काम की बात: खाने के बाद खाते हैं सौंफ? जानें कहीं वह हरे केमिकल से रंगी तो नहीं, इन 3 तरीकों से करें पहचान
खाने की हर चीज में आजकल मिलावट हो चुकी है और अब सौंफ भी हरे रंग के केमिकल से रंगी जा रही है। हाल ही में FSSAI ने गुजरात के मेहसाणा से 26 टन ग्रीन कलर केमिकल युक्त सौंफ पकड़ी है। तो चलिए आपको बताते हैं असली-नकली सौंफ में फर्क पता करने के लिए क्या तरीके अपनाएं।
Real vs Fake Fennel Seed: सौंफ का डिब्बा ज्यादातर घरों में मेज पर रखा रहता है और खाने के बाद लोग 1 चुटकी सौंफ खा लेते हैं। सौंफ का इस्तेमाल मालपुआ बनाने से लेकर कई अचार-खटाई तक में किया जाता है। सौंफ सिर्फ किचन का मसाला ही नहीं है, बल्कि माउथ फ्रेशनर भी है। अगर आपको पता चले कि सौंफ भी मिलावटी आने लगी है, तो हैरानी होगी ना। हाल ही में FSSAI ने गुजरात के मेहसाणा जिले में छापेमारी की और वहां पर करीब 26 टन हरे रंग वाली केमिकल वाली सौंफ को जब्त किया है। उस फैक्ट्री से काफी मात्रा में हरा मिलावटी रंग भी मिला है, जिसके साथ सौंफ को हरा दिखाकर बाजार में बेचा जा रहा था। अगर आप ये हरे कमिकल वाली सौंफ को खा लेते हैं, तो आप गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी हो चुका है कि आप किसी भी चीज को खाने से पहले उसकी जांच करना सीख लें।
असली-नकली सौंफ की पहचान करने के 3 तरीके
आप असली और अच्छी गुणवत्ता वाली सौंफ खा रहे हैं या नहीं, इसकी जांच कुछ आसान तरीकों से घर पर भी कर सकते हैं। बाजार में मिलने वाली कुछ सौंफ खराब क्वालिटी की या केमिकल रंग से रंगी हो सकती है, चाहे वह खुली बिक रही हो या पैकेट में बंद हो। इसलिए केवल पैकेजिंग देखकर सौंफ की शुद्धता मान लेना सही नहीं है। तो चलिए आपको सौंफ की जांच करने के कुछ तरीके बताते हैं।
- पानी वाला टेस्ट
1 गिलास गुनगुना पानी लें और उसमें सौंफ को डाल दीजिए। अगर सौंफ नकली होगी या कलर से रंगी गई होगी तो उसका रंग कुछ ही देर में पानी में निकल जाएगा। ऐसे आप पानी की मदद से सौंफ सही है या नहीं इसका पता लगा सकते हैं।
- टिश्यू पेपर से करें चेक
वेट टिश्यू पेपर लें या फिर साधारण वाले पेपर को हल्का गीला कर लें। इस पर सौंफ को रखकर रगड़ें, अगर सौंफ नकली केमिकल वाली हुई तो रंग उसमें छूटेगा। असली हुई तो कोई भी रंग नहीं निकलेगा। आप इस तरह से भी सौंफ की जांच कर सकते हैं।
- रंग को गौर से देखें
आपने अगर सौंफ को गौर से देखा होगा तो उसका रंग साधारण और हल्का दिखता है। केमिकल कलर वाली सौंफ चमकीली और गहरे हरे रंग में दिखेगी। आप रंग देखकर भी पहचान कर सकते हैं और साथ ही केमिकल वाली सौंफ को खाने पर हल्का कड़वापन लगेगा। सही सौंफ में थोड़ी मिठास होती है, वह कड़वी नहीं लगेगी।
नोट- असली-नकली सौंफ को जांच करने के लिए ये तरीके शुरुआती है। अगर आप इन तरीकों से सौंफ का पता नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी लैब में जाकर परीक्षण करा लें। अगर सौंफ नकली या केमिकल युक्त मिलती है, तो 011-23413488 इस नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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