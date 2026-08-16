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राजमा हर बार हो जाता है पतला तो अपनाएं मम्मी की बताई ये ट्रिक्स, हमेशा बनेगा गाढ़ा

By Avantika Jain
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घर पर बना राजमा अगर अक्सर पतला हो जाता है और इसमें राजमा और पानी अलग-अलग दिखता है तो इसकी ग्रेवी को गाढ़ा बनाने के लिए आपको यहां बताई ट्रिक अपनानी चाहिए। 

how to make thick rajma gravy
राजमा की ग्रेवी अगर आप गाढ़ी पसंद करते हैं लेकिन हर बार पतली बन जाती है तो आपको यहां बताई ट्रिक को अपनाना चाहिए।

राजमा-चावल लवर्स को इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। टेस्टी मसालेदार राजमा और उसके साथ गरमा-गर्म चावल स्वाद में बेहतरीन लगते हैं। नॉर्थ इंडिया में राजमा को बहुत शौक से खाया जाता है, खासतौर से दिल्ली शहर में ये हर गली नुक्कड़ पर आसानी से मिल जाते हैं। बाजार में मिलने वाला राजमा अक्सर थोड़ा गाढ़ा होता है लेकिन जब इसे घर पर बनाया जाता है तो बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि वह मार्केट जैसा नहीं बनता। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि घर के बने राजमा में पानी और राजमा अलग-अलग दिखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा बना राजमा रेस्तरां जैसा गाढ़ा बने तो आप यहां बताई ट्रिक्स को अपनाएं।

चावल का पानी डालें

राजमा की ग्रेवी को पतला करने के लिए थोड़े बहुत पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इसमें नॉर्मल पानी डालने की जगह चावल का मांड डालें। चावल के पानी में मौजूद स्टार्च प्राकृतिक रूप से गाढ़ापन बढ़ाता है। इसके इस्तेमाल से राजमा को गाढ़ा टेक्सचर मिलेगा और स्वाद में भी ये अच्छा बनेगा।

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राजमा अच्छी तरह गलाएं

अगर राजमा पूरी तरह से पका हुआ नहीं होगा तो इसका टेक्सचर सही नहीं आएगा। राजमा को इतना पकाएं कि दाना उंगलियों से आसानी से दब जाए। अध पका राजमा गाढ़ी ग्रेवी नहीं देता। इसके पकने के बाद 2 से 3 चम्मच राजमा निकालकर अच्छी तरह मसलकर वापस ग्रेवी में मिला दें।राजमा को गाढ़ा करने के लिए ये सबसे आसान ट्रिक है।

ये ट्रिक आएगी काम

राजमा मसाला तैयार करने के लिए इसमें राजमा के उबले पानी का इस्तेमाल करें। राजमा का सारा पानी फेंकने के बजाय थोड़ा-थोड़ा डालें। इसमें स्टार्च होता है, जिससे ग्रेवी गाढ़ी बनती है। इसके अलावा राजमा डालने के बाद 15 से 20 मिनट धीमी आंच पर पकाने से ग्रेवी अपने-आप गाढ़ी होती जाती है। अगर समय कम है तो एक ट्रिक को अपनाएं इसके लिए राजमा में छोंक लगाकर दोबारा 4 से 5 सीटी लगा दें। कुकर ठंडा होने के बाद खोलें और स्वाद और टेक्सचर दोनों बेहतर पाने के लिए इसमें थोड़ा घी मिला दें।

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अपनाएं ये कुकिंग हैक

अगर राजमा बहुत ज्यादा पतला हो गया है तो इसे गाढ़ा करने के लिए आप एक कुकिंग हैक को अपना सकते हैं। इसके लिए थोड़ा बेसन भूनें और फिर इसे राजमा में मिला दें। कम से कम 5 मिनट तक पकाएं और फिर आप देखेंगे की राजमा गाढ़ा होने लगेगा।बेसन ना हो तो आप सत्तू भी भून कर डाल सकते हैं।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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