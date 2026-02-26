Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

क्या आप भी फेंक देते हैं पुराना अखबार? सब्जियों को फ्रेश रखने के लिए अपनाएं 5 देसी 'न्यूजपेपर ट्रिक्स'

Feb 26, 2026 10:02 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जिस अखबार को हम बेकार समझकर रद्दी में डाल देते हैं, वही आपकी सब्जियों की उम्र बढ़ाने का सबसे कारगर और सस्ता हथियार बन सकता है। आइए जानते हैं अखबार के 5 ऐसे किचन हैक्स, जो आपकी रसोई को स्मार्ट और आपकी सब्जियों को हफ्तों तक फ्रेश बनाए रख सकते हैं।

क्या आप भी फेंक देते हैं पुराना अखबार? सब्जियों को फ्रेश रखने के लिए अपनाएं 5 देसी 'न्यूजपेपर ट्रिक्स'

महिलाएं वर्किंग हो या हाउस वाइफ, ज्यादातर घरों में पूरे हफ्ते की सब्जियां एक साथ खरीदकर फ्रिज में स्टोर कर दी जाती हैं। घर संभालने की यह तरकीब ना सिर्फ समय बचाती है बल्कि मंडी से सब्जी खरीदने की वजह से जेब के लिए भी सस्ती पड़ती है। लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब यही फ्रेश नजर आने वाली हरी सब्जियां फ्रिज में रखने के बाद भी महज एक-दो दिन में ही मुरझाने या सड़ने लगती हैं। बड़े चाव से खरीदी गई पसंदीदा सब्जियों को इस तरह बर्बाद होते देखना वाकई दुख देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रोजमर्रा की इस समस्या का समाधान आपके सुबह के अखबार में छिपा हुआ होता है? जी हां, जिस अखबार को हम बेकार समझकर रद्दी में डाल देते हैं, वही आपकी सब्जियों की उम्र बढ़ाने का सबसे कारगर और सस्ता हथियार बन सकता है। आइए जानते हैं अखबार के 5 ऐसे किचन हैक्स, जो आपकी रसोई को स्मार्ट और आपकी सब्जियों को हफ्तों तक फ्रेश बनाए रख सकते हैं।

ये भी पढ़ें:इस होली केमिकल को कहें अलविदा, सब्जियों के छिलकों से बनाएं 100% नेचुरल हर्बल रंग

हरी सब्जियों को सड़ने से बचाएंगे अखबार के 5 देसी हैक्स

1. पत्तेदार सब्जियों की नमी सोखना

पालक, धनिया और मेथी जैसी हरी सब्जियां नमी की वजह से जल्दी काली पड़कर सड़ने लगती हैं। इन्हें हफ्ते भर फ्रेश बनाए रखने के लिए किसी अखबार में लपेटकर फ्रिज में रख दें। अखबार हरी सब्जियों की अतिरिक्त नमी को सोखकर पत्तियों को हफ्तों तक फ्रेश बनाए रखेगा।

2. टमाटर और खीरे जैसी सब्जियों को 'चिल बर्न' से बचाना

फ्रिज की सीधी तेज ठंडक कई बार टमाटर और खीरे की बाहरी परत को गला देती है। इन्हें पॉलीथीन की जगह अखबार के टुकड़े में अलग-अलग लपेटकर टोकरी में रखें। ऐसा करने से उनका प्राकृतिक मॉइस्चर बना रहता है।

ये भी पढ़ें:सावधान! होली का रंग पड़ न जाए फीका, ऐसे करें असली और नकली गुलाल की पहचान

3. फ्रिज में बिछाएं अखबार

फ्रिज में सब्जियां रखने वाली जगह पर नीचे की तरफ अखबार को मोड़कर 2-3 लेयर में बिछा दें। ऐसा करने से फ्रिज न सिर्फ सब्जियों के गिरे हुए कचरे से साफ रहेगा, बल्कि उसके अंदर बनने वाली नमी भी कंट्रोल रहेगी। जिससे सब्जियां जल्दी नीचे से गलेंगी नहीं।

4. मिर्च और अदरक की शेल्फ लाइफ बढ़ाए

हरी मिर्च की डंठल तोड़कर उन्हें एक अखबार की छोटी पुड़िया में लपेटकर एयरटाइट कंटेनर में रखें। यह तरीका मिर्च को सूखने या सड़ने से रोकने में सबसे कारगर है।

5. कच्चे फलों और सब्जियों को पकाना

अगर आप कच्चे पपीते, आम या टमाटर खरीदकर ले आए हैं, तो उन्हें अखबार में लपेटकर किसी गरम जगह पर रख दें। अखबार से निकलने वाली गर्मी उन्हें प्राकृतिक तरीके से और जल्दी पकने में मदद करेगी।

ये भी पढ़ें:बंटवारे के दर्द से निकला दुनिया का सबसे लाजवाब स्वाद, जानें बटर चिकन का इतिहास

असरदार टिप

अगर फ्रिज में बिछाया हुआ अखबार गीला हो जाए, तो उसे तुरंत बदल दें, क्योंकि बहुत ज्यादा गीला कागज बैक्टीरिया पनपने का कारण बन सकता है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain

शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।

परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।

करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।

बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।

कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।

और पढ़ें
Cooking Tips Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।