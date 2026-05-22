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काम की बात: Pure Milk Test: दूध में पानी, स्टार्च और डिटर्जेंट मिला है या नहीं, इन 3 तरीकों से तुरंत पहचानें

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Easy Milk Purity Test: दूध में मिलावट आजकल एक बड़ी समस्या बन चुकी है। कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से आप घर पर ही पता लगा सकते हैं कि दूध शुद्ध है या उसमें पानी, डिटर्जेंट या स्टार्च जैसी चीजें मिलाई गई हैं।

Pure Milk Test: दूध में पानी, स्टार्च और डिटर्जेंट मिला है या नहीं, इन 3 तरीकों से तुरंत पहचानें

दूध हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। बच्चे हों या बड़े, लगभग हर घर में दूध का इस्तेमाल होता है। इसके कैल्शियम और प्रोटीन कंटेंट के चलते यह अच्छी हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन आजकल बाजार में मिलने वाले दूध में मिलावट की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। कई बार दूध में पानी, डिटर्जेंट और स्टार्च जैसी चीजें मिला दी जाती हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं।

ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि जो दूध आप पी रहे हैं, वह शुद्ध है या मिलावटी। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से आप घर पर ही दूध की जांच कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन आसान तरीकों के बारे में।

1. पानी की मिलावट ऐसे पहचानें

  • दूध में सबसे ज्यादा मिलावट पानी मिलाकर की जाती है। इसे पहचानने का एक आसान तरीका है।
  • इसके लिए किसी चिकनी और तिरछी सतह पर दूध की एक बूंद डालें। अगर दूध शुद्ध होगा, तो वह धीरे-धीरे नीचे की ओर बहेगा और अपने पीछे सफेद रंग की लकीर छोड़ देगा।
  • वहीं, अगर दूध में पानी मिलाया गया होगा, तो वह तेजी से बह जाएगा और कोई सफेद निशान नहीं छोड़ेगा।

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2. डिटर्जेंट की मिलावट की जांच करें

  • कुछ लोग दूध को ज्यादा सफेद दिखाने के लिए उसमें डिटर्जेंट भी मिला देते हैं। यह सेहत के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है।
  • डिटर्जेंट की पहचान करने के लिए एक बर्तन में थोड़ा दूध लें और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर अच्छी तरह हिलाएं।
  • अगर दूध शुद्ध होगा, तो उसमें हल्का झाग बनेगा। लेकिन अगर दूध में डिटर्जेंट मिला होगा, तो ज्यादा और गाढ़ा झाग दिखाई देगा। अगर आपको झाग बहुत ज्यादा दिखे, तो ऐसे दूध का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।

3. स्टार्च की जांच ऐसे करें

  • दूध को गाढ़ा दिखाने के लिए कई बार उसमें स्टार्च मिलाया जाता है। इसे पहचानने के लिए आयोडीन का इस्तेमाल किया जा सकता है।
  • थोड़े से दूध में आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। अगर दूध शुद्ध होगा, तो उसके रंग में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर दूध में स्टार्च मिलाया गया होगा, तो उसका रंग नीला पड़ जाएगा।

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मिलावटी दूध से क्या नुकसान हो सकते हैं?

  1. पेट खराब हो सकता है।
  2. पाचन संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
  3. बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
  4. एलर्जी और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

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सेहत की बात! अगर आप रोज दूध पीते हैं, तो उसकी शुद्धता जांचना आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। इन 3 आसान घरेलू तरीकों की मदद से आप मिलावटी दूध की पहचान कर सकते हैं और खुद को स्वस्थ रख सकते हैं।

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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