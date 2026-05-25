बेसन के लड्डू बना रहीं तो ये 4 ट्रिक ध्यान रखें, हलवाई जैसे दानेदार और मुंह में घुलने वाले बनेंगे!
Besan Ke Laddu Tips: घर पर बेसन के लड्डू बना रही हैं, तो ये 4 बातें ध्यान में रखें। एकदम परफेक्ट दानेदार और मुंह में घुलने वाले टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होंगे, जैसे हलवाई बनाते हैं।
कुछ मीठा खाने का मन हो तो बेसन के लड्डू से टेस्टी कुछ नहीं। जब ये एकदम दानेदार बने हों और मुंह में जाते ही घुल जाएं, तब तो खाने में मजा ही आ जाता है। इन्हें बनाना भी काफी सिंपल होता है और सिर्फ तीन-चार चीजों में ही ये बन भी जाते हैं। लेकिन घर वाले लड्डू में वो हलवाई जैसा स्वाद और टेक्सचर दोनों मिसिंग रहता है। कई बार लड्डू पत्थर जैसे टाइट हो जाते हैं, तो कभी इनका टेस्ट अच्छा नहीं आता। ऐसे में कई लोग घर पर बेसन के लड्डू बनाते ही नहीं, बल्कि दुकान से ले आते हैं। अगर आप भी परफेक्ट बेसन के लड्डू अभी तक नहीं बना पा रही हैं, तो आज की ये टिप्स आपके बड़े काम आएंगीं। ये हलवाइयों वाली सीक्रेट टिप्स हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप बिल्कुल वैसे ही दानेदार और मुंह में घुलने वाले बेसन के लड्डू बना पाएंगी। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं।
बेसन, घी और चीनी का सही अनुपात क्या रखें
परफेक्ट बेसन के लड्डू बनाने के लिए बेसन, चीनी और घी का अनुपात बिल्कुल सही होना चाहिए। अक्सर यहीं गलती होती है, जिस वजह से लड्डू या तो बिल्कुल हार्ड बनते हैं या उनका टेस्ट खराब हो जाता है। तो फटाफट नोट कर लीजिए। अगर आप लगभग 2 कप के करीब यानी 250 ग्राम बेसन ले रही हैं, तो इसमें 1 कप यानी 150 ग्राम शक्कर बूरा मिलाएं। वहीं देसी घी लगभग 3/4 कप यानी 150 ग्राम लें।
स्वाद की टिप: लड्डू बनाने के लिए हमेशा मोटा बेसन इस्तेमाल करें। इससे लड्डू एकदम दानेदार बनते हैं।
इस 1 ट्रिक से बिल्कुल दानेदार बनेंगे बेसन के लड्डू
बेसन के लड्डू हलवाई जैसे दानेदार बनें, इसके लिए ये एक ट्रिक फॉलो करें। आपको दो चम्मच दूध में एक-डेढ़ चम्मच देसी घी मिक्स करना है, फिर इसे बेसन में डालकर मिक्स करें। आपको इसे लगभग 5 मिनट तक दोनों हाथों से मसलते हुए मिला लेना है, फिर इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख दें। ध्यान रहे आपको दूध 1-2 चम्मच से ज्यादा बिल्कुल नहीं डालना है।
स्वाद की टिप: परफेक्ट टेक्सचर के लिए एक छलनी को परात पर उल्टा रखें, फिर इसमें बेसन को रगड़ते हुए छान लें। बेसन एकदम सूजी जैसा दानेदार हो जाएगा। लास्ट में मोटा बेसन बच जाए तो उसे आप मिक्सी में एक बार चला सकती हैं।
देसी घी में अच्छे से करें बेसन की भुनाई
खुशबूदार और टेस्टी लड्डू बनाने के लिए बेसन को परफेक्ट तरीके से भुना भी जरूरी है। इसके लिए एक कढ़ाही में देसी घी को गर्म होने दें, फिर बेसन एड करें। इसे लगातार चलाते हुए बेसन को अच्छे से भूनें, जबतक इसका रंग थोड़ा गहरा ना हो जाए।
स्वाद की टिप: बेसन को भूनते हुए 2-3 मिनट के गैप पर इसमें पानी की छींटे मारें। ऐसा करने से बेसन जालीदार हो जाता है, जिसके लड्डू परफेक्ट बनते हैं।
बेसन ठंडा होने पर एड करें शक्कर बूरा
बेसन भुनने के बाद उसे हल्का ठंडा होने दें, तभी शक्कर बूरा एड करें। आप इनमें ड्राई फ्रूट्स या इलायची पाउडर भी एड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करें, फिर हाथों से लड्डू बांध लें। बिल्कुल परफेक्ट बेसन के लड्डू बनकर तैयार होंगे।
स्वाद की टिप: बेसन के लड्डू की मिठास परफेक्ट हो, इसके लिए शक्कर बूरा के अलावा दो चम्मच चीनी का पाउडर भी एड करें। चीनी पीसकर जब आप एड करेंगी, तो उससे लड्डू की मिठास परफेक्ट होगी।
(Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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