दाल तड़के पर 24 कैरेट सोने का तड़का; कैसा है स्वाद और कितनी कीमत
दाल तड़का तो आपने खूब खाया होगा, लेकिन क्या कभी 24 कैरेट सोने वाला तड़का चखा है? दुबई के एक रेस्टोरेंट में मिलने वाली इस खास दाल की कीमत करीब 1700 रुपये है।
दाल तड़का सुनते ही घर के खाने की याद आ जाती है। गर्मागर्म दाल, ऊपर से घी का तड़का और साथ में रोटी या चावल, भला इससे ज्यादा स्वादिष्ट क्या होगा? लेकिन दुबई में इसी देसी दाल को ऐसा लग्जरी टच दिया गया है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहां दाल के ऊपर 24 कैरेट सोने वाला तड़का लगाया जाता है और इसे किसी आम बर्तन में नहीं, बल्कि खास लकड़ी की संदूक जैसी पेटी में परोसा जाता है। इसकी कीमत करीब 1700 रुपये है। अब सवाल है कि सोना डालने से दाल का स्वाद कितना बदल जाता है और इसे चखने पहुंचे लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा?
दाल तड़के में 24 कैरेट सोना, कीमत करीब 1700 रुपये
दुबई के शेफ रणवीर बरार के रेस्टोरेंट कश्कन में मिलने वाली इस दाल को खास अंदाज में तैयार किया जाता है। इसकी कीमत 68 दिरहम यानी भारतीय रुपये में लगभग 1700 रुपये है। दाल को लकड़ी की एक खास संदूक जैसी पेटी में परोसा जाता है, जिसे रेस्टोरेंट ने 'ट्रेजर बॉक्स' नाम दिया है। इसका आइडिया भी काफी दिलचस्प है। रेस्टोरेंट के स्टाफ के अनुसार, भारतीयों के यहां कीमती चीजें संदूक में संभालकर रखने की परंपरा रही है। इसी सोच को दाल की सर्विंग से जोड़ा गया है।
72 घंटे तक तैयार होता है सोने वाला तड़का
इस दाल को बनाने में काली दाल का इस्तेमाल होता है, जो दाल मखनी में भी पड़ती है। इसमें 24 कैरेट सोने से तैयार खास घी का तड़का लगाया जाता है। इस घी को सोने के साथ 72 घंटे तक तैयार किया जाता है। जब दाल सर्व होती है, तभी उसके ऊपर यह खास तड़का डाला जाता है।
कैसा है 24-कैरेट सोने वाली दाल का स्वाद?
दुबई में रहने वाले फूड और ट्रैवल क्रिएटर्स प्रिंस और निम्मी इस दाल को चखने पहुंचे। दोनों पिछले कई सालों से दुबई में खाने-पीने की जगहें एक्सप्लोर कर रहे हैं और अब तक 500 से ज्यादा रेस्टोरेंट जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि दाल देखकर उन्हें लगा था कि यह काफी क्रीमी और भारी होगी, लेकिन खाने में ऐसा नहीं था। उनका कहना था कि इसका स्वाद दाल मखनी जैसा था, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली दाल भी वही है। दाल काफी फ्लेवरफुल थी, लेकिन बहुत ज्यादा भारी नहीं लगी।
आखिर दाल में सोना डालने की जरूरत क्यों पड़ी?
भारत से दाल मंगाकर उसमें सोने का तड़का लगाना सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। रेस्टोरेंट के मुताबिक, दाल का असली स्वाद वैसा ही रखने की कोशिश की गई है, जैसा भारत में मिलता है। सोने का इस्तेमाल सिर्फ दुबई की लग्जरी पसंद को दिखाने के लिए किया गया है। अब दाल में सोना डालने से स्वाद कितना बदलता है, यह तो इसे चखने वाला ही बता सकता है, लेकिन इसकी सर्विंग और कीमत इसे आम दाल से बिल्कुल अलग बना देती है।
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