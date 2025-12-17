मिनटों में चमकेगी काली जली कढ़ाई, बस अपनाएं संतरे के छिलके के 3 आसान किचन हैक्स

संक्षेप: Tips to clean burnt kadai with orange peel : आपकी जली हुई काली कढ़ाई को साफ करके नई जैसी चमक लौटाने में संतरे के छिलके के ये 3 आसान किचन हैक्स काफी मददगार साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे संतरे के छिलकों की मदद से आप चमका सकते हैं पुरानी जली हुई काली कढ़ाई।

रसोई में सब्जी बनाने से लेकर पूड़ी तलने तक के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बर्तन कढ़ाई होता है। दिन में कई बार इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई अकसर कई बार तले से सब्जी लगने और घी-तेल जमने से काली पड़ने लगती है। जिसे कई बार रगड़ने के बाद भी साफ करना मुश्किल लगने लगता है। ऐसी जली हुई कढ़ाई को लोग आमतौर पर कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। अगर आप भी ऐसा करने की सोच रहे हैं तो जरा रुक जाइए। आपकी जली हुई काली कढ़ाई को साफ करके नई जैसी चमक लौटाने में संतरे के छिलके के ये 3 आसान किचन हैक्स काफी मददगार साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे संतरे के छिलकों की मदद से आप चमका सकते हैं पुरानी जली हुई काली कढ़ाई।

संतरे के छिलके से जली हुई कढ़ाई साफ करने के आसान टिप्स संतरे के छिलकों से सीधे रगड़ें जली कढ़ाई 2-3 संतरे के छिलके लेकर उसके सफेद भाग वाले हिस्से से जली हुई कढ़ाई की सतह पर हल्का नमक छिड़ककर रगड़ें। नमक जली कढ़ाई को हल्का स्क्रब करेगा। 5-10 मिनट रगड़ने के बाद गर्म पानी और डिशवॉश से धो लें। कालापन काफी हद तक चला जाएगा।

संतरे के छिलके उबालें यह जली हुई कढ़ाई को साफ करने का सबसे असरदार नुस्खा है। इस उपाय को फॉलो करने के लिए जली कढ़ाई में इतना पानी डालें कि जला हुआ हिस्सा पूरा डूब जाए। इसके बाद इसमें 4-5 संतरे के छिलके के टुकड़े, थोड़ा सा नमक या बेकिंग सोडा मिलाकर मीडियम आंच पर 10-15 मिनट तक उबालें। तय समय बाद गैस बंद करके पानी को ठंडा होने दें। इसके बाद स्क्रबर की मदद से हल्के हाथ से रगड़ते हुए जले दाग को साफ करें। कढ़ाई नई जैसी चमकने लगेगी।