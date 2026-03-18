स्मार्ट किचन हैक्स: सिर्फ ब्लेंडिंग ही नहीं, हैंड ब्लेंडर से मिनटों में करें ये 5 काम
कई लोग हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल सिर्फ जूस या स्मूदी बनाने के लिए करते हैं। लेकिन यह छोटा सा किचन टूल कई काम आसान बना सकता है। आइए जानते हैं हैंड ब्लेंडर से जुड़े 5 आसान और स्मार्ट किचन हैक्स।
आजकल हर किचन में हैंड ब्लेंडर एक आम और जरूरी टूल बन चुका है। ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ शेक, स्मूदी या जूस बनाने के लिए करते हैं, लेकिन सच यह है कि यह छोटा सा टूल कई और कामों में भी बहुत मददगार साबित हो सकता है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह आपका समय, मेहनत और बर्तन - तीनों बचा सकता है। खासकर जब जल्दी-जल्दी खाना बनाना हो, तब हैंड ब्लेंडर किचन का सबसे उपयोगी साथी बन जाता है। सूप से लेकर सॉस और मक्खन तक, कई काम ऐसे हैं जो आप आसानी से इसी एक उपकरण से कर सकते हैं।
आइए जानते हैं हैंड ब्लेंडर के 5 ऐसे किचन हैक्स जो आपके रोजमर्रा के काम में मदद कर सकते हैं।
1. गर्म सूप और ग्रेवी को आसानी से ब्लेंड करना
- हैंड ब्लेंडर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे आप गर्म सूप या ग्रेवी को सीधे बर्तन में ही ब्लेंड कर सकते हैं।
- इसके लिए आपको अलग से मिक्सर जार में सामग्री डालने की जरूरत नहीं होती। इससे समय भी बचता है और बर्तन भी कम गंदे होते हैं।
2. छोटी मात्रा में मसाले पीसना
- अगर आपको थोड़ी मात्रा में इलायची, लहसुन या अदरक पीसना है, तो हैंड ब्लेंडर काफी काम आ सकता है। यह छोटे-छोटे मसालों को जल्दी पीस देता है और आपको बार-बार बड़ा मिक्सर इस्तेमाल नहीं करना पड़ता।
- इसके ब्लेड्स की तरफ किचन टॉवल या पॉलीथीन शीट लगाएं और उसके अंदर लहसुन या फिर इलायची डालकर पीस लें।
3. मलाई से जल्दी मक्खन बनाना
- अगर आपके घर में जमा हुई मलाई है, तो आप उससे कुछ ही मिनटों में मक्खन बना सकते हैं।
- बस मलाई को एक बर्तन में लें और हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह ब्लेंड करें। थोड़ी देर में मक्खन और छाछ अलग होने लगेंगे।
4. शेक, लस्सी और स्मूदी बनाना
- हैंड ब्लेंडर से आप दूध, दही और फलों से बने शेक या स्मूदी भी आसानी से बना सकते हैं।
- सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे उसी गिलास में बना सकते हैं जिसमें आपको पीना है। इससे किचन में गंदगी भी कम होती है।
5. सॉस और मेयोनीज बनाना
- हैंड ब्लेंडर की मदद से मेयोनीज या अलग-अलग सॉस भी आसानी से बनाए जा सकते हैं।
- इसे बनाते समय सामग्री को अच्छे से मिलाने की जरूरत होती है और हैंड ब्लेंडर इस काम को बहुत जल्दी कर देता है।
काम के हैक्स: हैंड ब्लेंडर सिर्फ जूस या स्मूदी बनाने का टूल नहीं है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो यह किचन के कई काम आसान बना सकता है। इन आसान हैक्स की मदद से आप समय भी बचा सकते हैं और कुकिंग को और भी आसान बना सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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