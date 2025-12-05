Hindustan Hindi News
बेलते समय इन 3 गलतियों से फट जाता है मूली का पराठा, आटा गूंथते समय ध्यान रखें ये किचन टिप्स

Tips to make perfect mooli paratha : अगर मूली का पराठा बनाते समय आपको भी यही परेशानी अकसर झेलनी पड़ती है तो अपने आटा गूंथने के तरीके पर जरा ध्यान दें। महिलाएं अकसर आटा गूंथते समय की गई इन 3 गलतियों की वजह से मूली का पराठा सही तरीके से नहीं बना पाती हैं।

Dec 05, 2025 07:39 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों में अकसर कई तरह की सब्जियों से बने पराठे की खुशबू से भारतीय रसोई महकती रहती है। इस मौसम में लोग ज्यादातर गोभी और मूली के पराठे खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि अकसर कुछ महिलाएं मूली के पराठे बनाते समय अकसर यह शिकायत करती हैं कि पराठा बेलते समय कई बार मूली की स्टफिंग फटकर बाहर निकल आती है या फिर आटा बहुत ज्यादा गीला होकर चकले से चिपकने लगता है। अगर मूली का पराठा बनाते समय आपको भी यही परेशानी अकसर झेलनी पड़ती है तो अपने आटा गूंथने के तरीके पर जरा ध्यान दें। कहीं आप ये 3 गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। महिलाएं अकसर आटा गूंथते समय की गई इन 3 गलतियों की वजह से मूली का पराठा सही तरीके से नहीं बना पाती हैं। आइए जानते हैं इन गलतियों के बारे में।

मूली के पराठे के लिए आटा गूंथते समय ना करें ये 3 गलतियां

मूली का पानी आटे में मिलाना

कई बार लोग पराठे बनाते समय पराठे का स्वाद बढ़ाने के लिए कद्दूकस की हुई मूली का पानी आटा गूंथते समय उसमें ही मिला देते हैं। जिससे आटे में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है और वो गीला हो जाता है। ज्यादा गीले आटे से पराठा बनाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मूली का पराठा बनाने के लिए आटा गूंथते समय पानी का खास ख्याल रखें। आटा लगाते समय पानी को धीरे-धीरे आटे में मिलाएं ताकि आपको पानी का सही अंदाजा हो जाए।

पराठे के लिए टाइट आटा गूंथना

कई बार लोग यह सोचकर आटा टाइट गूंथते हैं कि मूली भी पानी छोड़ेगी। लेकिन आपको बता दें, पराठे बनाने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। पराठा अच्छे से बेला जाए, इसके लिए आपको पराठे का आटा हल्का गीला गूंथना चाहिए।

आटा गूंथने ही पराठे बेलना शुरू करना

कभी भी आटा गूंथते ही पराठा बनाना शुरू नहीं कर देना चाहिए। गूंथे हुए आटे को 15 मिनट के लिए रेस्ट जरूर करने दें। ऐसा ना करने पर मूली के पराठे भरते बेलते फटने लगते हैं।

लेखक के बारे में

मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
