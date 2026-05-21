हलवाई जैसे क्रिस्पी ब्रेड पकौड़े कैसे बनाएं? ये 3 टिप्स जान लें, बिल्कुल दुकान वाला टेस्ट आएगा!
Bread Pakora Tips: चाय के साथ गरमा-गरम ब्रेड पकौड़े खाने का मजा ही अलग होता है। अगर आप भी घर पर बिल्कुल हलवाई जैसे क्रिस्पी और टेस्टी ब्रेड पकौड़े बनाना चाहते हैं, तो ये टिप्स नोट कर लें।
शाम की हल्की भूख हो या कुछ स्पेशल खाने का मन, ब्रेड पकौड़ा एक परफेक्ट स्नैक है। इसके अंदर की मसालेदार फिलिंग और बाहर की क्रिस्पी लेयर, साथ में धनिया वाली हरी चटनी और हो तो खा कर मजा ही आ जाता है। घर पर ब्रेड पकौड़े बनाना आसान तो है, लेकिन इनमें वो स्वाद नहीं आता जो हलवाई वालों में आता है। या तो फिलिंग उतनी टेस्टी नहीं बनती या बाहर की लेयर सॉगी हो जाती है। कई बार तो तलते हुए भी ये कुछ ज्यादा ही तेल सोख लेते हैं, जिस वजह से खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। आज परफेक्ट ब्रेड पकौड़े बनाने से जुड़ी टिप्स ही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बेसन का घोल बनाने से ले कर अंदर की चटपटी स्टफिंग तैयार करने तक, ये छोटी-छोटी बातें ध्यान रखेंगी तो हलवाई जैसे परफेक्ट ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार होंगे। आइए जानते हैं-
आलू की मसालेदार स्टफिंग ऐसे बनाएं
ब्रेड पकौड़े में सबसे जरूरी होती है उसकी स्टफिंग। आलू में सही मसाले डालकर चटपटी सी फिलिंग बनाई जाती है, जिसे ब्रेड में भरकर पकौड़े तले जाते हैं। बाजार जैसे ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए आपको उबले हुए आलू को छीलकर अच्छे से मैश कर लेना है। फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरा धनिया, लहसुन-हरी मिर्च का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक, एक चम्मच अमचूर पाउडर और एक चम्मच साबुत जीरा एड करें। इन्हें अच्छे से मिक्स करें, आपकी चटपटी सी स्टफिंग बनकर तैयार हो जाएगी।
ब्रेड पकौड़े के लिए बेसन का घोल कैसे बनाएं
ब्रेड पकौड़े के लिए बेसन का घोल सही से बनाना जरूरी स्टेप है। बैटर परफेक्ट होगा, तभी ये क्रिस्पी बनेंगे और उनमें वो दुकान वाला टेस्ट आएगा। इसके लिए आपको बेसन में थोड़ा सा अजवाइन, हल्दी, नमक और पानी डालकर एक घोल तैयार कर लेना है। बैटर को पतला ही रखें और अच्छी तरह फेंटे ताकि किसी भी तरह की गुठलियां ना रहें। बैटर गाढ़ा होगा तो ब्रेड पकौड़े तलने में प्रॉब्लम आएगी और वो क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे।
स्वाद की टिप: बेसन का घोल तैयार हो जाए तो उसमें एक चम्मच तेज गर्म तेल डालकर मिक्स कर लें। इस एक स्टेप से ब्रेड पकौड़े की बाहरी लेयर काफी क्रिस्पी बनेगी।
ब्रेड पकौड़े तलने की तैयारी ऐसे करें
अब स्टफिंग को एक ब्रेड पर अच्छे से लगाएं और ऊपर से दूसरी ब्रेड की स्लाइस लगाकर कवर कर दें। इसे चाकू की मदद से ट्राएंगल शेप में काट लें। ब्रेड को बेसन के बैटर में डिप करें और गर्म तेल में फ्राई करने के लिए डालें। इस दौरान गैस की फ्लेम मीडियम रखें और ब्रेड पकौड़े को क्रिस्पी और गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। एकदम परफेक्ट हलवाई जैसी टेस्टी ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार होंगे।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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