पानी नहीं! ये 1 चीज डालकर पीसें हरी चटनी, शेफ की 4 टिप्स से बनेगी चटख और चटपटी
गर्मियों में आप भी धनिया पुदीना की हरी चटनी खूब बना रहे हैं, तो ये 4 टिप्स आपको जरूर पता होनी चाहिए। आपकी चटनी एकदम चटपटी और ब्राइट ग्रीन बनेगी। बेस्ट बात है कि इसे आप कुछ देर के लिए रख देंगे, तब भी इसका रंग काला नहीं पड़ेगा।
गर्मियों के मौसम में खानपान की बात करें, तो इन दिनों अलग-अलग किस्म की चटनियां खूब बनती हैं। खासकर धनिया-पुदीना की हरी वाली चटनी तो हर दूसरे दिन थाली में दिख जाती है। रोटी, पराठे, सैंडविच हों या पकौड़े-समोसे; हर चीज के साथ ये टेस्टी लगती है। खैर, चटनी बनाने का हर किसी का अलग तरीका है, लेकिन एक प्रॉब्लम की बात अक्सर सभी करते हैं। दरअसल घर वाली चटनी में वो ब्राइट हरा रंग नहीं आ पाता है, साथ ही कुछ देर में ही वो काली पड़ने लगती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्टी और चटख हरी चटनी अगर आपको घर पर बनानी है, तो ये टिप्स आपके बड़े काम आ सकती हैं। आप जैसे भी चटनी बनाते हों, बस इन बातों को ध्यान में रखें, हर बार एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी बनकर तैयार होगी।
टिप 1: हमेशा तीखी वाली हरी मिर्च इस्तेमाल करें
अगर आप चाहते हैं कि चटनी का स्वाद ज्यादा चटपटा और बैलेंस्ड आए तो हमेशा तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। कई लोग चटनी बनाते हुए कम तीखी या फीकी हरी मिर्च यूज कर लेते हैं, इससे चटनी तो बन जाती है लेकिन उसमें वो तीखापन और चटपटा स्वाद नहीं आ पाता। अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इनकी मात्रा उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा तीखी वाली मिर्च यूज करें, इससे धनिया-पुदीना का स्वाद भी ज्यादा उभरकर आता है।
टिप 2: पानी की जगह बर्फ का इस्तेमाल करें
हरी चटनी पीसते हुए साधारण पानी की जगह हमेशा बर्फ के टुकड़ों का इस्तेमाल करें। ये टिप अक्सर बड़े-बड़े शेफ फॉलो करते हैं, जिससे उनकी चटनी का रंग ज्यादा हरा और निखर कर आता है। ये चटनी काफी देर रखने के बाद भी काली नहीं पड़ती। अब अगली बार चटनी पीसें, तो आप भी पानी की जगह आइस क्यूब्स ही मिक्सर में डालें।
टिप 3: थोड़ा सा ताजा नींबू का रस जरूर मिलाएं
हरी चटनी बनाते हुए उसमें एक से दो चम्मच ताजा नींबू का रस भी जरूर एड करें। ऐसा करने से चटनी का स्वाद ज्यादा फ्रेश और चटपटा हो जाता है। वहीं नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड चटनी में होने वाली ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को भी धीमा कर देता है, जिस वजह से इसका रंग जल्दी काला या भूरा नहीं पड़ता। लंबे समय तक आपकी चटनी टेस्टी और फ्रेश बनी रहती है।
बोनस टिप: चटनी बनाते हुए थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी जरूर एड करेंं। हल्दी का पीला रंग चटनी के हरे रंग को और भी वाइब्रेंट बनाता है, जिससे चटनी ज्यादा फ्रेश लगती है। साथ ही उसमें एक अरोमा और टेस्ट भी डेवलप होता है।
टिप 4: थोड़ा सा तेल भी जरूर एड करें
रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी घर पर बनाने के लिए पीसते समय उसमें थोड़ा सा तेल एड करें। 1-2 चम्मच सरसों का तेल काफी रहता है। इससे चटनी का टेक्चर स्मूद होता है और स्वाद में भी रिचनेस एड होती है। ऑयल मिलाने की वजह से चटनी का फ्रेश हरा रंग भी ज्यादा देर तक बना रहता है।
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लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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