कुकिंग से जुड़े 5 अमेजिंग किचन हैक्स, मिनटों में निपटा देंगे काम, चटोरी चेतना ने दिए टिप्स

कुकिंग से जुड़े 5 अमेजिंग किचन हैक्स, मिनटों में निपटा देंगे काम, चटोरी चेतना ने दिए टिप्स

संक्षेप:

किचन के कुछ काम काफी मुश्किल और टाइम टेकिंग लगते हैं। उन्हें आसान करने के लिए चटोरी चेतना ने 5 कमाल के किचन हैक्स बताए हैं। चलिए आपको बताते हैं।

Feb 08, 2026 09:51 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
किचन के कई काम ऐसे हैं, जिन्हें करने में समय लगता है। तो वही कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जिन्हें बनाने में समय लगता है। खासतौर पर अगर आप किचन के लिए बिगिनर्स हो तो ये समय काफी ज्यादा होता है। चटोरी चेतना एक बार फिर से आपके लिए किचन के कमाल के हैक्स लेकर आई हैं, जो आपके किचन के मुश्किल कामों को आसान कर देंगे। उन्होंने 5 अमेजिंग कुकिंग हैक्स शेयर किए हैं, जिससे खाना भी टेस्टी बनेगा और आपको घंटों मेहनत नहीं करनी होगी। चलिए बताते हैं क्या हैं चटोरी चेतना के खास कुकिंग हैक्स-

चटोरी चेतना के 5 अमेजिंग कुकिंग हैक्स

1- भरवां पराठा

आलू, प्याज, गोभी, पनीर का पराठा बनाना लगता है मुश्किल तो बस ये हैक कर लें ट्राई। चटोरी चेतना ने बताया कि पतला आटे की 2 लोई अलग-अलग पहले बेल कर रख लें। अब एक रोटी पर पर स्टफिंग वाला सामान रखें इसके बाद दूसरी बेली हुई रोटी को ऊपर से लगा दें। फिर इसे हल्के हाथों से बेलकर पराठा सेंक लें। भरवा पराठा आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा।

2- खस्ता कचौड़ी-पूड़ी

समय कम है और पूड़ी-कचौड़ी, डोसा को खस्ता बनाना है, तो आटे में सूजी जरूर मिलाना। सूजी आपकी सभी चीजों को खस्ता कर देगी और स्वाद भी गजब का देगी। डोसा, कचौड़ी, पूड़ी के आटे में इसे मिलाकर बनाएं और क्रिस्पी पूड़ियां लोगों को खिलाएं।

3- आलू कैसे उबालें

चेतना का कहना है कि आलू हमेशा छीलने के बाद उबालें, इससे इन्हें गर्म-गर्म छीलने का झंझट खत्म हो जाएगा। आप बस इन्हें उबालकर मैशर से फोड़कर मैश कर लें। काम आसान हो जाएगा।

4- सब्जी का स्वाद कैसे बढ़ाए

सब्जी का स्वाद है बढ़ाना तो मसाले को भूनकर डालना। जी हां, चटोरी चेतना का कहना है कि जीरा, साबुत धनिया जैसे मसालों को तवे पर रोस्ट करें और फिर मसाले में इस्तेमाल करें। सब्जी का स्वाद और खुशबू बिल्कुल अलग आएगी।

5- बेसन में पड़ गई गुठली

बेसन को घोल बनाते समय उसमें पड़ जाती है, गुठलियां तो मिक्स करें पानी और दूध। चेतना का कहना है कि पानी के साथ जरा सा दूध मिलाएं और इन गुठलियों से परमानेंट छुटकारा पाएं

