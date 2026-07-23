स्वाद को बेहतर और कुकिंग को आसान बनाते हैं ये 5 टिप्स, खाना पकाने वाले नोट कर लें
Cooking Tips: खाना पकाने का शौक है तो ये टिप्स आपके बड़े काम आ सकते हैं। लड्डू, चटनी से लेकर स्नैक्स बनाते वक्त छोटे-छोटे कुकिंग के तरीके खाने के टेस्ट को बढ़ाते हैं। ऐसे ही 5 कुकिंग टिप्स को जरूर नोट कर लें।
कुकिंग केवल शौक नहीं बल्कि ये लाइफ स्किल की तरह है। जिसमे आप खुद के लिए या फिर दूसरों के लिए साफ-सुथरा, हाइजीन से भरपूर गर्मागर्म खाना पकाते हैं और बाहर के अनहेल्दी, अनहाइजीनिक फूड पर निर्भर नहीं होते हैं। वैसे तो बेसिक कुकिंग हर किसी को आनी चाहिए लेकिन अगर आप खाने-पीने की हर चीज को अपने हाथों से बनाना चाहती हैं तो कुछ कुकिंग टिप्स को जरूर नोट कर लें। ये आपके बनाए खाने के टेस्ट को भी बढ़ाएंगे बल्कि कुकिंग प्रोसेस को भी आसान कर देंगे। तो चलिए जानें ऐसे ही 5 कुकिंग टिप्स, जो जरूर काम आएंगे।
मखाने पर नमक और मसालों की कोटिंग कैसे करें
मखाने को जब आप घर में रोस्ट करती हैं तो नमक और मसाला कुछ भी नहीं चिपकता। सारा कड़ाही में ही रह जाता है। तो इस प्रॉब्लम का बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। बस मखाने को रोस्ट करने से पहले थोड़े से पानी से गीला कर दें। मतलब हाथों को पानी से गीला करें और फिर जितने मखाने भूनने हैं उन पर ये पानी लगा दें। फिर नमक और मसाले का छिड़काव कर दें। पानी के गीलेपन से मखानों में सारा नमक और मसाला चिपक जाएगा। अब जब आप इसे रोस्ट करेंगी तो इसमे नमक आसानी से लगा रहेगा और खाने में मखाने टेस्टी लगेंगे।
गुड़ की चाशनी नहीं बनती सही
मिठाई या लड्डू बनाने के लिए गुड़ की चाशनी बनाती हैं और जब उसे ज्याद पका देती हैं तो वो खिंचना स्टार्ट हो जाती है। ऐसी चाशनी जल्दी सूखती नहीं और सूख जाती है तो टूटना मुश्किल हो जाता है। ऐसी चाशनी को सही करने का बिल्कुल शानदार तरीका है घी, जब गुड़ की चाशनी बना रही हों तो कुछ समय बाद इसमे एक से दो चम्मच चाशनी की मात्रा के अनुपात में डालें। इससे चाशनी नर्म होगी और मिठाई, लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे।
लहसुन छीलने में दिक्कत
छोटी-छोटी लहसुन की कलियों को छीलने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो बस सिंपल सा सॉल्यूशन अपनाएं। सबसे पहले गर्म पानी करें और कटोरी में लहसुन को इसी गर्म पानी में दस मिनट के लिए छोड़ दें। सारे लहसुन फटाफट छिलके से बाहर आ जाएंगे।
बेलन पर पूड़ी चिपक रही
पूड़ी बनाते वक्त सूखा आटा नहीं लगाते लेकिन बेलन में पूड़ियां चिपके तो क्या करें। इसका सीधा सा उपाय है कि बेलन और चौके को पांच से दस मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। ऐसा करने से पूड़ियां बेलन और चौके पर चिपकेंगी नहीं।
नारियल की चटनी गाढ़ी हो जाए
नारियल की चटनी बनाने के बाद रख दी और वो बहुत ज्यादा गाढ़ी हो गई और पानी छोड़ दी है तो इसमे एक चम्मच दही डाल दें। दही डालने से नारियल की चटनी की थिकनेस सही हो जाती है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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