Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

1 लीटर दूध से ज्यादा मलाई कैसे निकालें? उबालते हुए करें ये काम, पराठे जैसी मोटी जमेगी!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Kitchen Tips: घर पर घी मक्खन के लिए मलाई इक्ट्ठा करते हैं, तो ये ट्रिक जरूर नोट कर लें। इस तरह मिल्क को बॉयल करेंगे तो कम दूध में भी इतनी सारी मलाई निकलेगी कि बर्तन भर जाएगा।

1 लीटर दूध से ज्यादा मलाई कैसे निकालें? उबालते हुए करें ये काम, पराठे जैसी मोटी जमेगी!

ज्यादातर गृहणियां घर में दूध की मलाई इक्कठा कर के रख लेती हैं। इस मलाई से मक्खन-घी भी निकाल जाता है, साथ में मलाई से कई डिशेज भी बन जाती हैं। हालांकि एक शिकायत अक्सर रहती है कि दूध से मलाई ज्यादा नहीं निकलती। खासकर अगर दूध पतला आता है या फिर कम आता है, तो ज्यादा मलाई इक्कठी नहीं हो पाती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है, तो आज की ट्रिक आपके बड़े काम आने वाली है। दरअसल दूध को सही तरीके से उबालने पर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी मोटी और ज्यादा मलाई जमेगी। आज हम आपके साथ इसी से जुड़ी कुछ टिप्स शेयर कर रहे हैं, इन्हें फॉलो कर के आप एक लीटर दूध में 5 लीटर दूध जितनी मलाई निकाल सकते हैं। यानी कम दूध में ज्यादा मलाई। आइए जानते हैं कैसे-

कम दूध में ज्यादा मलाई कैसे जमाएं?

स्टेप 1: दूध को चलाते हुए बॉयल करें

मोटी और ज्यादा मलाई के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, दूध को अच्छी तरह बॉयल करना। इसके लिए एक पतीले में थोड़ा सा पानी डालें, फिर दूध डालकर उबलने के लिए रख दें। नॉर्मली आप दूध को यूं ही उबलने रख देते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा मलाई चाहिए तो इसे बीच बीच में चलाते रहना जरूरी है। इससे दूध बर्तन की तली पर लगेगा भी नहीं और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा।

काम की टिप: अगर आप घर पर ही घी या मक्खन बनाते हैं, तो हमेशा फुल क्रीम दूध ही लें। इसमें से खूब सारी मलाई निकल जाती है और बाकी का टोंड दूध पीने के काम आ जाता है।

ये भी पढ़ें:नकली क्यों खाना! 1 लीटर दूध से घर पर ही बनाएं 1/2 किलो पनीर, जानें सीक्रेट टिप्स

स्टेप 2: दूध उबलने के बाद करें ये काम

जैसे ही दूध में एक बार उबाल आ जाए, तो गैस की फ्लेम तुरंत बंद ना करें। दूध को लो फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए और अच्छी तरह उबलने दें। दरअसल जब लो फ्लेम पर दूध या किसी भी चीज को उबाला जाता है, तो उसके अंदर की चिकनाई ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाती है। हालांकि ये बात जरूर ध्यान रखें कि इस दौरान आपको दूध को बिल्कुल भी नहीं चलाना है। आप देखेंगे कि मलाई ऊपर की तरफ सेट होना शुरू हो गई है। अब गैस की फ्लेम बंद कर दें।

ये भी पढ़ें:रोटी हो या पूड़ी-पराठे..ये 3 चीजें मिलाकर गूंथें आटा, सॉफ्ट और फूले-फूले बनेंगे!

स्टेप 3: छलनी या जाली से ढककर ठंडा करें दूध

दूध अच्छी तरह उबलने के बाद इसे किसी जाली या छलनी से कवर कर दें, ताकि इसमें कुछ गिरे ना। और दूध को ठंडा होने के लिए रख दें। इस दौरान दूध के बर्तन को किसी प्लेट या ढक्कन से पूरी तरह कवर ना करें। ऐसा करने से दूध की भाप बर्तन के अंदर ही बनी रहती है, जिससे मलाई की परत ठीक से नहीं जमती।

स्टेप 4: फ्रिज में सेट होने दें मलाई

अब जैसे ही दूध ठंडा हो जाए, इसे फ्रिज में स्टोर कर के रख दें। लगभग 8 घंटे यानी रातभर के लिए दूध को फ्रिज में रखकर छोड़ दें, मलाई अच्छी तरह सेट हो जाएगी। अब किसी चाकू की मदद से बर्तन के किनारे को खुरचकर मलाई निकाल लें। बिल्कुल रोटी जैसी मोटी मलाई जमेगी। आप इससे घी या बटर बना सकते हैं, रोटी-पराठे पर लगाकर खा सकते हैं या फिर किसी डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:फ्रिज में अखबार की 1 बॉल बनाकर रख दें, फायदे जान कहेंगे- पहले क्यों नहीं बताया?

(Images Credit- Instagram)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।