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गर्मी में हरी धनिया सड़ जाती है तो स्टोर करने का ये 2 हैक सीख लें, बड़े काम के हैं तरीके

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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How to store Hari Dhaniya in Summer: गर्मी में हरी धनिया की पत्तियां अगर खरीदकर लाई तो जरा सी लापरवाही होते ही सड़ जाती हैं। ऐसे में ये 2 हैक आपके काम आ सकते हैं। जिसकी मदद से आप हरी धनिया को स्टोर कर आसानी से यूज कर पाएंगी।

गर्मी में हरी धनिया सड़ जाती है तो स्टोर करने का ये 2 हैक सीख लें, बड़े काम के हैं तरीके

गर्मी के महीने में हरी धनिया के रेट बढ़ जाते हैं। और अगर गलती से ढेर सारा धनिया खरीद लिया तो सारी पत्तियां पानी से गलकर सड़ने लगती हैं और सारी पत्तियों से अजीब सी बदबू आने लगती है। अब आप हर दिन तो इसे खरीद नहीं सकते। ऐसे में हरी धनिया को स्टोर करने का ये हैक जरूर आपके काम आ सकता है। जिसकी मदद से आपको जब भी खाने में धनिया के फ्लेवर की जरूरत होगी तो इसे डालकर टेस्ट का लुत्फ उठाएं।

गर्मी के दिनों में धनिया को ड्राई स्टोर करें

गर्मी के दिनों धनिया की पत्तियां जल्दी से मुरझा जाती है और यहीं नहीं अगर उनमे जरा भी पानी बच गया तो ये पूरी तरह से सड़ जाती है और बाकी सारी पत्तियों को भी गला देती है। ऐसे में ढेर सारा हरा धनिया खरीदकर उसे फ्रिज में स्टोर करने की गलती ना करें, नहीं तो पैसे बेकार ही जाएंगे। हरी धनिया को स्टोर करना है तो इसे ट्राई स्टोर करें। बस इस ट्रिक से सुखाएं और डिब्बे में भरकर रख लें।

  • सबसे पहले धनिया को मार्केट से लाएं तो अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। ध्यान रहे कि धनिया की जड़ों को काटकर अलग ना करें। इन्हें जड़ सहित ही धोएं।
  • फिर टिशू पेपर की मदद से अच्छी तरह से सुखा लें। सुखाते वक्त पूरी सावधानी रखनी है जिससे पानी की एक भी बूंद ना रह जाए।
  • बस अब इस धनिया को किसी अखबार पर फैलाकर रख दें और पंखे के नीचे सुखाएं। तेज धूप में ना रखें नहीं तो धनिया की महक खत्म हो जाएगी।
  • बस इसे एक से दो दिन अच्छी तरह से सुखा लें। गर्मियां हैं तो धनिया तेजी से सूख जाती है।
  • अब एक साफ सूखा जार लें। सूखी हुई धनिया को हाथ से क्रश करने की गलती ना करें।
  • किसी चाकू या साफ कैंची को लेकर इसकी जड़ों को काटकर निकाल दें। बाकी डंठल को इसी कैंची से छोटा-छोटा काटें और जार में स्टोर कर लें।
  • बस अब ये धनिया किसी भी सब्जी या चटनी में डालकर आप हरी धनिया का फ्लेवर ला सकती हैं।

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गर्मी में हरी धनिया स्टोर करने की आसान ट्रिक

गर्मी में अगर आपकी धनिया अक्सर सड़ जाती है तो बस आपको मार्केट से धनिया लेकर आनी है और किसी साफ सूखे कपड़े से हल्का सा पोंछ लेना है। जिससे किसी भी तरह की मिट्टी वगैरह ना हो और पानी भी ना रह जाए। अब इसे किसी भी न्यूज पेपर में लपेटकर फ्रिज में रख दें। जब भी जरूरत हो तो धनिया निकालें और जितनी जरूरत हो उतनी धोकर रख लें। थोड़ी देर में इसके पत्ते फ्रेश लगने लगेंगे और आप इसकी चटनी बना सकती हैं या फिर गार्निशिंग के लिए भी यूज कर सकती हैं।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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