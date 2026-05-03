काम की बात: देसी या हाइब्रिड टमाटर कौन सा खा रहे हैं आप? सिर्फ 3 तरीकों से कर सकते हैं सही की पहचान
बाजार में देसी के साथ हाइब्रिड टमाटर भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं और कई लोग इन्हें ही देसी मानकर खरीद लेते हैं। कहीं आप भी यही गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर हां, तो हम आपको 3 टिप्स के साथ देसी टमाटर की पहचान करने का तरीका बताने जा रहे हैं।
Desi vs Hybrid Tomoto: बाजार में आजकल हर तरह की फल-सब्जियां आसानी से मिल जाती हैं, और यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या खरीदते हैं और क्या खाते हैं। जैसे खीरा देसी और हाइब्रिड दोनों तरह का होता है, वैसे ही टमाटर भी अब हाइब्रिड रूप में मिलने लगे हैं। टमाटर लगभग हर घर की रसोई का अहम हिस्सा है, चाहे उसे सलाद के तौर पर खाया जाए या सब्जी में इस्तेमाल किया जाए। कई लोग इसे कच्चा भी खाना पसंद करते हैं, और यह सेहत के लिए फायदेमंद भी माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि बाजार में मिलने वाले टमाटरों का आकार और बनावट अलग-अलग होती है? कुछ टमाटर छोटे और गोल होते हैं, जबकि कुछ लंबे, चिकने और चमकदार नजर आते हैं। अक्सर हम इन्हीं आकर्षक दिखने वाले, लंबे और गहरे लाल टमाटरों को चुन लेते हैं, लेकिन असल में ये ज्यादातर हाइब्रिड होते हैं।
हाइब्रिड और देसी टमाटर के बीच क्या फर्क है?
वैसे तो देसी और हाइब्रिड टमाटर दोनों ही अलग-अलग प्रकार हैं लेकिन इसके स्वाद, पैदावार और खेती के तरीके में थोड़ा सा अंतर होता है। हाइब्रिड टमाटर दो अलग किस्मों को क्रॉस करके तैयार किए गए बीजों से उगाए जाते हैं। इसमें रसायनिक खाद्य और कीटनाशकों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये लंबे समय तक खराब ना हो। तो वही देसी टमाटर मिट्टी में असल टमाटर के बीज गाड़कर उगाए जाते हैं, कई लोग देसी टमाटर घर पर ही गमले में उगा सकते हैं। उसके लिए कोई अलग बीज की आवश्यकता नहीं होती।
दोनों में पहचान कैसे करें?
अब सवाल है कि आप हाइब्रिड या देसी कौन सा टमाटर खा रहे हैं। बाजार में हाइब्रिड टमाटर धड़ल्ले से बिक रहे हैं और कई लोग इसे सलाद वाला टमाटर समझकर खरीद भी रहे हैं। कहीं आप भी यही गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो इसकी पहचान करने के 3 तरीके हैं, जो लोकल किसानों ने बताए हैं।
- रंग और बनावट
देसी हो या हाइब्रिड टमाटर दोनों के बीच पहचान करने का सबसे सरल तरीका है उसका रंग और बनावट (शेप)। देसी टमाटर का रंग लाल और हल्का नारंगी होता है। कई बार या लाल और पीला भी दिखता है लेकिन हाइब्रिड टमाटर गहरे लाल रंग में होता है, जो चमकता है। देसी टमाटर गोल और अलग साइज में होंगे लेकिन हाइब्रिड लंबे या गोल एक जैसे साइज में परफेक्ट दिखेंगे।
- स्वाद से जानें
देसी टमाटर का स्वाद ज्यादा खट्टा और हल्का मीठा होता है, साथ ही ये काफी रसीला भी होता है। तो वही हाइब्रिड टमाटर का स्वाद सादा रहता है, ना ज्यादा खट्टा और ना ही मीठा। बस हल्का सा खट्टापन होता है, जिससे सब्जी खट्टी नहीं होती।
- छिलके से करें पहचान
देसी टमाटर का छिलका हमेशा पतला होगा और वहीं हाइब्रिड टमाटर का छिलका मोटा और सख्त होता है। आप खरीदते समय इसे खाकर देखें, देसी टमाटर झट से मुंह में घुल जाएगा और इसका छिलका भी अलग से चबाना या थूकना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाइब्रिड टमाटर का छिलका आपको चबाना या फिर थूकना पड़ेगा क्योंकि वो मोटा होता है।
कौन सा बेहतर
स्वाद और सेहत के लिए आपको देसी टमाटर चुनना चाहिए। अगर सजावट के लिए सलाद बनाना है और लंबा चलाना है, तो हाइब्रिड टमाटर खरीदें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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