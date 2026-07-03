उबले आलू छीलने में टाइम लग जाता है? ये 2 स्मार्ट हैक सीख लें, मिनटों में निपटा लेंगी काम!
Kitchen Tips: आलू उबालने के बाद उन्हें छीलने में काफी टाइम लग जाता है। लेकिन होटल वालों की ये ट्रिक्स आपके काम को वाकई आसानी बना सकती हैं। इनमें कुछ वायरल हैक भी हैं, जो आप ट्राई कर सकते हैं।
आलू को सब्जियों का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। कोई भी डिश बना लो, लगभग हर चीज में आलू डलता ही है। पराठे, सब्जी, टिक्की और सैंडविच तक; ज्यादातर रेसिपीज में आलू की जरूरत पड़ती ही है। हालांकि आलू से जुड़ा एक काम है, जो काफी बोरिंग होता है और सबसे ज्यादा टाइम भी लेता है। वो है इसके छिलकों को उतारना। खासकर आलू उबालने के बाद तो काफी मेहनत इसके छिलके रिमूव करने में ही लग जाती है। ऊपर से ये गर्म हों तो हाथ भी जलने लगता है। अब आपके पास टाइम जो तब तो चल जाता है, लेकिन जल्दी में खाना बनाना हो तो आलू छीलने की दिक्कत बड़ी परेशान करती है। ऐसे में ये हैक आपके बड़े काम आने वाले हैं। इन्हें फॉलो कर के आप फटाफट से उबले हुए आलू को छिलने का काम निपटा सकते हैं।
ट्रिक 1: उबालने से पहले आलू पर कट लगा दें
ये हैक सबसे ज्यादा पॉपुलर है और वाकई काम मिनटों में निपटा देता है। इसके लिए आपको आलू बॉयल करने से पहले बीच में से एक गोल कट लगा दें। ध्यान रहे आपको बहुत गहरा कट नहीं लगाना है, सिर्फ इसके छिलके तक सीमित रखना है। इस तरह सारे आलू पर कट लगा लें और उन्हें कुकर या किसी ओपन पॉट में बॉयल होने के लिए रख दें। उबलने के बाद इन्हें 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में डाल दें।
अब दोनों तरफ से हल्का सा दबाते ही छिलका आसानी से बाहर निकल जाएगा। इस ट्रिक से आपके हाथ भी नहीं जलेंगे और आलू छीलने का काम फटाफट भी हो जाएगा। ये वाली ट्रिक तब ज्यादा फायदेमंद है, जब आपको आलू के क्यूब्स बनाने हों या उसे काटकर सलाद में एड करना हो।
काम की बात: आलू को बहुत ज्यादा देर के लिए ठंडे पानी में ना रखें। ज्यादा देर रखने से ये एकस्ट्रा नमी को सोख लेता है, जिससे इसका टेक्चर खराब हो जाता है। आमतौर पर 1 से 2 मिनट का समय काफी होता है।
ट्रिक 2: झारे वाली ट्रिक भी खूब पसंद कर रहे लोग
सोशल मीडिया पर उबले हुए आलू छीलने के लिए झारे वाली ट्रिक भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ये ट्रिक तब बेस्ट है, जब आपको आलू मैश करने हों। इससे आलू छीलने और मैश करने का काम एक साथ फटाफट हो जाएगा। सबसे पहले बॉयल आलू को बीच में काट कर दो हिस्सों में बांट लें। अब एक पूड़ी तलने वाला झारा लें और उसपर आलू का एक टुकड़ा रखें। आलू का कटा हुआ हिस्सा नीचे रखना है और छिलके वाला ऊपर।
अब एक कटोरी लें और उससे आलू को अच्छी तरह दबा दें। आलू पूरी तरह से मैश हो जाएगा और इसका छिलका ऊपर निकलकर आ जाएगा। इसे आप हाथ से फटाफट निकाल सकते हैं। इस ट्रिक से आलू छीलने और मैश करने का काम एक साथ हो जाता है। काफी सारे आलू छीलने हैं, तो ये वाली ट्रिक काफी इफेक्टिव साबित होती है।
(Images Credit- Pinterest, Instagram)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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