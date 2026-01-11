Hindustan Hindi News
रोटी रहेगी सॉफ्ट और प्याज काटने पर नहीं आएगा रोना, चटोरी चेतना ने बता दिए 5 अमेजिंग किचन हैक्स

संक्षेप:

किचन में काम करना किसी बड़े टास्क जैसा होता है, जिसमें हर बारीकियों को ध्यान में रखना पड़ता है और हर छोटे कामों पर भी ध्यान देना पड़ता है। चटोरी चेतना ने आपके किचन का काम आसान बनाने के लिए कुछ अमेजिंग और सिंपल हैक्स बताए हैं।

Jan 11, 2026 09:47 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों के मौसम में किचन का काम करना औरतों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। ठंडे पानी में बार-बार हाथ डालकर काम करना और हर काम को अच्छे से करना किसी मिशन को पूरा करने से कम नहीं होता। आजकल महिलाएं वर्किंग भी होती हैं, ऐसे में वह अक्सर ऐसे हैक्स खोजती हैं, जिनसे काम जल्दी और परफेक्ट तरीके से हो जाए। अगर आप भी सुबह-शाम के काम जल्दी निपटाना पसंद करती हैं या किचन के कामों के लिए ज्यादा समय नहीं रहता है, तो कुछ किचन हैक्स आपको जरूर याद कर लेने चाहिए। चटोरी चेतना अक्सर अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब के पेज पर किचन के आसान और नए हैक्स शेयर करती रहती हैं। इन हैक्स से आपका घंटे भर का काम मिनटों में खत्म हो जाएगा और वो भी बिना किसी परेशानी के। चलिए आपको ये हैक्स बताते हैं।

चटोरी चेतना के 5 अमेजिंग हैक्स- चटोरी चेतना का कहना है कि किचन में ऐसे सौ काम होते हैं, जिनमें आधा-1 घंटा आराम से लग जाता है। कुछ काम ऐसे भी हैं, जिन्हें करते हुए हमें काफी परेशान होना पड़ता। लेकिन अब कई परेशानियों से आप छुटकारा पा सकती हैं, कुछ आसान हैक्स की मदद से-

1- रोटी कैसे रखें सॉफ्ट- चटोरी चेतना का कहना है कि अगर आपकी रोटी लंबे समय तक मुलायम नहीं रहती है या फिर कैसरोल में पसीज जाती है, उसका देसी जुगाड़ है। सबसे पहले तो कॉटन के साफ कपड़े में रोटी को लपेटकर रखना शुरू करें। इससे रोटी पसीजेगी नहीं और फिर इस कपड़े के अंदर अदरक का टुकड़ा रख दें। इससे आपकी रोटी लंबे समय तक मुलायम बनी रहेगी।

2- खीरा रखें ताजा- खीरा सलाद में खाना ज्यादातर लोग पसंद करते हैं लेकिन ज्यादा दिनों तक रखने से खीरा मुरझा या फिर सिकुड़ जाता है। ऐसे में खीरा काटने-छिलने में भी मेहनत लगती है और खाने में भी मजा नहीं आता। तो इसके लिए खीरे को ठंडे पानी के कटोरी में आधे घंटे तक भिगोकर रख दें। खीरा वापिस से हरा-भरा और ताजा हो जाएगा।

3- प्याज से आ रहे आंसू- प्याज काटते समय हर किसी के आंखों से आंसू आने लगते हैं। इसकी वजह से कुछ लोगों को प्याज काटना पसंद नहीं होता और फिर इसे काटने में समय भी लगता है। चेतना ने बताया कि प्याज को काटने से आधे घंटे पहले ही फ्रिजर में रख दें और फिर इन्हें निकालकर काटो बिल्कुल भी रोना नहीं आएगा।

4- आटा छलनी- आटा छानते हुए किनारे-किनारे गिर जाता है, तो ग्लास में आटा भरें और छलनी पर रखकर छानना शुरू करें। ग्लास की शेप में ही आटा छनेगा और बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा। काम आसान होगा और झंझट भी नहीं होगा।

5- स्पैचुला क्लीनिंग- स्पैचुला से खाना बनाने के बाद इसे धोना लगता है मुश्किल तो बेकिंग सोडा की लें मदद। गर्म पानी में डालें बेकिंग सोडा और स्पैचुला को इसी में डुबोकर रखें। इसके सभी जिद्दी दाग, चिकनाई मिनटों में हो जाएगी गायब।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
