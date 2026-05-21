किचन की इन 5 जगहों पर सबसे ज्यादा छिपते हैं कॉकरोच, हमेशा के लिए छुटकारा पाने के 3 असरदार तरीके

किचन में कई ऐसी जगहें होती हैं, जहां कॉकरोच अपना घर बना लेते हैं और फिर वही रहने लगते हैं। अगर आप भी कॉकरोच के कहर से परेशान हो चुके हैं, तो इन जगहों की सफाई करें और सिर्फ 3 तरीके अपनाएं।

किचन में खाने-पीने की चीजें होने की वजह से यहां कॉकरोच और छिपकलियां आसानी से डेरा जमा लेते हैं। खासकर कॉकरोच किचन के हर कोने में घूमते नजर आते हैं, जिससे खाना दूषित होने और फूड प्वाइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। एक बार अगर कॉकरोच घर में आ जाएं, तो उनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगती है और इन्हें खत्म करना मुश्किल हो जाता है। दरअसल, किचन की कुछ जगहें ऐसी होती हैं, जहां कॉकरोच सबसे ज्यादा छिपकर रहते हैं। अगर इन हिस्सों की सही तरीके से सफाई की जाए और कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए, तो कॉकरोच से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानते हैं किचन की उन 5 जगहों के बारे में, जो कॉकरोच की फेवरेट हाइडिंग स्पॉट होती हैं, साथ ही जानें इन्हें भगाने के 3 असरदार तरीके।

किचन की इन 5 जगहों को घर बना लेते हैं कॉकरोच- किचन की कुछ जगहों पर अक्सर ठंडक, गीलापन, नमी, गंदगी बनी रहती है और यही जगह कॉकरोच की फेवरेट बन जाती है। तो इन जगहों के बारे में जानकर इन्हें भगाने की तैयारी शुरू कर दें।

1. किचन सिंक के नीचे किचन के सिंक में जूठे बर्तन धोए जाते हैं और कई बार पाइप के जरिए बाहर जूठन गिर जाती है। बस यही नमी और गंदगी कॉकरोच को दावत दे देती है। यहां पर पानी सुखाने के लिए कपड़ा रखें और जूठन को पहले ही कूड़े में डाल दें।

2. गैस स्टोव और फ्रिज गैस स्टोव पर खाना बनाते समय अक्सर कुछ पीछे गिर जाता है और वहां मौजूद होते हैं, कॉकरोच। इसके अलावा फ्रिज के आस-पास भी इनकी संख्या होती है। कई बार फ्रिज खोलने पर मौका पाते ही ये अंदर घुस जाते हैं। इसलिए इन जगहों पर नजर रखें।

3. किचन कैबिनेट आजकल किचन मॉड्यूलर हो चुके हैं और छोटे-बड़े कैबिनेट के कोनों में कॉकरोच छिपे बैठे रहते हैं। फिर ये कॉकरोच खाने की चीजों में घुस जाते हैं और वही अपना घर बनाकर रखते हैं। कैबिनेट में रखे आटा-चावल की महक की वजह से ये बाहर नहीं जाते।

4. डस्टबिन के आसपास किचन में लोग डस्टबिन भी रखते हैं, जिसमें फल-सब्जियों का छिलका पड़ा होता है। इनकी वजह से भी कॉकरोच वहां बैठे रहते हैं। इसके जरिए पूरे किचन में घूमते रहते हैं और खाने की चीजों को जूठा करते हैं।

5. ड्रेन और पाइप लाइन कॉकरोच अक्सर ड्रेन के जरिए घर में एंट्री करते हैं। किचन की पाइप लाइन और नालियों में छिपकर ये आसानी से बढ़ने लगते हैं। कई बार नालियों की सफाई न होने पर जूठन जमा रहती है और इसी में ये घर बना लेते हैं। किचन के पाइप और ड्रेन को हमेशा साफ रखें।

छुटकारा पाने के 3 असरदार तरीके 1. बेकिंग सोडा और चीनी का इस्तेमाल करें एक कटोरी में बराबर मात्रा में बेकिंग सोडा और चीनी मिलाकर कॉकरोच वाली जगहों पर छिड़कें। चीनी कॉकरोच को आकर्षित करती है और बेकिंग सोडा जहर की तरह उन्हें खत्म करने में मदद करता है। इसके बाद उस जगह की सफाई अच्छे से करें।

2. तेजपत्ता और लौंग रखें किचन के कैबिनेट में आप तेजपत्ता और लौंग रख सकते हैं, इसकी तेज गंध से कॉकरोच दूर भागते हैं। किचन कैबिनेट, सिंक और ड्रेन के पास तेजपत्ता या लौंग रखने से कॉकरोच कम हो सकते हैं।

3. डीप क्लीनिंग करें रात में किचन साफ करके सोएं और सिंक सूखा रखें। जूठे बर्तनों को पानी से धोकर बेसिन में छोड़ें। नालियों और पाइप के आस-पास सफाई रोजाना करें। इसके अलावा यहां पर आप हार्पिक या फिनायल से भी सफाई कर सकते हैं, जिससे ये दोबारा नहीं आएंगे।

किन बातों का रखें ध्यान- -किचन में पानी जमा न होने दें

-रातभर जूठे बर्तन न छोड़ें

-ड्रेन की नियमित सफाई करें