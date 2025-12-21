मां-वाइफ के लिए किचन का काम हो जाएगा आसान, चटोरी चेतना ने बताए 5 अमेजिंग हैक्स

संक्षेप: किचन का काम जल्दी और आसान बनाना है, तो कुछ किचन हैक्स आपको जरूर पता होने चाहिए। इन किचन हैक्स की मदद से आपके कई मुश्किल काम आसान लगने लगेंगे। चलिए बताते हैं चटोरी चेतना क्या नया लेकर आईं हैं।

सर्दियों में ठंड के कारण किचन में लंबे समय तक खड़े होकर काम करने का मन नहीं करता और गर्मी में पसीने की वजह से काम करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आपको कुछ ट्रिक्स या हैक्स पता हो, तो आपका काम झटपट और आसानी से हो सकता है। आजकल कई औरतें वर्किंग होती हैं, ऐसे में उन्हें कुछ हैक्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। इन हैक्स को अपनाकर वह काम जल्दी निपटा लेंगी और किचन क्वीन बन जाएंगी। चटोरी चेतना अक्सर अपने इंस्टाग्राम पेज पर किचन हैक्स और रेसिपी लेकर आती हैं। अब उन्होंने महिलाओं को 5 आसान किचन हैक्स बताए हैं, जो उनकी कुछ मुश्किलों को आसान कर सकता है। चलिए इनके बारे में बताते हैं।

किचन हैक्स क्या हैं- चटोरी चेतना का कहना है कि किचन में कुछ परेशानी आए, तो आप क्यों किसी का इंतजार करें। कुछ चीजों को स्टोर करने के लिए सिंपल ट्रिक्स करेंगी हेल्प। चलिए उनके कुछ अमेजिंग हैक्स आपको बताते हैं।

1- सिंक ड्रेन- किचन का बेसिन या सिंक का पाइप अक्सर फंस जाता है या फिर जाम हो जाता है। चटोरी चेतना का कहना है कि फिर आपको किसी का इंतजार करना पड़ता है कि कोई आए और उसे सही करें। ऐसे में आप खुद ही सिंक के पाइप की गंदगी को निकाल सकती हैं। 2 चम्मच बेकिंग सोडा पाइप में डालें और फिर ऊपर से डाल दें विनेगर। बस पाइप हो जाएगी साफ और फिर नहीं रहेगी चिकनाई या फिर खाने वाली जूठन।

2- रोटी वाली टेक्निक- अगर आप कही बाहर जा रही हैं और घर पर हस्बैंड के लिए रोटी बनाकर रखना चाहती हैं या फिर कही रोटी लेकर जाना चाहती हैं, जो लंबे समय तक चल जाए। तो आसान ट्रिक है। रोटी के आटे में दूध मिलाकर थोड़ी कच्ची-पकी सी रोटियां बनाएं। फिर सभी रोटियों के बीच में पेपर या टिश्यू पेपर लगाएं और इन्हें जिप लॉक बैग में डालकर बंद करें। अब इस पैकेट को फ्रिजर में स्टोर करें, जब मन करें रोटी निकालकर सेंक लें और खाएं। ये 2 हफ्तों तक खराब नहीं होंगी।

3- केक के नट्स- केक बनाते समय अगर आपके नट्स भी इसमें नीचे बैठ जाते हैं, तो इसका एक नुस्खा नोट कर लें। केक में डालने के लिए नट्स अलग बर्तन में रखें और इसमें जरा सा आटा या मैदा मिक्स करें। इसके बाद इसे केक के बैटर में मिलाएं या फिर ऊपर से डालें। ये केक में पूरी तरह से मिल जाएंगे।

4- मिक्सी का जार- किचन की बड़ी समस्याओं में से एक है मिक्सी का जार, जो अक्सर जाम हो जाता है। चटोरी चेतना ने इसका भी जुगाड़ बता दिया है। उनका कहना है कि मिक्सी के बाहरी ब्लेड वाले हिस्से में वैसलीन लगाएं और अंदर घी या तेल लगा दें। फिर डाल दीजिए गुनगुना पानी और चला दें मिक्सी। इस ट्रिक से मिक्सी होगी क्लीन और सही।