बिना प्लंबर को बुलाए सिंक का जाम पाइप होगा सही, इन 3 चीजों से पानी की तरह बह जाएगी गंदगी
किचन के सिंक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है और इसमें तैलीय चीजें या छोटी चीजें अक्सर फंस जाती है। ऐसे में किचन का पाइप जाम हो जाता है और इसे साफ कराने के लिए प्लंबर को बुलाना पड़ता है। आज हम आपको पाइप को साफ करने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं।
किचन ऐसी जगह है जहां पर दिनभर खाना बनता है, सब्जियां और बर्तन धुलते रहते हैं। किचन सिंक में पानी के साथ कचरा भी जाने-अनजाने में चला जाता है। वैसे तो ज्यादातर लोग कचरे को हटा देते हैं लेकिन महीन कण या तैलीय चीजें पाइप में पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से सिंक का पाइप जाम हो जाता है। जाम होने पर शुरू में पता नहीं चलता जब सिंक से गंदी बदबू आने लगती है, तब हम फौरन प्लबंर को कॉल करते हैं। अगर आपके किचन का सिंक पाइप अक्सर जाम हो जाता है, तो अब प्लंबर पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बल्कि किचन में रखी 3 चीजों की मदद से आप इसे साफ कर सकते हैं और बदबू भी दूर हो जाएगी।
- भरा हुआ सिंक खाली करें
सबसे पहले सिंक में भरा गंदा पानी निकाल दें। अगर पानी अंदर नहीं जा रहा है, तो किसी मग से बाहर की ओर फेंक दें। जब तक सिंक पूरी तरह से पानी से खाली नहीं होगा, तब तक डाली गई चीजें पाइप के अंदर नहीं जाएंगी। पानी हटाने के बाद जाली पर जमा गंदगी भी साफ कर लें और जाली को कुछ देर के लिए हटा दें।
- सफेद पाउडर वाला पेस्ट बनाएं
किचन में मौजूद बेकिंग सोडा खाने की कई चीजों में काम आता है और यही सफाई में भी मदद करेगा। आपको एक कटोरी में एक चौथाई कप बेकिंग सोडा डालना है और उसमें 1 नींबू का रस डालकर पेस्ट तैयार करना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा पानी मिलाकर हल्का गीला कर सकते हैं। अब इस पेस्ट को पाइप में धीरे-धीरे डाल दें। बेकिंग सोडा और नींबू से पाइप में जमा चिकनाई कटेगी और साफ हो जाएगी। अब करीब 15 मिनट तक पानी न चलाएं और सिंक को ऐसे ही छोड़ दें।
- सिरका करेगा कमाल
15 मिनट बाद आपको आधा गिलास सफेद सिरका लेना है और उसमें थोड़ा पानी मिला देना है। इस सिरके को पाइप में धीरे-धीरे डाल दीजिए। इसे डालने के बाद पाइप में झाग बनने लगेगा और जमा गंदगी भी निकल जाएगी। इसके बाद भी आपको ठंडा पानी नहीं डालना है और 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद पानी उबालें और इसमें डाल दीजिए। गर्म पानी का फाइनल पंच आपकी सिंक की पाइप की सारी गंदगी बहा देगा। इस तरीके से जाम पाइप भी सही हो जाएगा और बदबू भी नहीं आएगी।
सिंक के पाइप को साफ करने का दूसरा तरीका
अगर आप इस तरीके से सिंक के पाइप को साफ नहीं करना चाहते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर बाजार से खरीद लें। इस पाउडर को रात में किचन का काम निपटाने के बाद ड्रेन पाइप में डाल दीजिए और इसके बाद पानी नहीं चलाना है। रातभर के लिए ऐसे ही छोड़ दें, सुबह पाइप बिल्कुल साफ हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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