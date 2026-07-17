डस्टबिन की बदबू मिनटों में होगी छूमंतर, ये आसान हैक करेगा कमाल
Dustbin Badboo Hack: अगर रोज डस्टबिन खोलते ही बदबू का सामना करना पड़ता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। रसोई में रखी एक आसान-सी चीज इस परेशानी को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकती है।
रसोई चाहे कितनी भी साफ क्यों ना हो, अगर डस्टबिन से बदबू आने लगे तो पूरा घर असहज लगने लगता है। खासकर बरसात के मौसम में नमी और कचरे की वजह से यह समस्या और बढ़ जाती है। कई लोग रोज कचरा बाहर फेंकते हैं, फिर भी डस्टबिन से आने वाली तेज गंध उनका पीछा नहीं छोड़ती।
ऐसे में खुशबू वाले महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की बजाय एक आसान घरेलू तरीका अपना सकते हैं। यह तरीका ना सिर्फ डस्टबिन को ज्यादा समय तक ताजा रखने में मदद करता है, बल्कि बदबू को भी काफी हद तक कम कर सकता है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी खास सामान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
डस्टबिन से बदबू क्यों आती है?
डस्टबिन में फेंका गया गीला कचरा धीरे-धीरे सड़ने लगता है। नमी और गर्मी मिलने पर उसमें से तेज गंध आने लगती है। अगर डस्टबिन को समय-समय पर साफ ना किया जाए, तो बदबू और ज्यादा बढ़ सकती है।
इस आसान तरीके से कम करें बदबू
- स्टेप 1: सबसे पहले डस्टबिन को खाली करें। अब इसे पानी और साफ करने वाले घोल से अच्छी तरह धो लें। इसके बाद इसे पूरी तरह सूखने दें।
- स्टेप 2: जब डस्टबिन पूरी तरह सूख जाए, तो उसके तले में दो चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें। अब उसके ऊपर नया गार्बेज बैग लगा दें।
- स्टेप 3: हर बार नया बैग लगाने से पहले यही तरीका दोहराएं। इससे डस्टबिन लंबे समय तक फ्रेश रहेगा।
बेकिंग सोडा कैसे मदद करता है?
बेकिंग सोडा में गंध को सोखने की क्षमता होती है। डस्टबिन में मौजूद नमी और कचरे से निकलने वाली तेज गंध को यह काफी हद तक कम करने में मदद करता है। जब इसे डस्टबिन के तले में डाला जाता है, तो यह बदबू पैदा करने वाले कणों को अवशोषित करने का काम करता है, जिससे डस्टबिन पहले की तुलना में ज्यादा फ्रेश रहता है।
डस्टबिन को ताजा रखने के लिए अपनाएं ये आदतें
- रोज कचरा बाहर निकालें: गीला कचरा ज्यादा देर तक डस्टबिन में ना रखें।
- डस्टबिन को सूखा रखें: धोने के बाद हमेशा अच्छी तरह सुखाकर ही नया बैग लगाएं।
- बैग समय पर बदलें: फटा या बहुत भरा हुआ बैग इस्तेमाल ना करें।
- ढक्कन बंद रखें: डस्टबिन का ढक्कन हमेशा बंद रखने की कोशिश करें।
नोट: बेकिंग सोडा गंध कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन डस्टबिन की सफाई का विकल्प नहीं है। अगर डस्टबिन बहुत गंदा है, तो पहले उसे अच्छी तरह साफ करें। समय-समय पर डस्टबिन को धूप में भी रखें, ताकि नमी कम हो सके।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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