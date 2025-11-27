कैसरोल में रखते ही गर्म रोटी हो जाती है गीली, ये आसान हैक्स आजमाकर देखें
सर्दियों के मौसम में कैसरोल में रोटियां रखते ही गीली हो जाती है और फिर खाने का मजा खराब हो जाता है। अगर आप भी गीली रोटियों से परेशान हो चुके हैं, तो कुछ हैक्स ट्राई करें।
रोटियां खाने में मुलायम और गर्म हो, ऐसा हर कोई चाहता है। सब्जी-दाल के साथ घी लगी हुई गर्म रोटी खाने का मजा ही कुछ और है, लेकिन अगर रोटियां खाने में गीली हो तो सारा मजा खराब हो जाता है। सर्दियों में कैसरोल में रोटी रखने के बाद अक्सर गीली हो जाती है। रोटियां टिश्यू पेपर में रखी जाए या फिर एल्युमिनियम फॉयल में लपेटकर थोड़ी देर बाद ये नमी पाकर गीली हो जाती है। अगर आपकी रोटियां भी गीली हो जाती हैं, तो कुछ आसान हैक्स की मदद से रोटियों को गीला होने से बचा सकते हैं।
सूती कपड़ा
आजकल हर कोई एल्युमिनियम फॉयल में रोटी रखने लगा है, पहले लोग सूती कपड़े में रोटी लपेटकर रखते हैं। सूती कपड़े में लपेटने से रोटियां गीली नहीं होती और गर्म बनी रहती है। कैसरोल में सूती कपड़े में रोटी लपेटकर रखें और ढक्कन बंद करें।
ठंडी करके रखें
रोटियां गर्म सेंकते ही कैसरोल में रखकर बंद न करें। बल्कि उन्हें थोड़ी देर हल्का ठंडा होने दें और फिर फॉयल में लपेटकर रखें। ऐसा करने से रोटियां बिल्कुल गीली नहीं होंगी। इसके अलावा आप जब रोटियां सेंकते हैं, तो उन्हें अलग-अलग रखें। ऐसा रखने से वो ठंडी भी होती रहेंगी और फिर आप कैसरोल में रखें।
बटर या टिश्यू पेपर
फॉयल में फौरन गर्म रोटियां रखने से गीली हो जाती है और ये नुकसान भी करता है। ऐसे में आप रोटियों को बटर पेपर में रख सकते हैं। बटर पेपर न मिले तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिश्यू पेपर डबल कर लें और इसके ऊपर रोटी रख लें। ऊपर से डबल टिश्यू पेपर करके रखें और फिर ढक्कन बंद करें।
आधा कवर
कैसरोल में फौरन सेंकी हुई रोटी रख देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं, तो भी ये गीली हो जाती है। कैसरोल में रोटी रखें और आधा ढक्कन लगाकर ही रखें। पूरी तरह से बंद न करें। ऐसा करने से भाप बन जाएगी और रोटी गीली हो जाती है।
