भी मिक्स करें। जिससे स्वाद बढ़िया आए। अब इस मूंग के बैटर को सैंडविच मेकर में डालें और एक लेयर पनीर की फिलिंग के ऊपर एक और लेयर मूंग के बैटर की लगाएं। धीमी फ्लेम पर पकाएं।और, बस तैयार है मजेदार हेल्दी प्रोटीन रिच सैंडविच।

