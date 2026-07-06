देसी या हाइब्रिड- कौन सी आलू खा रहे हैं आप? किसान से जानें देसी आलू की पहचान करने के 4 तरीके
बाजार में हर किस्म के फल-सब्जियां बिकते हैं, जिसमें अब देसी और हाइब्रिड दो अलग किस्में आती हैं। आलू भी देसी और हाइब्रिड आने लगे हैं, जिसमें पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप देसी आलू खाने के शौकीन हैं, तो हम आपको उसकी पहचान करने के कुछ तरीके बताते हैं।
आलू लगभग हर सब्जी में पड़ता है और लोग सिर्फ आलू की सब्जी भी बनाकर खा लेते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक को आलू खाना पसंद होता है लेकिन क्या आप देसी आलू ही खा रहे हैं। आजकल बाजार में दो किस्म के फल और सब्जियां बिक रहे हैं, जिसमें एक होता है देसी और एक हाइब्रिड। देसी और हाइब्रिड आलू देखने में लगभग एक जैसे होते हैं लेकिन इनके स्वाद में थोड़ा फर्क होता है। ऐसे में अगर आपको सही पहचान न हो तो आप भी देसी समझकर हाइब्रिड आलू खरीद लेते होंगे। आप कौन सी आलू खा रहे हैं? अगर देसी खाना चाहते हैं, तो बालामऊ के किसान रईस अंसारी के बताए 4 तरीकों से दोनों के बीच फर्क करना सीख लें। ऐसे आप हाइब्रिड के बीच भी देसी आलू की पहचान आसानी से कर सकेंगे।
कैसे उगाए जाते हैं आलू?
आलू को जमीन में बुवाई कर उगाया जाता है। खेतों में पहले मिट्टी को तैयार करते हैं और फिर आलू के टुकड़ों को बो देते हैं। कुछ हफ्तों बाद पत्तियां निकल आती हैं। जब य पत्तियां पीली होकर सूखने लगती है, तब खुदाई कर आलू को निकाल लिया जाता है। देसी आलू को साधारण तरीके से ही उगाते हैं लेकिन हाइब्रिड को दो अलग किस्म को मिलाकर बुवाई करनी पड़ती है। हालांकि, हाइब्रिड आलू खाने से भी कोई नुकसान नहीं होता है। बस अपने पसंद के स्वाद की वजह से लोग देसी आलू चुनते हैं।
देसी और हाइब्रिड आलू की पहचान कैसे करें
- आकार और बनावट
देसी आलू का आकार लगभग छोटा और अनियमित होता है, मतलब कुछ छोटे, कुछ बड़े होंगे। तो वहीं, हाइब्रिड आलू का आकार एक जैसा बड़ा दिखता है। हाइब्रिड आलू अलग से आपको एक आकार में दिखेंगे। देसी आलू के स्वाद में हल्की मिठास भी होती है, जबकि हाइब्रिड में स्वाद सादा रहता है। हालांकि, शुगर के मरीज मिठास से बचने के लिए हाइब्रिड आलू खरीद लेते हैं।
- छिलके पर करें गौर
देसी आलू के छिलकों पर खुरदुरापन होगा और कुछ पर भूरे रंग के धब्बे भी होते हैं। ये धब्बे साधारण आलुओं में रहते हैं, ये खराब होने की निशानी नहीं है। तो वहीं, हाइब्रिड आलू का छिलका चमकदार और बेदाग दिखेगा। छिलकों पर धब्बे उस पर भी होंगे लेकिन काफी हल्के होते हैं और छिलका भी पतला होता है।
- उबालने या पकने का तरीका
देसी आलू को कुकर में उबालेंगी, तो वह 1-2 सीटी में पक जाता है। वहीं, हाइब्रिड आलू को पकने में थोड़ा समय लगता है, ये आलू कुकर की 3-4 सीटी में पकते हैं। आलू को जल्दी पकाना है, तो देसी वाले चुनें। फ्रेंच फ्राइज वगैरह बनाने के लिए हाइब्रिड किस्म सही होती है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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