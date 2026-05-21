काम की बात: सावधान! कहीं आप तो नहीं खा रहे हैं लाल रंग के केमिकल वाला नकली केसर, दुकानदार से जानें पहचानने के 3 तरीके
आजकल बाजार में नकली केसर की भरमार है। भुट्टे के रेशों या फिर किसी अन्य चीजों पर केमिकल वाले रंग लगाकर केसर तैयार किया जाता है। तो आप खरीदने से पहले असली केसर की पहचान करने के तरीके जान लीजिए।
बाजार में मिलावटी चीजों की भरमार है, अगर आपको सही पहचान ना हो तो दुकानदार आपको फौरन ठग लेगा और महंगा दाम में नकली चीज पकड़ा देगा। फल-सब्जियों के अलावा अब मसालों में भी बड़ी मिलावट होने लगी है। लोग उसमें कलर और बाकि चीजों को मिलाकर असली दिखने वाले मसाले बनाकर बेच रहे हैं। इस कड़ी में केसर का नाम भी ऊपर है। केसर के धागे काफी महंगे मिलते हैं और कई लोग इसे खरीद भी नहीं पाते हैं। अब केसर के धागे भी नकली मिलने लगे हैं, उनमें लाल रंग का केमिकल मिलाकर बेचा जाता है। अब लोग डिब्बी वाले केसर भी खरीदने लगे हैं लेकिन सवाल है कि क्या वह असली है। अगर आप भी दूध, खीर में डालने के लिए केसर खरीदते हैं, तो आज जान लीजिए कि असली केसर की पहचान कैसे करें?
केसर किस फूल से आता है
असली केसर भारत के जम्मू कश्मीर से आता है। खासतौर पर पंपोर क्षेत्र का केसर भी काफी फेमस है। केसर एक खास फूल से बनता है, जिसे Crocus sativus कहा जाता है। इसी को सैफ्रन फ्लावर भी कहते हैं। बैंगनी रंग के फूल के अंदर लाल रंग की पतले रेशे होते हैं, जिन्हें स्टिग्मा कहा जाता है। इन्हीं लाल धागों को सावधानी से निकालकर सुखाया जाता है, और वही केसर बनता है।
नकली केसर कैसे बनता है
नकली केसर को भुट्टे के रेशे में लाल केमिकल वाला कलर कर सुखाकर बेच देते हैं। इसके अलावा कई बार रेशम के धागों पर भी कलर करके उन्हें केसर जैसा बनाकर बेच दिया जाता है। इस केसर को डिब्बी में या पुड़िया में करके बेच देते हैं और हम लोग असली समझकर खरीद लेते हैं।
नकली केसर की पहचान करने के 3 तरीके
दिल्ली के थोक विक्रेता और केसर के व्यापारी अरुण प्रजापति ने बताया कि मिलावटी केसर आने की वजह से उन्हें काफी नुकसान होता है। लोग सस्ता होने के कारण नकली केसर खरीद लेते हैं और ऐसे में असली केसर की बिक्री कम हो गई है। उन्होंने असली केसर की पहचान करने के 3 तरीके बताए हैं-
- पानी से आप केसर असली है या नकली पता कर सकते हैं। केसर के रेशों को 1 गिलास पानी में डाल दें। अगर आपकी केसर नकली होगी तो कुछ ही देर में उसका रंग पानी में घुलने लगेगा। असली केसर धीरे‑धीरे हल्का पीला या सुनहरा रंग छोड़ता है, तुरंत रंग पानी में नहीं घुलता।
- नकली केसर अक्सर जरूरत से ज्यादा चमकदार और प्लास्टिक जैसे दिखते हैं। कई बार इन्हें रंगे हुए भुट्टों के रेशों या दूसरे फाइबर से तैयार किया जाता है, इसलिए इन्हें हाथ से छूने पर ये हल्के और मुलायम महसूस होते हैं। दूसरी तरफ असली केसर की तासीर थोड़ी कड़ी होती है। इसके धागे आसानी से मुड़ते नहीं और हल्का दबाने पर भी तुरंत टूटते नहीं हैं। असली केसर के रेशों में नैचुरल बनावट होती है, जबकि नकली केसर जरूरत से ज्यादा एक जैसे और चमकीले नजर आते हैं।
- टिश्यू पेपर की मदद से भी असली और नकली केसर की पहचान आसानी से की जा सकती है। इसके लिए सफेद टिश्यू पेपर पर केसर के कुछ धागे रखकर हल्का पानी छिड़कें या उंगलियों से दबाएं। अगर केसर असली है, तो यह धीरे-धीरे हल्का पीला या सुनहरा रंग छोड़ेगा। असली केसर का रंग तुरंत नहीं फैलता, बल्कि धीरे-धीरे घुलता है और धागों का रंग भी काफी हद तक बना रहता है। वहीं नकली केसर में अक्सर कैमिकल या नकली रंग मिलाए जाते हैं। ऐसे में टिश्यू पेपर पर रखते ही यह तेज लाल, नारंगी या गहरा पीला रंग छोड़ने लगता है। कई बार नकली केसर का रंग इतना ज्यादा फैलता है कि टिश्यू पेपर तुरंत रंगीन हो जाता है। अगर केसर पानी लगते ही अपना पूरा रंग छोड़ दे या धागे सफेद पड़ने लगें, तो समझ जाइए कि उसमें मिलावट हो सकती है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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