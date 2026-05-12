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बची हुई सब्जी से बनाएं 3 डिशेज, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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बासी सब्जी खाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। लेकिन कई बार जब सब्जी ज्यादा बन जाती है तो इसे फेंकने से अच्छा है कि आप इसका इस्तेमाल कर लें। यहां तीन तरीकों से बची हुई सब्जी इस्तेमाल करने का तरीका बता रहे हैं। जानिए- 

बची हुई सब्जी से बनाएं 3 डिशेज, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब

फ्रेश सब्जी का स्वाद अलग होता है। लेकिन कई बार ये एक्सट्रा बन जाती है और ऐसे में लोग इसे फेंक देते हैं। लेकिन बची हुई सब्जी को फेंकने से बेहतर है कि आप इसका इस्तेमाल करके कुछ टेस्टी डिशेज तैयार कर लें। जी हां, गर्मी के मौसम में वैसे ही खाना बनाने का मन नहीं करता है, ऐसे में बची हुई सब्जियों से टेस्टी डिशेज तैयार करें। यहां हम 3 ऐसी डिशेज के बारे में बता रहे हैं जो बची हुई सब्जी से तैयार हो सकती हैं और स्वाद में भी अच्छी लगती हैं। देखिए इन्हें कैसे बना सकते हैं।

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1) बची हुई सब्जी से बनाएं टिक्की

बची हुई सूखी सब्जियों का इस्तेमाल टिक्की बनाने के लिए किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सूखी सब्जी को पूरी तरह से मैश कर लें और इसमें थोड़ा चाट मसाला डाल लें। फिर इसमें ब्रेडक्रम्ब्स डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें। एक ड्राई मिक्स बनाने के बाद डीप फ्राई करें। डीप फ्राईंग में इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें।अच्छी तरह से सिकने के बाद टिक्की को चटनी के साथ सर्व करें।

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2) बची हुई सब्जी से मसाला राइस

अगर फ्राइड चावल पसंद है तो बची हुई सब्जी इस्तेमाल फ्राई चावल बनाने के लिए करें। इसके लिए चावर को एक फैले बर्तन में निकाल लें। अब इनमें थोड़ा नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालें। फिर अच्छी तरह से मिक्स करें। अब कढ़ाई में घी गर्म करें, अब आप इसमें जीरा और हरी मिर्ची चटकाएं। हरी मिर्ची ऑप्शनल है। अब इसमें बची हुई सब्जी डालें और अच्छे से मिक्स करें। एक मिनट बाद चावल डालें और पूरी तरह से मिला दें। अच्छे से गर्म होने दें और फिर इसमें हरा धनिया और नींबू का रस डालकर सर्व करें।

3) बची हुई सब्जी से स्टफ पराठा

गर्मियों के मौसम में कोई भी सूखी सब्जी बच जाए तो इसका इस्तेमाल करके पराठा तैयार करें। इसके लिए बस सब्जी को मैश कर लें। फिर आटे की लोई लें और इसमें सब्जी भरें, सभी तरफ से बंद करते हुए एक पोटली बनाएं। अब एक पतला पराठा बेल कर तैयार करें। इसे अच्छी तरह से गर्म तवे पर सेकें और फिर दही, चटनी या फिर अचार के साथ सर्व करें।

टिप

आप चाहें तो गीली सब्जियों से भी इन डिशेज को तैयार कर सकती हैं। बस इसके लिए सबसे पहले सब्जी को छान लें और फिर जब पूरा पानी निकल जाए तो इस सूखाई गई सब्जी से इन डिशेज को तैयार करें और सब्जी के पानी को आटा लगाने के लिए इस्तेमाल करें।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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