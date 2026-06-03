Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ढाबे जैसी गाढ़ी रबड़ी चाय घर पर कैसे बनाएं? ये 3 ट्रिक जान लें, बिना मिल्क पाउडर के क्रीमी बनेगी!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share

Dhaba Style Rabri Chai: ढाबे वाली रबड़ी चाय खूब टेस्टी और क्रीमी होती है। ठीक ऐसी चाय आप घर पर भी बना सकते हैं, बस ये 3 टिप्स आपको ध्यान में रखनी हैं। बिना किसी मिल्क पाउडर के चाय एकदम गाढ़ी और स्वादिष्ट बनेगी।

ढाबे जैसी गाढ़ी रबड़ी चाय घर पर कैसे बनाएं? ये 3 ट्रिक जान लें, बिना मिल्क पाउडर के क्रीमी बनेगी!

चाय के शौकीनों को दिन में एक कप अच्छी चाय पीने को मिल जाए तो मानों उनका दिन सफल हो जाता है। उसमें भी चाय अगर गाढ़ी दूध वाली हो, तब तो कहना ही क्या। अगर आप भी ऐसी ही दूधवाली क्रीमी और टेस्टी चाय पीना पसंद करते हैं, तो एक बार रबड़ी चाय आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। रबड़ी चाय इतनी गाढ़ी और मलाईदार बनती है कि पी कर मजा आ जाता है। नॉर्मल चाय से अलग हटकर कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार ये वाली चाय जरूर बनाकर ट्राई करें। इसका स्वाद आपकी रोज वाली चाय से थोड़ा अलग, क्रीमी और काफी रिच होता है। यहां हम आपके लिए कुछ टिप्स ले कर आए हैं, जिन्हें अगर आप ध्यान में रखें तो घर पर स्पेशल रबड़ी वाली चाय बनाकर तैयार कर सकते हैं। यकीन मानिए आपको फिर दोबारा चाय से प्यार हो जाएगा।

हमेशा फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करें

ढाबा स्टाइल रबड़ी चाय बनाने के लिए हमेशा गाढ़े यानी फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया जाता है। दूध जितना गाढ़ा होगा, चाय भी उतनी ही क्रीमी और रिच बनती है। अगर आप पतला दूध लेंगे तो चाय में वो गाढ़ा टेक्चर नहीं आएगा और इसे काफी देर तक भी पकाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा गाढ़ा दूध या पैकेट वाला फुल क्रीम दूध ही रबड़ी चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करें।

ये भी पढ़ें:सिर्फ 5-6 चम्मच तेल में बन जाएंगी ढेर सारी फूली-फूली पूड़ियां, नोट करें हैक

कितने कप चाय के लिए कितना कप दूध लगेगा?

रबड़ी चाय बनाने के लिए दूध को ज्यादा देर पकाकर गाढ़ा करना होता है। इसलिए दूध नॉर्मल चाय से थोड़ा ज्यादा ही लगता है। उदाहरण के लिए अगर आप तीन कप चाय बनाने वाले हैं तो लगभग 5 कप दूध इस्तेमाल करें। बिना पानी मिलाए इसे उबालने रख दें, एक बॉयल आते ही इसमें 3-4 हरी इलायची एड करें। फिर इसे तब तक उबालने दें, जब तक दूध सिर्फ 3 कप नहीं बच जाता।

काम की टिप: जब दूध गाढ़ा होने लगे तो उसे लगातार चलाते रहना जरूरी है। गाढ़ा हो कर दूध बर्तन में चिपकना शुरू हो जाता है। इसलिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर चलाते हुए पका लें।

ये भी पढ़ें:रुई जैसी सॉफ्ट बनेगी रोटी! बेलते हुए करें ये काम, बिना सब्जी के भी टेस्टी लगेगी

चीनी और चायपत्ती कब एड करें?

रबड़ी चाय में चीनी और चायपत्ती शुरुआत में नहीं डाले जाते हैं। जब दूध पककर एकदम गाढ़ा होने लगे, तब आप इसमें स्वादनुसार चीनी, चायपत्ती और कद्दूकस किया हुआ अदरक मिला सकते हैं। आपको अगर दालचीनी या लौंग जैसे बाकी मसाले चाय में एड करने हैं, तो इसी स्टेज पर आप उन्हें मिला सकती हैं। इसके बाद चाय को लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट के लिए और पका लें। बिल्कुल गाढ़ी और मलाईदार सी चाय बनकर तैयार होगी, जिसका स्वाद बिल्कुल रबड़ी जैसा लगता है।

स्वाद की टिप: रबड़ी चाय पर बादाम के कटे हुए कतरे डालकर गार्निश करें। क्रीमी और रिच टेस्ट वाली रबड़ी चाय के साथ इनका कॉम्बिनेशन और भी स्वाद बढ़ाने वाला होता है।

(Images Credit- Pinterest)

ये भी पढ़ें:ना मैदा, ना कॉर्न फ्लोर! आलू में ये 1 चीज मिलाकर बनाएं कुरकुरी टिक्की
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।