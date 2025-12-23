घर के मुश्किल काम मिनटों में हो जाएंगे खत्म, चटोरी चेतना ने बता दिए 5 सिंपल हैक्स

संक्षेप: घर के कामों को आसान बनाना है और आपको मेहनत से बचना है, तो कुछ होम हैक्स को याद कर लीजिए। चटोरी चेतना ने महिलाओं के लिए बेहतरीन और झटपट काम करने वाले जुगाड़ बता दिए हैं।

घर के कई काम ऐसे होते हैं, जिन्हें करने बैठो तो घंटों बीत जाते हैं। कई बार इन कामों को करने की इच्छा भी नहीं होती और लगता है कोई जादू की छड़ी घुमा दें और काम खत्म हो जाए। अगर आप भी ऐसा सोचती हैं, तो कुछ ऐसे टिप्स या हैक्स जरूर नोट कर लें, जिनसे आपका काम जल्दी और अच्छे से खत्म हो जाए। वर्किंग औरतों के लिए चटोरी चेतना के पास ऐसे ही कुछ मजेदार लेकिन काम के हैक्स मौजूद है। चेतना अपने इंस्टाग्राम पेज पर अक्सर रेसिपी और किचन-होम हैक्स शेयर करती रहती हैं। अब उन्होंने जो हैक्स बताए हैं, वह हर औरत को जरूर मालूम होने चाहिए। इससे आपका काम आसान होगा और घर में गंदगी भी कम होगी। तो चलिए बताते हैं आज चटोरी चेतना के हैक्स में क्या खास है।

क्या हैं होम हैक्स घर में कई काम ऐसे होते हैं, जो फैल जाए तो उन्हें समेटना किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं लगता। इन कामों को आसान बनाने के लिए चेतना जी ने कुछ होम हैक्स औरतों को बता दिए हैं। उनका कहना है कि इन हैक्स को एक बार जरूर ट्राई करें।

1- मोमबत्ती की खपत- वैसे तो आजकल लाइट जाती नहीं है और घरों में मोमबत्ती या लालटेन का फैशन खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आप खुशबू वाली कैंडल जलाकर घर को महकाना चाहती हैं या फिर घर में किसी मेहमान के आने पर घंटों तक मोमबत्ती जलाकर माहौल बनाना चाहती हैं, तो मोमबत्ती को फ्रिजर में रख दें। जी हां, चेतना जी ने बताया कि मोमबत्ती को फ्रिजर में आधे घंटे के लिए रख दें और फिर निकाल कर इसे जलाएं। ये पिघलेगी कम और चलेगी घंटों तक।

2- पाउच बना लो- अगर आपको छोटे-छोटे पैकेट-पाउच बनाने हैं और कई बड़े पाउच रखे हैं, तो उन्हें छोटा कर लीजिए। बड़े पाउच को आधा काट लें और चाकू को गैस से गर्म करें और साइड से इसे बंद कर दें। 1 बड़े पैकेट से 2 छोटे पैकेट तैयार हो जाएंगे। आपको बाहर इन्हें खरीदने नहीं जाना पड़ेगा और 1 से भले 2 हो जाएंगे।

3- मोजे के मैल- अगर आपके बच्चे, पति का मोजा मैल-गंदगी से काला हो चुका है, तो उसे साफ करने का आसान तरीका भी जान लें। पानी की बोतल लीजिए और उसे मोजा पहना दीजिए, अब साबुन लगाएं और फिर टूथब्रश से रगड़कर मोजा चमका लीजिए। ब्रश से घंटों रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

4- किचन में गंदगी- किचन के कैबिनेट्स पर अक्सर धूल जमा हो जाती है, जो शो खराब कर देती है और मेहनत बढ़ा देती है। इसे बार-बार साफ नहीं करना है, तो अखबार बिछा लें। अखबार को थोड़ा मोड़कर स्टाइल से बिछाएं, इससे धूल अखाबर पर बैठेगी। बीच-बीच में अखबार बदल लें। पंखे पर भी आप अखबार चढ़ा सकती है, सर्दियों में पंखे का यूज खत्म हो जाता है, तो इसके ब्लेड्स पर गर्दा जम जाता है।