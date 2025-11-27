Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खाना4 simple Hacks to prevent hot roti getting soggy in casserole kitchen tips
कैसरोल में रखते ही गर्म रोटी हो जाती है गीली, ये आसान हैक्स आजमाकर देखें

कैसरोल में रखते ही गर्म रोटी हो जाती है गीली, ये आसान हैक्स आजमाकर देखें

संक्षेप:

सर्दियों के मौसम में कैसरोल में रोटियां रखते ही गीली हो जाती है और फिर खाने का मजा खराब हो जाता है। अगर आप भी गीली रोटियों से परेशान हो चुके हैं, तो कुछ हैक्स ट्राई करें।

Thu, 27 Nov 2025 01:01 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रोटियां खाने में मुलायम और गर्म हो, ऐसा हर कोई चाहता है। सब्जी-दाल के साथ घी लगी हुई गर्म रोटी खाने का मजा ही कुछ और है, लेकिन अगर रोटियां खाने में गीली हो तो सारा मजा खराब हो जाता है। सर्दियों में कैसरोल में रोटी रखने के बाद अक्सर गीली हो जाती है। रोटियां टिश्यू पेपर में रखी जाए या फिर एल्युमिनियम फॉयल में लपेटकर थोड़ी देर बाद ये नमी पाकर गीली हो जाती है। अगर आपकी रोटियां भी गीली हो जाती हैं, तो कुछ आसान हैक्स की मदद से रोटियों को गीला होने से बचा सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूती कपड़ा

आजकल हर कोई एल्युमिनियम फॉयल में रोटी रखने लगा है, पहले लोग सूती कपड़े में रोटी लपेटकर रखते हैं। सूती कपड़े में लपेटने से रोटियां गीली नहीं होती और गर्म बनी रहती है। कैसरोल में सूती कपड़े में रोटी लपेटकर रखें और ढक्कन बंद करें।

ठंडी करके रखें

रोटियां गर्म सेंकते ही कैसरोल में रखकर बंद न करें। बल्कि उन्हें थोड़ी देर हल्का ठंडा होने दें और फिर फॉयल में लपेटकर रखें। ऐसा करने से रोटियां बिल्कुल गीली नहीं होंगी। इसके अलावा आप जब रोटियां सेंकते हैं, तो उन्हें अलग-अलग रखें। ऐसा रखने से वो ठंडी भी होती रहेंगी और फिर आप कैसरोल में रखें।

बटर या टिश्यू पेपर

फॉयल में फौरन गर्म रोटियां रखने से गीली हो जाती है और ये नुकसान भी करता है। ऐसे में आप रोटियों को बटर पेपर में रख सकते हैं। बटर पेपर न मिले तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिश्यू पेपर डबल कर लें और इसके ऊपर रोटी रख लें। ऊपर से डबल टिश्यू पेपर करके रखें और फिर ढक्कन बंद करें।

आधा कवर

कैसरोल में फौरन सेंकी हुई रोटी रख देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं, तो भी ये गीली हो जाती है। कैसरोल में रोटी रखें और आधा ढक्कन लगाकर ही रखें। पूरी तरह से बंद न करें। ऐसा करने से भाप बन जाएगी और रोटी गीली हो जाती है।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Cooking Tips Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।